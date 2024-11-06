Hayatınızı Kolaylaştıracak Microsoft Word Kısayolları!
Microsoft Word kısayolları ile işinizi kolaylaştırın! Hayatınızı hızlandıracak en kullanışlı Microsoft Word kısayollarını keşfedin.
Microsoft Word kısayolları, işlerinizi hızlandırmak ve verimliliğinizi artırmak için en etkili yöntemlerden biridir. Bu rehberde, Microsoft Word kısayolları ile zamandan nasıl tasarruf edebileceğinizi ve işlemleri nasıl daha hızlı gerçekleştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Microsoft Word kısayolları sayesinde, her yeni sürümle birlikte hayatınızı kolaylaştıracak tuş kombinasyonlarını keşfedin ve Word kısayolları ile profesyonel işler yapın.
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Microsoft Word Kısayolları (Windows)
Windows bilgisayarlarda kullanabileceğiniz en iyi Microsoft Word kısayolları aşağıdaki gibidir:
Genel Kullanım Kısayolları
- Ctrl+N: Yeni belge oluşturur.
- Ctrl+O: Mevcut belgeyi açar.
- Ctrl+S: Belgeyi kaydeder.
- F12: "Farklı Kaydet" iletişim kutusunu açar.
- Ctrl+P: Belgeyi yazdırır.
- Ctrl+W: Belgeyi kapatır.
- Ctrl+Z: Son işlemi geri alır.
- Ctrl+Y: Son işlemi yinele.
- Ctrl+A: Tüm belgeyi seçer.
- Ctrl+F: Belge içinde arama yapar.
- Ctrl+H: Bul ve Değiştir iletişim kutusunu açar.
- Ctrl+K: Bağlantı ekler.
- Ctrl+Q: Paragraf biçimlendirmesini sıfırlar.
- Ctrl+M: Paragraf girintisi artırır.
- Ctrl+Shift+M: Paragraf girintisini azaltır.
- Ctrl+T: Asılı girintiyi artırır.
- Ctrl+Shift+T: Asılı girintiyi azaltır.
- Ctrl+E: Paragrafı ortalar.
- Ctrl+L: Paragrafı sola hizalar.
- Ctrl+R: Paragrafı sağa hizalar.
- Ctrl+J: Paragrafı iki yana yaslar.
- Ctrl+1: Tek satır aralığı.
- Ctrl+2: Çift satır aralığı.
- Ctrl+5: 1,5 satır aralığı.
Metin Seçme Kısayolları
- Ctrl+A: Tüm metni seçer.
- Shift+Ok Tuşları: Seçimi genişletir.
- Ctrl+Shift+Ok Tuşları: Seçimi bir kelime boyunca genişletir.
- Ctrl+Shift+Home/End: Seçimi belgenin başına veya sonuna kadar genişletir.
- Shift+Home/End: Seçimi satır başına veya sonuna kadar genişletir.
- Ctrl+Shift+F8: Sütun seçimi başlatır.
- Shift+Page Up/Page Down: Seçimi bir ekran yukarı veya aşağıya genişletir.
Metin Düzenleme Kısayolları
- Backspace: İmleç solundaki karakteri siler.
- Delete: İmlecin sağındaki karakteri siler.
- Ctrl+X: Seçili metni keser.
- Ctrl+C: Seçili metni kopyalar.
- Ctrl+V: Kopyalanan metni yapıştırır.
- Ctrl+B: Seçili metni kalın yapar.
- Ctrl+I: Seçili metni italik yapar.
- Ctrl+U: Seçili metni altı çizili yapar.
- Ctrl+D: Yazı tipi penceresini açar.
- Ctrl+Shift+S: Stil ekranını açar.
- Ctrl+Shift+L: Liste stilini uygular.
Belgeyi Düzenleme Kısayolları
- Ctrl+F2: Baskı önizlemesi açılır.
- F7: Yazım denetimi başlatılır.
- Shift+F7: Eş anlamlılar sözlüğü açılır.
- Ctrl+Alt+V: Yazdırma görünümünü açar.
- Alt+Ctrl+S: Pencereyi böler veya bölünmüş görünümü kaldırır.
- Ctrl+Shift+N: Standart paragraf stili uygulanır.
Belgeyi Gezme Kısayolları
- Ctrl+Home: Belgenin başına gider.
- Ctrl+End: Belgenin sonuna gider.
- Page Up/Page Down: Bir ekran yukarı veya aşağıya gider.
- Ctrl+Page Up/Page Down: Bir bölüm başına veya sonuna gider.
- Ctrl+Sol/Sağ Ok: İmleci kelime başına veya sonuna taşır.
- Home: İmleci satır başına taşır.
- End: İmleci satır sonuna taşır.
- Shift+F5: Son düzenlenen noktaya gider.
Tablo Kısayolları
- Alt+5: Tüm tabloyu seçer.
- Tab: Sonraki hücreye gider.
- Shift+Tab: Önceki hücreye gider.
- Alt+Home/End: Satırdaki ilk veya son hücreye gider.
- Alt+Page Up/Page Down: Sütundaki ilk veya son hücreye gider.
- Shift+Ok Tuşları: Hücreyi seçer.
Anahat Düzenleme Kısayolları
- Alt+Shift+1: Başlık 1'i uygular.
- Alt+Shift+2: Başlık 2'yi uygular.
- Alt+Shift+3: Başlık 3'ü uygular.
- Alt+Shift+Sol/Sağ Ok: Paragraf biçim önizlemesi yapar.
- Alt+Shift+A: Tüm metni genişletir veya daraltır.
Simge Ekleme Kısayolları
- Alt+Ctrl+T: Ticari marka simgesi ekler.
- Ctrl+Kısa Çizgi (-): Kısa çizgi ekler.
- Ctrl+Shift+Enter: Yeni sayfa başına taşır.
- Alt+Ctrl+C: Telif hakkı simgesi ekler.
Diğer Kısayollar
- F1: Yardım penceresini açar.
- F9: Alan kodlarını yeniler.
- Ctrl+Shift+V: Kopyalanan biçimi yapıştırır.
- Ctrl+Shift+C: Biçimlendirmeyi kopyalar.
Microsoft Word Kısayolları (macOS)
Apple'ın macOS işletim sistemini kullanan bilgisayarlarda kullanabileceğiniz en iyi Microsoft Word kısayolları aşağıdaki gibidir:
Genel Kullanım Kısayolları
- Command+N: Yeni belge oluşturur.
- Command+O: Mevcut belgeyi açar.
- Command+S: Belgeyi kaydeder.
- Shift+Command+S: "Farklı Kaydet" iletişim kutusunu açar.
- Command+P: Belgeyi yazdırır.
- Command+W: Belgeyi kapatır.
- Command+Z: Son işlemi geri alır.
- Command+Y: Son işlemi yinele.
- Command+A: Tüm belgeyi seçer.
- Command+F: Belge içinde arama yapar.
- Command+H: Bul ve Değiştir iletişim kutusunu açar.
- Command+K: Bağlantı ekler.
- Command+Q: Programı kapatır.
- Command+M: Paragraf girintisi artırır.
- Command+Shift+M: Paragraf girintisini azaltır.
- Command+T: Asılı girintiyi artırır.
- Command+Shift+T: Asılı girintiyi azaltır.
- Command+E: Paragrafı ortalar.
- Command+L: Paragrafı sola hizalar.
- Command+R: Paragrafı sağa hizalar.
- Command+J: Paragrafı iki yana yaslar.
- Command+1: Tek satır aralığı.
- Command+2: Çift satır aralığı.
- Command+5: 1,5 satır aralığı.
Metin Seçme Kısayolları
- Command+A: Tüm metni seçer.
- Shift+Ok Tuşları: Seçimi genişletir.
- Command+Shift+Ok Tuşları: Seçimi bir kelime boyunca genişletir.
- Command+Shift+Home/End: Seçimi belgenin başına veya sonuna kadar genişletir.
- Shift+Home/End: Seçimi satır başına veya sonuna kadar genişletir.
- Command+Shift+F8: Sütun seçimi başlatır.
- Shift+Page Up/Page Down: Seçimi bir ekran yukarı veya aşağıya genişletir.
Metin Düzenleme Kısayolları
- Delete: İmleç solundaki karakteri siler.
- Fn+Delete: İmlecin sağındaki karakteri siler.
- Command+X: Seçili metni keser.
- Command+C: Seçili metni kopyalar.
- Command+V: Kopyalanan metni yapıştırır.
- Command+B: Seçili metni kalın yapar.
- Command+I: Seçili metni italik yapar.
- Command+U: Seçili metni altı çizili yapar.
- Command+D: Yazı tipi penceresini açar.
- Command+Shift+S: Stil ekranını açar.
- Command+Shift+L: Liste stilini uygular.
Belgeyi Düzenleme Kısayolları
- Command+F2: Baskı önizlemesi açılır.
- F7: Yazım denetimi başlatılır.
- Shift+F7: Eş anlamlılar sözlüğü açılır.
- Command+Option+P: Yazdırma penceresini açar.
- Command+Shift+S: Pencereyi böler veya bölünmüş görünümü kaldırır.
- Command+Shift+N: Standart paragraf stili uygulanır.
Belgeyi Gezme Kısayolları
- Command+Home: Belgenin başına gider.
- Command+End: Belgenin sonuna gider.
- Page Up/Page Down: Bir ekran yukarı veya aşağıya gider.
- Command+Page Up/Page Down: Bir bölüm başına veya sonuna gider.
- Command+Sol/Sağ Ok: İmleci kelime başına veya sonuna taşır.
- Home: İmleci satır başına taşır.
- End: İmleci satır sonuna taşır.
- Shift+F5: Son düzenlenen noktaya gider.
Tablo Kısayolları
- Command+5: Tüm tabloyu seçer.
- Tab: Sonraki hücreye gider.
- Shift+Tab: Önceki hücreye gider.
- Command+Home/End: Satırdaki ilk veya son hücreye gider.
- Command+Page Up/Page Down: Sütundaki ilk veya son hücreye gider.
- Shift+Ok Tuşları: Hücreyi seçer.
Anahat Düzenleme Kısayolları
- Command+Shift+1: Başlık 1'i uygular.
- Command+Shift+2: Başlık 2'yi uygular.
- Command+Shift+3: Başlık 3'ü uygular.
- Command+Shift+Sol/Sağ Ok: Paragraf biçim önizlemesi yapar.
- Command+Shift+A: Tüm metni genişletir veya daraltır.
Simge Ekleme Kısayolları
- Command+Control+T: Ticari marka simgesi ekler.
- Command+Ctrl+M: Kısa çizgi ekler.
- Command+Shift+Enter: Yeni sayfa başına taşır.
- Command+Control+C: Telif hakkı simgesi ekler.
Diğer Kısayollar
- Command+F1: Yardım penceresini açar.
- Command+F9: Alan kodlarını yeniler.
- Command+Shift+V: Kopyalanan biçimi yapıştırır.
- Command+Shift+C: Biçimlendirmeyi kopyalar.
Siz peki, Microsoft Word’de işinizi kolaylaştırmak ve zamandan tasarruf etmek için kısayollar kullanıyor musunuz? Aşağıda yorumlar kısmında görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.