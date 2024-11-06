Hayatınızı Kolaylaştıracak Microsoft Word Kısayolları!

Microsoft Word kısayolları, işlerinizi hızlandırmak ve verimliliğinizi artırmak için en etkili yöntemlerden biridir. Bu rehberde, Microsoft Word kısayolları ile zamandan nasıl tasarruf edebileceğinizi ve işlemleri nasıl daha hızlı gerçekleştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Microsoft Word kısayolları sayesinde, her yeni sürümle birlikte hayatınızı kolaylaştıracak tuş kombinasyonlarını keşfedin ve Word kısayolları ile profesyonel işler yapın.

Microsoft Word Kısayolları (Windows)

Windows bilgisayarlarda kullanabileceğiniz en iyi Microsoft Word kısayolları aşağıdaki gibidir:

Genel Kullanım Kısayolları

Ctrl+N : Yeni belge oluşturur.

: Yeni belge oluşturur. Ctrl+O : Mevcut belgeyi açar.

: Mevcut belgeyi açar. Ctrl+S : Belgeyi kaydeder.

: Belgeyi kaydeder. F12 : "Farklı Kaydet" iletişim kutusunu açar.

: "Farklı Kaydet" iletişim kutusunu açar. Ctrl+P : Belgeyi yazdırır.

: Belgeyi yazdırır. Ctrl+W : Belgeyi kapatır.

: Belgeyi kapatır. Ctrl+Z : Son işlemi geri alır.

: Son işlemi geri alır. Ctrl+Y : Son işlemi yinele.

: Son işlemi yinele. Ctrl+A : Tüm belgeyi seçer.

: Tüm belgeyi seçer. Ctrl+F : Belge içinde arama yapar.

: Belge içinde arama yapar. Ctrl+H : Bul ve Değiştir iletişim kutusunu açar.

: Bul ve Değiştir iletişim kutusunu açar. Ctrl+K : Bağlantı ekler.

: Bağlantı ekler. Ctrl+Q : Paragraf biçimlendirmesini sıfırlar.

: Paragraf biçimlendirmesini sıfırlar. Ctrl+M : Paragraf girintisi artırır.

: Paragraf girintisi artırır. Ctrl+Shift+M : Paragraf girintisini azaltır.

: Paragraf girintisini azaltır. Ctrl+T : Asılı girintiyi artırır.

: Asılı girintiyi artırır. Ctrl+Shift+T : Asılı girintiyi azaltır.

: Asılı girintiyi azaltır. Ctrl+E : Paragrafı ortalar.

: Paragrafı ortalar. Ctrl+L : Paragrafı sola hizalar.

: Paragrafı sola hizalar. Ctrl+R : Paragrafı sağa hizalar.

: Paragrafı sağa hizalar. Ctrl+J : Paragrafı iki yana yaslar.

: Paragrafı iki yana yaslar. Ctrl+1 : Tek satır aralığı.

: Tek satır aralığı. Ctrl+2 : Çift satır aralığı.

: Çift satır aralığı. Ctrl+5: 1,5 satır aralığı.

Metin Seçme Kısayolları

Ctrl+A : Tüm metni seçer.

: Tüm metni seçer. Shift+Ok Tuşları : Seçimi genişletir.

: Seçimi genişletir. Ctrl+Shift+Ok Tuşları : Seçimi bir kelime boyunca genişletir.

: Seçimi bir kelime boyunca genişletir. Ctrl+Shift+Home/End : Seçimi belgenin başına veya sonuna kadar genişletir.

: Seçimi belgenin başına veya sonuna kadar genişletir. Shift+Home/End : Seçimi satır başına veya sonuna kadar genişletir.

: Seçimi satır başına veya sonuna kadar genişletir. Ctrl+Shift+F8 : Sütun seçimi başlatır.

: Sütun seçimi başlatır. Shift+Page Up/Page Down: Seçimi bir ekran yukarı veya aşağıya genişletir.

Metin Düzenleme Kısayolları

Backspace : İmleç solundaki karakteri siler.

: İmleç solundaki karakteri siler. Delete : İmlecin sağındaki karakteri siler.

: İmlecin sağındaki karakteri siler. Ctrl+X : Seçili metni keser.

: Seçili metni keser. Ctrl+C : Seçili metni kopyalar.

: Seçili metni kopyalar. Ctrl+V : Kopyalanan metni yapıştırır.

: Kopyalanan metni yapıştırır. Ctrl+B : Seçili metni kalın yapar.

: Seçili metni kalın yapar. Ctrl+I : Seçili metni italik yapar.

: Seçili metni italik yapar. Ctrl+U : Seçili metni altı çizili yapar.

: Seçili metni altı çizili yapar. Ctrl+D : Yazı tipi penceresini açar.

: Yazı tipi penceresini açar. Ctrl+Shift+S : Stil ekranını açar.

: Stil ekranını açar. Ctrl+Shift+L: Liste stilini uygular.

Belgeyi Düzenleme Kısayolları

Ctrl+F2 : Baskı önizlemesi açılır.

: Baskı önizlemesi açılır. F7 : Yazım denetimi başlatılır.

: Yazım denetimi başlatılır. Shift+F7 : Eş anlamlılar sözlüğü açılır.

: Eş anlamlılar sözlüğü açılır. Ctrl+Alt+V : Yazdırma görünümünü açar.

: Yazdırma görünümünü açar. Alt+Ctrl+S : Pencereyi böler veya bölünmüş görünümü kaldırır.

: Pencereyi böler veya bölünmüş görünümü kaldırır. Ctrl+Shift+N: Standart paragraf stili uygulanır.

Belgeyi Gezme Kısayolları

Ctrl+Home : Belgenin başına gider.

: Belgenin başına gider. Ctrl+End : Belgenin sonuna gider.

: Belgenin sonuna gider. Page Up/Page Down : Bir ekran yukarı veya aşağıya gider.

: Bir ekran yukarı veya aşağıya gider. Ctrl+Page Up/Page Down : Bir bölüm başına veya sonuna gider.

: Bir bölüm başına veya sonuna gider. Ctrl+Sol/Sağ Ok : İmleci kelime başına veya sonuna taşır.

: İmleci kelime başına veya sonuna taşır. Home : İmleci satır başına taşır.

: İmleci satır başına taşır. End : İmleci satır sonuna taşır.

: İmleci satır sonuna taşır. Shift+F5: Son düzenlenen noktaya gider.

Tablo Kısayolları

Alt+5 : Tüm tabloyu seçer.

: Tüm tabloyu seçer. Tab : Sonraki hücreye gider.

: Sonraki hücreye gider. Shift+Tab : Önceki hücreye gider.

: Önceki hücreye gider. Alt+Home/End : Satırdaki ilk veya son hücreye gider.

: Satırdaki ilk veya son hücreye gider. Alt+Page Up/Page Down : Sütundaki ilk veya son hücreye gider.

: Sütundaki ilk veya son hücreye gider. Shift+Ok Tuşları: Hücreyi seçer.

Anahat Düzenleme Kısayolları

Alt+Shift+1 : Başlık 1'i uygular.

: Başlık 1'i uygular. Alt+Shift+2 : Başlık 2'yi uygular.

: Başlık 2'yi uygular. Alt+Shift+3 : Başlık 3'ü uygular.

: Başlık 3'ü uygular. Alt+Shift+Sol/Sağ Ok : Paragraf biçim önizlemesi yapar.

: Paragraf biçim önizlemesi yapar. Alt+Shift+A: Tüm metni genişletir veya daraltır.

Simge Ekleme Kısayolları

Alt+Ctrl+T : Ticari marka simgesi ekler.

: Ticari marka simgesi ekler. Ctrl+Kısa Çizgi (-) : Kısa çizgi ekler.

: Kısa çizgi ekler. Ctrl+Shift+Enter : Yeni sayfa başına taşır.

: Yeni sayfa başına taşır. Alt+Ctrl+C: Telif hakkı simgesi ekler.

Diğer Kısayollar

F1 : Yardım penceresini açar.

: Yardım penceresini açar. F9 : Alan kodlarını yeniler.

: Alan kodlarını yeniler. Ctrl+Shift+V : Kopyalanan biçimi yapıştırır.

: Kopyalanan biçimi yapıştırır. Ctrl+Shift+C: Biçimlendirmeyi kopyalar.

Microsoft Word Kısayolları (macOS)

Apple'ın macOS işletim sistemini kullanan bilgisayarlarda kullanabileceğiniz en iyi Microsoft Word kısayolları aşağıdaki gibidir:

Genel Kullanım Kısayolları

Command+N : Yeni belge oluşturur.

: Yeni belge oluşturur. Command+O : Mevcut belgeyi açar.

: Mevcut belgeyi açar. Command+S : Belgeyi kaydeder.

: Belgeyi kaydeder. Shift+Command+S : "Farklı Kaydet" iletişim kutusunu açar.

: "Farklı Kaydet" iletişim kutusunu açar. Command+P : Belgeyi yazdırır.

: Belgeyi yazdırır. Command+W : Belgeyi kapatır.

: Belgeyi kapatır. Command+Z : Son işlemi geri alır.

: Son işlemi geri alır. Command+Y : Son işlemi yinele.

: Son işlemi yinele. Command+A : Tüm belgeyi seçer.

: Tüm belgeyi seçer. Command+F : Belge içinde arama yapar.

: Belge içinde arama yapar. Command+H : Bul ve Değiştir iletişim kutusunu açar.

: Bul ve Değiştir iletişim kutusunu açar. Command+K : Bağlantı ekler.

: Bağlantı ekler. Command+Q : Programı kapatır.

: Programı kapatır. Command+M : Paragraf girintisi artırır.

: Paragraf girintisi artırır. Command+Shift+M : Paragraf girintisini azaltır.

: Paragraf girintisini azaltır. Command+T : Asılı girintiyi artırır.

: Asılı girintiyi artırır. Command+Shift+T : Asılı girintiyi azaltır.

: Asılı girintiyi azaltır. Command+E : Paragrafı ortalar.

: Paragrafı ortalar. Command+L : Paragrafı sola hizalar.

: Paragrafı sola hizalar. Command+R : Paragrafı sağa hizalar.

: Paragrafı sağa hizalar. Command+J : Paragrafı iki yana yaslar.

: Paragrafı iki yana yaslar. Command+1 : Tek satır aralığı.

: Tek satır aralığı. Command+2 : Çift satır aralığı.

: Çift satır aralığı. Command+5: 1,5 satır aralığı.

Metin Seçme Kısayolları

Command+A : Tüm metni seçer.

: Tüm metni seçer. Shift+Ok Tuşları : Seçimi genişletir.

: Seçimi genişletir. Command+Shift+Ok Tuşları : Seçimi bir kelime boyunca genişletir.

: Seçimi bir kelime boyunca genişletir. Command+Shift+Home/End : Seçimi belgenin başına veya sonuna kadar genişletir.

: Seçimi belgenin başına veya sonuna kadar genişletir. Shift+Home/End : Seçimi satır başına veya sonuna kadar genişletir.

: Seçimi satır başına veya sonuna kadar genişletir. Command+Shift+F8 : Sütun seçimi başlatır.

: Sütun seçimi başlatır. Shift+Page Up/Page Down: Seçimi bir ekran yukarı veya aşağıya genişletir.

Metin Düzenleme Kısayolları

Delete : İmleç solundaki karakteri siler.

: İmleç solundaki karakteri siler. Fn+Delete : İmlecin sağındaki karakteri siler.

: İmlecin sağındaki karakteri siler. Command+X : Seçili metni keser.

: Seçili metni keser. Command+C : Seçili metni kopyalar.

: Seçili metni kopyalar. Command+V : Kopyalanan metni yapıştırır.

: Kopyalanan metni yapıştırır. Command+B : Seçili metni kalın yapar.

: Seçili metni kalın yapar. Command+I : Seçili metni italik yapar.

: Seçili metni italik yapar. Command+U : Seçili metni altı çizili yapar.

: Seçili metni altı çizili yapar. Command+D : Yazı tipi penceresini açar.

: Yazı tipi penceresini açar. Command+Shift+S : Stil ekranını açar.

: Stil ekranını açar. Command+Shift+L: Liste stilini uygular.

Belgeyi Düzenleme Kısayolları

Command+F2 : Baskı önizlemesi açılır.

: Baskı önizlemesi açılır. F7 : Yazım denetimi başlatılır.

: Yazım denetimi başlatılır. Shift+F7 : Eş anlamlılar sözlüğü açılır.

: Eş anlamlılar sözlüğü açılır. Command+Option+P : Yazdırma penceresini açar.

: Yazdırma penceresini açar. Command+Shift+S : Pencereyi böler veya bölünmüş görünümü kaldırır.

: Pencereyi böler veya bölünmüş görünümü kaldırır. Command+Shift+N: Standart paragraf stili uygulanır.

Belgeyi Gezme Kısayolları

Command+Home : Belgenin başına gider.

: Belgenin başına gider. Command+End : Belgenin sonuna gider.

: Belgenin sonuna gider. Page Up/Page Down : Bir ekran yukarı veya aşağıya gider.

: Bir ekran yukarı veya aşağıya gider. Command+Page Up/Page Down : Bir bölüm başına veya sonuna gider.

: Bir bölüm başına veya sonuna gider. Command+Sol/Sağ Ok : İmleci kelime başına veya sonuna taşır.

: İmleci kelime başına veya sonuna taşır. Home : İmleci satır başına taşır.

: İmleci satır başına taşır. End : İmleci satır sonuna taşır.

: İmleci satır sonuna taşır. Shift+F5: Son düzenlenen noktaya gider.

Tablo Kısayolları

Command+5 : Tüm tabloyu seçer.

: Tüm tabloyu seçer. Tab : Sonraki hücreye gider.

: Sonraki hücreye gider. Shift+Tab : Önceki hücreye gider.

: Önceki hücreye gider. Command+Home/End : Satırdaki ilk veya son hücreye gider.

: Satırdaki ilk veya son hücreye gider. Command+Page Up/Page Down : Sütundaki ilk veya son hücreye gider.

: Sütundaki ilk veya son hücreye gider. Shift+Ok Tuşları: Hücreyi seçer.

Anahat Düzenleme Kısayolları

Command+Shift+1 : Başlık 1'i uygular.

: Başlık 1'i uygular. Command+Shift+2 : Başlık 2'yi uygular.

: Başlık 2'yi uygular. Command+Shift+3 : Başlık 3'ü uygular.

: Başlık 3'ü uygular. Command+Shift+Sol/Sağ Ok : Paragraf biçim önizlemesi yapar.

: Paragraf biçim önizlemesi yapar. Command+Shift+A: Tüm metni genişletir veya daraltır.

Simge Ekleme Kısayolları

Command+Control+T : Ticari marka simgesi ekler.

: Ticari marka simgesi ekler. Command+Ctrl+M : Kısa çizgi ekler.

: Kısa çizgi ekler. Command+Shift+Enter : Yeni sayfa başına taşır.

: Yeni sayfa başına taşır. Command+Control+C: Telif hakkı simgesi ekler.

Diğer Kısayollar

Command+F1 : Yardım penceresini açar.

: Yardım penceresini açar. Command+F9 : Alan kodlarını yeniler.

: Alan kodlarını yeniler. Command+Shift+V : Kopyalanan biçimi yapıştırır.

: Kopyalanan biçimi yapıştırır. Command+Shift+C: Biçimlendirmeyi kopyalar.

Siz peki, Microsoft Word’de işinizi kolaylaştırmak ve zamandan tasarruf etmek için kısayollar kullanıyor musunuz? Aşağıda yorumlar kısmında görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.