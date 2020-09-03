En Önemli Zoom Klavye Kısayolları

Zoom, insanların arkadaşları ile çevrim içi olarak sohbet etmesini, şirketlerin video konferansları düzenlemesini kolaylaştıran başarılı bir iletişim yazılımıdır. İnsanlar, Covid-19'un yayılmasını önlemek için evde kaldığı günlerde görüntülü görüşme uygulaması olarak Zoom'u kullandığı için popülaritesinde inanılmaz ölçüde büyüme meydana geldi. Zoom klavye kısayolları, sevdikleriyle görüntülü görüşmek ya da çevrim içi olarak toplantılara katılmak için bu araçtan yararlananların zamandan tasarruf etmesine yardımcı olabilir.

İşletim Sistemine Göre Zoom Klavye Kısayolları

Bu listede işletim sistemine göre Zoom klavye kısayollarını sıralayacağız. İşte görüntülü görüşmek için bu aracı kullanan kullanıcıların bilmesi gereken o kısayollar!

Windows İçin Zoom Klavye Kısayolları

ALT + F: Tam ekran moduna geçer veya tam ekran modundan çıkar.

CTRL + F: Arama bölümünü açar.

ALT + I: Davet penceresini açar.

Davet penceresini açar. ALT + U: Katılımcıları gösterir veya gizler.

ALT + H: Sohbet bölümünü gösterir ya da gizler.

ALT + T: Ekran paylaşımı sürüyorsa duraklatılır, duraklatılmışsa sürdürülür.

ALT + Shift + S: Ekran paylaşımını başlatır ya da durdurur.

ALT + A: Sesi açar ya da kapatır.

ALT + F4: Pencereyi kapatır.

CTRL + W: Sohbet penceresini kapatır.

CTRL + Yukarı Yön Tuşu: Önceki sohbete gider.

CTRL + Aşağı Yön Tuşu: Sonraki sohbete gider.

MacOS İçin Zoom Klavye Kısayolları

CMD (⌘) + J: Toplantıya katılır.

CMD (⌘) + Shift + A: Sesi kapatır veya açar.

CMD (⌘) + Control + V: Toplantı başlatır.

CMD (⌘) + Shift + S: Ekran paylaşımını başlatır veya dururur.

CMD (⌘) + Shift + T: Ekran paylaşımını duraklatır veya devam ettirir.

CMD (⌘) + I: Davet penceresini açar.

CMD (⌘) + W: Toplantıdan ayrılır.

CMD (⌘) + Shift + F: Tam ekran moduna girer veya tam ekran modundan çıkar.

CMD (⌘) + T: Ekran görüntüsü alır.

iOS İçin Zoom Klavye Kısayolları

iOS kullanan kullanıcılar için sıraladığımız bu kısayolları yalnızca klavyeli iPad sahibi olan kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Klavyeli bir iPad kullanıyorsanız aşağıdaki klavye kısayollarını Zoom'da kullanabilirsiniz.

Command + Shift + A: Sesi açar veya kapatır.

Command + Shift + H: Sohbet bölümünü gösterir veya gizler.

Command + Shift + M: Toplantıyı simge durumuna küçültür.

Command + U: Katılımcıları görüntüler.

Command + W: Geçerli pencereyi kapatır.

Linux İçin Zoom Klavye Kısayolları

ESC: Tam ekran moduna girer veya tam ekran modundan çıkar.

ALT + I: Davet penceresini açar.

CTRL + W: Sohbet penceresini kapatır.

ALT + U: Katılımcıları gösterir veya gizler.

CTRL + TAB: Sekme değiştirir.

ALT + A: Sesi açar veya kapatır.

ALT + S: Ekran paylaşımını başlatır.

ALT + T: Ekran paylaşımını duraklatır veya sürdürür.

Zoom hakkında bilmeniz gerekenler, bu görüntülü görüşme uygulamasını ilk kez kullanıyorsanız size çok fazla yardımcı olabileceğinden ötürü uygulama hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için kontrol etmenizi öneririz.