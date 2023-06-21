Günümüzde yapay zekâ her alanda olduğu gibi oyun sektöründe de aktif bir şekilde kullanılıyor. Yapay zekanın uygulamalara bu kadar kolay entegre edilebiliyor olması, oyun sektöründe yaşanacak yeniliklere dair beklentileri de yükseltiyor.

Yakın bir gelecekte oyunların birçoğunda yapay zeka sohbet robotları ile diyalog kurmanın mümkün hale geleceği aşikar. Hatta şimdi bile bu fikri hayata geçiren uygulamalar mevcut.

GPT-4 teknolojisini kendi yazılımına entegre eden oyunlardan birisi Minecraft olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu oyunun Java sürümünü kullanıyorsanız sadece birkaç adımda AI sohbet robotunu oyuna dahil etmeniz mümkün. Bunun için bazı mod ayarlamaları yapmanız gerekiyor.

Böylece koyun, inek, köylü, Enderman ve Creeper gibi canlı/cansız karakterlerle sohbet etme imkânınız oluyor. Peki, "Minecraft’ta ChatGPT nasıl açılır?" diye merak ediyorsanız, yazımızın devamını okuyabilirsiniz!

Minecraft’ta AI Mod ve AIMobs Nedir?

Oyun dünyasının yıldızlarından biri olan Minecraft’ta yapay zeka desteği sağlayarak oyunu daha gerçekçi ve zengin bir hale getiren eklentiler AI Mod adıyla karşımıza çıkıyor. Bu modlar, oyunu daha gerçeğe uygun, zorlayıcı ve sürükleyici bir deneyim haline getiriyor.

Yapay zekâ teknolojisini Minecraft’a entegre etmek için kullanabileceğiniz modlardan birisi AIMobs olarak biliniyor. Bu modda karakterlerle sohbet edebilme ve onlara hem oyunla ilgili hem de oyundan bağımsız birçok soru sorma imkânınız oluyor.

Bu eklenti sayesinde karakterlerle sohbet edebilir, onlardan tavsiyeler alabilir, belli bir görev için yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Minecraft’ta AIMobs Nasıl Açılır?

Minecraft’ta karakterlerle diyalog kurmanızı sağlayan AIMobs’u açmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

ATLauncer’ı açın.

Sağ kısımda yer alan ‘Vanilla Packs’e tıklayın.

Minecraft 1.19.3’ı ve yükleyici kısmından da fabric (kumaş)’ı seçin.

Örnek oluştur butonuna dokunun.

Örneğin adını belirleyin.

Onay mesajı geldiğinde "Tamam"a basasarak pencereyi kapatın.

Sağ kısımda yer alan ‘Örnekler’ butonuna tıklayın.

Açılan sekmede ‘mod ekle’ye basın.

Modrinth’i seçin.

Sizi yönlendirdiği sitedeki arama çubuğuna ‘aimobs’ yazın ve ‘Install Fabric AI’ye tıklayın.

Ekle butonuna basın.

Bu aşamadan sonra yükleme gerçekleşmiş olacak.

Oyunu açıp oynama kısmına geldiğinizde tek kişilik oyunu seçmeniz gerekiyor.

Ardından yeni bir dünya yarat kısmına gelin.

Minecraft’ta T’ye basarak chat bölümünü açabilirsiniz. Bu bölüme /aimobs setkey [APIKEY] yazın.

Ardından /aimobs enable yazarak AIMobs’u etkinleştirin.

Herhangi bir karaktere gidip shirt tuşuna basarak sağ tıkladığınızda konuşma penceresi açılacaktır. Bu pencereye sorunuzu veya cevabınızı yazabilirsiniz.

Konuşmanız bittiğinde ‘goodbye’ diyerek diyalogu sonlandırabilirsiniz.

AIMobs’u daha etkili bir şekilde kullanmak için bu komutlardan yararlanabilirsiniz:

/aimobs: Yapılandırma ayarlarını

/aimobs help: Komut listesini

/aimobs enable: AIMobs’u açmak için

/aimobs disable: AIMobs’u kapatmak için

/aimobs setmodel [model] : LLM’yi değiştirmek için kullanabileceğiniz komutlar

Minecraft’ta ChatGPT’nin Sohbet İşlevinden Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Minecraft’ta ChatGPT’nin asistan şeklindeki sohbet özelliğinden yararlanmak için ise MCChatGPT modunu kullanmanız gerekiyor. Bu modu kurmak için ise izlemeniz gereken adımlar şunlar:

ATLauncher’ı açıp Minecraft’a giriş yapın.

Mod ekle bölümüne gelip arama kısmına ‘chatgpt’ yazıp ekle’ye basın.

Modrinth sürücüsünde arama yaptığınızdan emin olun.

Yüklenecek sürüm karşınıza çıktığında tekrar ekle’ye basın.

Yüklemenin tamamlandığında dair bilgi aldıktan sonra dialog kutusunu kapatın.

Minecraft’ta tek kişilik bir oyun başlatın.

/mcgpt-auth [APIKEY] yazın.

Ardından şu komutları kullanarak MCChatGPT modunda Chat-GPT’yi Minecraft’ta kullanmaya başlayabilirsiniz: