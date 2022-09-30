Dünyanın en çok satan oyunlarından biri olan Minecraft'ı oynamak için birden farklı yol bulunuyor. Her oyuncu kendi tarzında oyunu devam ettirse de gelişmek ve belirli bir noktaya gelebilmek için oyundaki köyler oldukça büyük önem taşıyor. Peki Minecraft'ta köyler nasıl bulunur? Minecraft köy bulma taktikleri listemiz ile karşınızdayız.

Minecraft Köy Bulma Taktikleri

Keşif Yapmak

Hazır Seed Kullanmak

Minecraft Village Finder

Locate Komutu

Keşif Yapmak

Minecraft köy bulma taktikleri arasında belki de en sıradan olanı tahmin edebileceğiniz üzere keşif yapmak. Minecraft köyleri, biyomlar içerisinde tamamen rastgele bir şekilde oluştuğu için oyun içerisinde teknik olarak Minecraft köyleri bulmak için izleyebileceğiniz fazla taktik bulunmuyor. Fakat neredeyse her biyoma özgü bir köy çeşidi olduğu düşünüldüğü takdirde, farklı biyomlar arasında yaptığınız ufak seyahatler sırasında bir köye rastlama ihtimaliniz oldukça yüksek. Keşif yaparken köyleri bulmak için özellikle düzlük arazileri tercih etmek ve oyun içi görüş mesafenizi artırmak, köyleri tespit etmenizi kolaylaştıracaktır.

Hazır Seed Kullanmak

Minecraft köy bulma hileleri içerisinde en basitlerden biri hazır Seed kullanmak. Minecraft, yapısı gereği her yeni harita oluşturulduğunda haritanın tüm ögelerini belirli bir algoritmaya göre tamamen rastgele şekilde oluşturulur. Oluşturulan her haritaya özgü "Seed" adı verilen bir kod bulunur. Harita oluşturulurken belirlenen seed girildiği takdirde ilk oluşturmada ortaya çıkan ögeler birebir aynı olur. İnternetten bulabileceğiniz ve yakınında köy bulunan hazır Seed kullanmak, hızlı bir şekilde Minecraft'ta köylere ulaşmanızı sağlayabilir.

İşte yakınında köy bulunan Seed'ler:

-2778224909341529171

5636173029472278327

-4541735665408914819

618942075558609331

Minecraft Village Finder

Minecraft'ta köy bulmak için kullanabileceğiniz diğer yöntemlerden biri de Minecraft Village Finder. Oyunun severleri tarafından oluşturulan bu özel program, Seed girildiği takdirde bulunduğunuz konuma en yakın köyün yerini tespit ediyor. Bu noktadan sonra ise size sadece koordinatlara gitmek kalıyor. Buraya tıklayarak Minecraft Village Finder programına ulaşabilirsiniz.

Locate Komutu

Tüm Minecraft versiyonlarında çalışan "Locate" komutu, Minecraft köy bulma taktikleri arasında en kolaylarından biri. Bu yöntemi kullanabilmek için yeni bir oyuna başladığınızda "hilelere izin ver" seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor. Daha sonrasında ise "t" tuşuna basarak sohbet kısmını açabilir ve gerekli kodu girebilirsiniz. Sohbet kısmına "/locate village" yazdığınız takdirde en yakın köyün koordinatları size gösterilecektir.