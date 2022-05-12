Mırıldanarak Şarkı Bulma Nasıl Yapılır?

Teknolojinin gelişmesi ile beraber mırıldanarak şarkı bulma mümkün hale geldi. Kafanıza takılan bir müziği sadece mırıldanarak çok kısa süre içerisinde bulabilirsiniz. Bu yazıda bu işlemi nasıl yapabileceğinizi detaylı bir şekilde açıklayacağız.

Gün içerisinde bir şarkının sözleri ağzınıza takılmış olabilir. Böyle bir durumda şarkının isminin akla gelmemesi, oldukça sinir bozucu hâl alabilir. Teknoloji her alanda gelişmeye devam ediyor. Günümüzde çeşitli hizmetler, sadece mırıldanma ile müziği tespit edebiliyor.

Ağzınıza takılan şarkıları bulabilmek için söz konusu hizmetleri kullanabilirsiniz. Böylece mırıldandığınız müziğin ismini çok hızlı ve pratik bir şekilde tespit edebilirsiniz. Hazırladığımız rehberde mırıldanarak müzik bulmanıza imkân tanıyan üç farklı hizmeti bir arada topladık.

Mırıldanarak Şarkı Bulma Yöntemleri Neler?

Google Asistan ile şarkı bulma

SoundHound ile şarkı bulma

Midomi ile şarkı bulma

Yukarıda yalnızca mırıldanma ile şarkıları çok kısa süre içerisinde tespit edebilen üç farklı hizmet yer alıyor. Listede yer alan hizmetleri kullanarak şarkıları nasıl bulabileceğinize aşağıdan göz atabilirsiniz. Böylece epey sinir bozucu bir hâl alan durumu ortadan kaldırabilirsiniz.

1. Google Asistan ile Şarkı Bulma Adımları Neler?

Telefonunuzun "Home" butonuna bir süre basılı tutun.

Mikrofon simgesinin üzerine dokunun.

"Bu şarkı nedir?" ifadesini kullanın.

Şarkıyı mırıldanmaya başlayın.

Yazılım devi Google, bu zamana kadar pek çok hizmeti erişime açtı. Şirket tarafından kullanıcıların kullanımına sunduğu hizmetler, gün içerisinde internet, bilgisayar ve telefon kullanım deneyimini oldukça önemli bir şekilde iyileştiriyor.

Deneyimi iyileştiren ve büyük kolaylık sağlayan hizmetler arasında Google Asistan da bulunuyor. Sanal asistan sayesinde sadece sesli komutlar ile pek çok işlem gerçekleştirilebiliyor. Google Asistan’ın işlevleri arasında mırıldanma ile şarkı bulma özelliği de bulunuyor.

Android işletim sistemine sahip olan cihazlarda yer alan sanal asistanı kullanarak ağzınıza takılan şarkının ismini çok kısa sürede bulabilirsiniz. Bunun için yalnızca mırıldanmanız yeterli. Peki, bu hizmet ile aklınıza takılan müziği nasıl bulabilirsiniz?

İlk olarak akıllı telefonunuzun "Home" butonuna bir süre boyunca basılı tutmanız gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde ilk önce ekranın alt kısmında hizmet çıkacak ve daha sonra yeni bir sayfa açılacak. Açılan sayfa üzerinden mikrofon simgesinin üzerine dokunun.

Mikrofon simgesinin üzerine dokunduktan sonra "Bu şarkı nedir?" cümlesini söyleyin. Bu cümleyi söyledikten sonra şarkıyı mırıldanmaya başlayın. Hizmet, kısa süre içerisinde şarkının ismini gösterecektir.

2. SoundHound ile Şarkı Bulma Adımları Neler?

SoundHound’ı indirip yükleyin.

Uygulamayı açın.

Erişime izin verin.

Logonun yer aldığı turuncu butona dokunun.

Şarkıyı mırıldanın.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan SoundHound, sahip olduğu özellikler ile dikkatleri üzerinde topluyor. Başarılı arayüzü sayesinde çok kolay bir kullanım sunan uygulama, dünya genelinde çok fazla kişi tarafından kullanılıyor.

Çoğu kişi tarafından tercih edilen uygulamada yer alan özellikler arasında mırıldanma ile müzikleri tespit etme de bulunuyor. Bu özellik sayesinde sadece mırıldanma ile aklınıza takılan müziği anında bulabilirsiniz.

Google Asistan isimli popüler sanal asistanı kullanmak istemiyorsanız, söz konusu işlem için SoundHound uygulamasını tercih edebilirsiniz. Bunun için ilk olarak SoundHound’ı cihazınıza indirin ve yükleyin.

İndirme ve yükleme işlemleri tamamlandıktan hemen sonra uygulamanın simgesinin üzerine dokunun. Bu işlemin ardından uygulama açılacaktır. Uygulamayı açtıktan sonra istenen gerekli erişimlere izin vermeniz gerekiyor. Bir sonraki aşamada uygulamanın arayüzünde yer alan turuncu butona basmanız gerekiyor.

Turuncu butona dokunduktan sonra şarkıyı mırıldanmaya başlayın. Popüler uygulama, mırıldandığınız şarkıyı çok kısa süre içerisinde bulacaktır.

3. Midomi ile Şarkı Bulma Adımları Neler?

Midomi sitesini ziyaret edin.

Turuncu butonun üzerine tıklayın.

Mikrofon erişimine izin verin.

Şarkıyı mırıldanmaya başlayın.

Mırıldanma ile müzik bulma işlemi için akıllı telefon kullanmak istemeyebilirsiniz çünkü bilgisayar kullanırken bir şarkı ağzınıza takılmış olabilir. Böyle bir durumda akıllı telefonu kullanmak yerine direkt olarak bilgisayar üzerinden mırıldandığınız şarkının ismini öğrenmek isteyebilirsiniz.

Bilgisayar üzerinden mırıldandığınız müziğin adını öğrenmenize olanak tanıyan Midomi isimli internet sitesi bulunuyor. Bu hizmet sayesinde bilgisayarınıza herhangi bir program indirmeye gerek kalmadan müziği tespit edebilmeniz mümkün.

PC’de yalnızca bir web tarayıcısını kullanarak aklınıza takılan şarkıyı bulabilmek için ilk olarak Midomi’nin internet sitesini ziyaret edin. Siteyi ziyaret ettikten sonra başarılı bir arayüz ile karşı karşıya kalacaksınız. Hizmet, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kullanımı oldukça basit hale getiriyor.

Web tarayıcınız üzerinden Midomi sitesini ziyaret ettikten sonra sayfanın orta kısmında konumlanan turuncu butonun üzerine tıklayın. Turuncu butona bastıktan sonra mikrofon erişim izni için küçük bir pencere açılacak.

İnternet sitesinin mırıldandığınız şarkıyı bulabilmesi için bilgisayarınızda yer alan mikrofonu kullanabilmesi gerekiyor. Bunun için söz konusu sitenin mikrofon erişimine izin verin. Turuncu butona tıkladıktan sonra çıkan mikrofon erişim izni penceresinden "İzin ver" butonuna basabilirsiniz.

Mikrofon erişimine izin verdikten sonra aklınıza takılan şarkıyı mırıldanmaya başlayın. Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen Midomi, mırıldandığınız şarkıyı kısa süre içerisinde tespit edecektir.

Bu yazıda gün içerisinde aklınıza takılan ve bu nedenden dolayı ismini merak ettiğiniz şarkıları yalnızca mırıldanarak nasıl bulabileceğinizi açıkladık. Yukarıda yer alan üç farklı yöntemden bir tanesini kullanarak mırıldanma ile müziği bulabilirsiniz. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.