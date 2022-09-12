En Popüler İnternetsiz Müzik Dinleme Uygulamaları

İnternetsiz müzik dinleme uygulamaları, internet olmadığı zamanlarda bile şarkı dinlemeye devam edebilmenize imkân tanır. Bu yazıda internet bağlantısı olmadığında da müzik dinleyebilmenizi sağlayan hizmetleri bir arada topladık.

Mobil platformda gün içerisinde müzik dinlemekten keyif alan kişiler için çok sayıda uygulama bulunuyor. Bu uygulamaların bazıları internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da şarkı dinlenebilmesini sağlıyor.

İnternetsiz Müzik Dinleme Uygulamaları Listesi

Fizy

Spotify

Deezer

SoundCloud

Apple Music

YouTube Music

Yukarıda altı adet çevrimdışı müzik dinleme programı yer alıyor. Listede bulunan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Fizy

Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran Fizy'de ücretsiz sürümün yanı sıra premium abonelik planı da bulunuyor. Aylık belirli bir ücret karşılığında kullanabileceğiniz premium planda çevrim dışı müzik dinleme özelliği yer alıyor.

Çevrim dışı müzik dinleme işlevi sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da müzik keyfini sürdürebilirsiniz. Bunun için internete bağlıyken sevdiğiniz şarkıları cihazınıza indirmeniz gerekiyor. Premiumda ayrıca yüksek ses kalitesinin yanı sıra reklamsız müzik deneyimi de bulunuyor.

Spotify

En iyi müzik uygulamaları arasında yer alan Spotify, sahip olduğu geniş müzik kütüphanesi ve başarılı kullanıcı arayüzü ile dikkat çekiyor. Günümüzde dünyanın en popüler dijital müzik platformlarından bir tanesi olan hizmet, milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor

Spotify'ın premium avantajları arasında çevrim dışı şarkı dinleme dahil olmak üzere pek çok özellik yer alıyor. Bu özellik, tıpkı Fizy'de olduğu gibi daha önce cihaza indirilen şarkıların internet bağlantısı yokken dinlenebilmesini sağlıyor.

Deezer

Tüm dünyada çok popüler olan bir diğer dijital müzik hizmeti ise Deezer'dır. Milyonlarca kişinin kullandığı platformda ücretsiz sürümün yanı sıra premium versiyon da mevcut. 90 milyondan fazla şarkının ve binlerce podcast içeriğinin yer aldığı hizmetin premium abonelik planında çeşitli avantajlar sunuluyor.

Premium abonelik hizmetinde sunulan avantajlar arasında istenen şarkıyı dinleyebilme ve Hi-Fi desteğinin yanı sıra çevrim dışı dinleme işlevi de yer alıyor. Bu abonelik planı için aylık ya da yıllık belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor.

SoundCloud

Dünya çapında çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen SoundCloud'ın Go+ isimli ücretli abonelik planında şarkıları çevrim dışı olarak dinleyebilme işlevi bulunuyor. Oldukça popüler olan platformun ücretli aboneliğinde ayrıca reklamsız müzik deneyimi de mevcut.

Milyonlarca şarkının yer aldığı platformda hip hop, jazz, klasik dahil olmak üzere çeşitli müzik türleri yer alıyor. Platform, sahip olduğu kullanıcı dostu arayüz sayesinde kullanıcılara kolay bir kullanım sunuyor.

Apple Music

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Apple tarafından geliştirilen Apple Music, ilk olarak 2015 yılının haziran ayında sunuldu. Kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hâle gelen hizmet, 2016 yılının aralık ayı itibarıyla 20 milyonu aşkın aboneye sahip oldu.

Çok fazla sayıda kişi tarafından kullanılan dijital müzik hizmetinin ücretli abonelik planında çevrim dışı dinleme özelliği mevcut. Hizmette Dolby Atmos özellikli Uzamsal Ses desteği mevcut. Dolby Atmos nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

90 milyondan fazla şarkının yer aldığı bir kütüphaneye sahip olan uygulamada Apple Music editörleri tarafından seçilen çalma listeleri de yer alıyor. "Şimdi Dinle" isimli bölümden kişiselleştirilmiş önerilere göz atabilirsiniz. Dinlediğiniz şarkıların sözlerini de görüntüleyebilirsiniz.

YouTube Music

ABD merkezli yazılım devi Google tarafından sunulan YouTube Music isimli dijital müzik hizmetinin de tıpkı listedeki diğer platformlar gibi ücretli abonelik planı bulunuyor. Ücretli abonelikte reklamsız müzik deneyimi dahil pek çok avantaj mevcut.

Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen dijital müzik platformunun ücretli abonelik planında yer alan çevrim dışı dinleme özelliği sayesinde daha önce indirdiğiniz müzikleri internet olmadığı zamanlarda dinleyebilmeniz mümkün.

Hizmette arka planda oynatma işlevi de bulunuyor. Bu sayede ekran kapalıyken ya da farklı bir uygulama kullanırken müzik çalmaya devam ediyor. Hizmetin kütüphanesinde poptan rap müziğe türkülerden rocka kadar çeşitli türlerde çok sayıda şarkı mevcut. Abonelik planı için aylık veya yıllık belirli bir ücret ödenmesi gerekiyor.

Bu yazıda en iyi 6 çevrimdışı yani internetsiz müzik dinleme programı listesi hazırladık. Listede yer alan hizmetleri aşağıda yer alan bağlantılar üzerinden akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirebilirsiniz.