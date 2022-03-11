Modemdeki DSL Işığı Nedir? DSL Işığı Yanmıyorsa Ne Yapmalısınız?

Modem bağlantıları bazen kullanıcılarda kafa karışıklığına sebebiyet verebiliyor. Evinizdeki modem üzerinde pek çok farklı ışık size bağlantı durumunuzu anlık olarak iletmektedir ve bu ışıkların her birinin farklı anlamları vardır. Modem üzerindeki DSL ışığı en önemli detaylardan biri çünkü DSL ışığının yanmıyor oluşu evinizdeki internetten yararlanamamanıza neden olur. Bu içeriğimizde DSL ışığı nedir? ve DSL ışığı yanmıyorsa ne yapmalısınız? sorularına yanıt veriyoruz. İşte DSL ışığınız yanmıyorsa uygulamanız gereken adımlar!

DSL Nedir?

DSL’in açılımı “Digital Subscriber Line”dır. Türkçe karşılığı ise “Dijital Abone Hattı”dır. DSL, lokal bölgede Telekom Santrali ile kullanıcı arasında bağlantı için çekili alt yapıda kullanılan, bir çift bakır tel üzerinden, yüksek hızlı veri ve ses iletişimini aynı anda sağlayabilen, 1997' nin ikinci yarısında kullanıma sunulan bir veri iletişim teknolojisi olarak karşımıza çıktı.

DSL teknolojisinin en bilinen faydası, veri hızı ve kullanılan donanım maliyetinin yapılan işe oranla son derece düşük olmasıdır. Sağlayıcı tarafından sağlanan hatlar DSL kullanımı için birçok farklı frekansı içerisinde barındırır. DSL sinyalleri ile ses sinyallerinin birbirine karışmaması için birkaç alçak kanal ses sinyalleri için diğer kanallar DSL sinyalleri için kullanılmaktadır. Böylelikle internet ve telefon hatları kolaylıkla ayrıştırıldığındna tespiti ve tamiri kolay olur.

Ses ve DSL sinyalleri arasında tampon oluşturması bakımından bazı frekanslar boş bırakılır. DSL hizmetinden yararlanmak için santrale yakınlığınız maksimum 3 mili aşmamalı. DSL hizmetini almak için bulunduğunuz bölgedeki DSL servis sunucusunu arayarak bilgi alabilirsiniz.

DSL Işığı Yanmıyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Gelelim en can alıcı noktaya. Modeminizdeki DSL ışığı yanmıyor ve internete bağlanamıyorsanı ne yapmalısınız? Satın almış olduğunuz internet aboneliğinizi evde kullanmanızı sağlayan modem üzerinde bulunan pek çok ışıktan biri de DSL ışığı. DSL ışığınız yanıyorsa bağlantınız var anlamına gelir, bu sayede interneti kullanmaya devam edebilirsiniz.Modeminiz üzerinde bulunan DSL ışığı yanmıyorsa, internet sağlayıcınız tarafından size sağlanan santral bağlantısıda bir sorun var demektir ve bu nedenle de internete bağlanamıyorsunuzdur.

Dilerseniz bu sorunun tam olarak nelerden kaynaklı olabileceğine daha detaylı bakalım:

DSL ışığınızla ilgili yaşadığınız bu durum çeşitli nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. DSL ışığı modeminizin modeline göre ADSL, DSL ya da LINK olarak belirtilmiş olabilir. İlk olarak kablo bağlantılarınızın doğru olduğundan emin olmalısınız. Modeminizin üzerinde birçok ışık ve bağlantı girişi bulunur. Bu girişler çeşitli sembol ve kısaltmalarla tanımlanır.

Power Işığı: Modeminize elektrik enerjisi gelip gelmediğini gösterir.

Modeminize elektrik enerjisi gelip gelmediğini gösterir. WLAN Işığı: Kablosuz bağlantınızın aktif olup olmadığını gösterir.

Kablosuz bağlantınızın aktif olup olmadığını gösterir. DSL Işığı: xDSL hattının aktif ve bağlı olup olmadığını gösterir. Bazı modemlerde "DSL" ibaresi yerine "ADSL" ya da "Link" ibareleri de bulunabilir.

xDSL hattının aktif ve bağlı olup olmadığını gösterir. Bazı modemlerde "DSL" ibaresi yerine "ADSL" ya da "Link" ibareleri de bulunabilir. İnternet Işığı: İnternet bağlantınız aktif olduğunda bu ışık yanar.

İnternet bağlantınız aktif olduğunda bu ışık yanar. ETHERNET (LAN) Işığı : Modeminizle bilgisayarınızı Ethernet kablosuyla birbirine bağladığınızda eğer Yerel Ağ bağlantısı başarıyla kurulduysa bu ışık yanar. Bazı modemlerde "Ethernet" ibaresi yerine "LAN" ibaresi de kullanılabilir. Birçok modemde birden çok Ethernet girişi olduğundan birden çok Ethernet ışığı vardır.

: Modeminizle bilgisayarınızı Ethernet kablosuyla birbirine bağladığınızda eğer Yerel Ağ bağlantısı başarıyla kurulduysa bu ışık yanar. Bazı modemlerde "Ethernet" ibaresi yerine "LAN" ibaresi de kullanılabilir. Birçok modemde birden çok Ethernet girişi olduğundan birden çok Ethernet ışığı vardır. USB: USB özelliği olan modemlerde (örneğin ağınızda harici sabit disk paylaştırmak istediğinizde USB girişinden bağlayabilirsiniz) herhangi bir cihaz takılıysa bu ışık yanar.

USB özelliği olan modemlerde (örneğin ağınızda harici sabit disk paylaştırmak istediğinizde USB girişinden bağlayabilirsiniz) herhangi bir cihaz takılıysa bu ışık yanar. ON-OFF Tuşu: Modeminizin gücünü açar ve kapar.

Modeminizin gücünü açar ve kapar. WPS: Modeminizin kablosuz özelliğini açar ve kapar.

Modeminizin kablosuz özelliğini açar ve kapar. WLAN: Modeminizin kablosuz ağ özelliğini açar ve kapar.

Tüm bağlantıların sorunsuz olduğundan eminseniz ve modemi kapatıp açmanıza rağmen hala bağlantı sorunu yaşıyorsanız hat kablonuzu modeme bağlarken arada Splitter kullandıysanız hat kablosunu modeme direk bağlayarak kontrol ediniz. DSL ışığınız sabit yanarsa Splitter cihazınızda sorun var demektir. Splitter kullanmıyorsanız modeminizi farklı bir hatta takıp kontrol edin.

Modeminizde farklı hatta DSL ışığı sabit yanıyor kendi hattınıza taktığınızda DSL ışığınız yanmıyorsa hattınız ile ilgili bir sorun var demektir konuyla ilgili hizmet almış olduğunuz internet servis sağlayıcınıza arıza kaydı bırakmanız gerekmekte. Bu noktadan sonra internet servis sağlayıcınız durumu araştıracak ve sorunun sizden mi yoksa santralden mi kaynaklı olduğunu kontrol edip sizi bilgilendirecek.

Temsilcinin görüşme esnasında uygulatacağı adımları eksiksiz yaptığınızdan emin olun. Böylelikle kısaca DSL ışığı probleminden kurtulmuş olursunuz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce hiç DSL ışığının yanmaması sorunuyla karşılaştınız mı? Bu soruna nasıl bir çözüm buldunuz?

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