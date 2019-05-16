Modem Satın Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Evde veya ofiste internete bağlanmak için modeme ihtiyaç duyuyoruz. Peki modem satın alırken nelere dikkat etmek, hangi kriterleri göz önünde bulundurmak gerekiyor? Daha hızlı internet erişimi ihtiyacına cevap arayan teknoloji tutkunları için hazırladığımız modem satın alma rehberine göz atın.

Yaşam alanınız için yeni bir modem almaya karar verdiyseniz göz önünde bulundurmanız gereken birden fazla kriter bulunmakta. Bunlardan en önemlisi servis sağlayıcıların eviniz için sunduğu internet hizmetinin tipi. Bu hizmet ADSL, VDSL, Fiber gibi değişkenlikler gösterebilir. Örnek vermek gerekirse; VDSL hat yapısı bulunan bir bölgede yaşıyorken ADSL modem almanız hizmet alamamanıza sebep olacak ve satın aldığınız ürünü size uygun olmadığı için iade etmek zorunda kalabilirsiniz.

Modemin İlk Görevi Daha Hızlı İnternet Sağlamak

Mesh teknolojisi, çok katlı ya da betonarme binalarda ortaya çıkan sinyal zayıflaması ve kısıtlı kapsama alanı sorunu için ideal bir çözümdür. Kapsama alanını arttırmak için modem ile tekrarlayıcı modunda çalışan bir ya da daha fazla Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) cihazından oluşan bir “Mesh Network” kurulabilir.

Modemin ethernet port sayısı ve performansı bakmamız gereken bir diğer kriterdir. Örneğin Gigabit Ethernet portuna sahip bir modem almak, daha yüksek hızları görebilmek adına iyi bir tercih olabilir.

Yeni Nesil Protokol Uyumluluğuna Göz Atın

Evlerde artık internet erişimi için modem/router cihazlarına kablosuz arayüzler ile bağlanmak mümkün. Seçeceğimiz modemin de yüksek hızlı kablosuz bağlantıları destekliyor olması geleceğe dönüklük açısından oldukça önemli. Modem satın alırken cihazın protokolleri destekleyip desteklemediğine dikkat etmek gerekiyor.

İnternet erişiminin yetişkin olmayan bireyler için izlenmesi, gözlemlenmesi ve onların doğru yönlendirilebilmesi çok hassas bir durum. Modem seçerken internet erişimini cihaz ya da özel servis bazlı kısıtlamanıza imkan tanıyan Ebeveyn Protokol desteğine sahip modelleri tercih etmeniz daha doğru bir karar olacaktır.

Anten Sayısının Fazla Olması Modemin Daha İyi Olduğu Anlamına Gelmez

Modem gibi internet erişimini kablosuz dağıtmayı amaçlayan cihazlarda laptop, tablet ve mobil telefon gibi cihazların internet erişimi antenler aracılığıyla sağlanır. Burada önemli olan ve genellikle yanlış algılanan bir nokta var: Antenler dahili, harici ya da tümleşik gibi farklı tiplerde olabilir. Dışarıdan donanımsal olarak herhangi bir anteni görünmeyen modem cihazlarının da bir anteni olduğunu unutmamak gerekiyor.

Modemin üzerinde yazan Mbps değeri, cihazın kablolu ya da kablosuz arayüzden saniye başına sunabileceği maksimum teorik hızı ifade eder. Bu değer ne kadar yüksek olursa teorik olarak ve ortam koşullarına bağlı olarak modem o hızları size sunabilir demektir.