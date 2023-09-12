Daha İyi Bir İnternet için Modeminizin Yanından Uzaklaştırmanız Gereken Eşyalar

İnternet sinyallerinin sağlıklı şekilde alınabilmesi için modemin yanına koyulan eşyalara çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü modemin yaymış olduğu sinyaller, etrafındaki eşyalardan etkilenir. Bunun sonucunda da sinyallerin gücü düşer.

Güçlü bir internet bağlantısı için mümkün olduğunca modem yüksek yerlere koyulmalıdır. Aşağıda yer alması, yanına sürekli eşya koyulmasına neden olur. Özellikle modemin yanına koyulan metal eşyalar performansını önemli ölçüde düşürür. Biz de yazımızda modeminizin yanından uzaklaştırmanız gerekenler hakkında bilgi vereceğiz.

Güçlü İnternet Bağlantısı İçin Modemin Yanında Olmaması Gereken 7 Eşya

Elektronik cihazlar

Kablosuz telefonlar

Mikrodalga fırın

Su kapları

Büyük eşyalar

Bluetooth cihazlar

Metal ayna ve eşyalar

1. Elektronik Cihazlar

Modem de bir elektronik cihazdır. Fakat modemle bağlantısı olmayan tüm elektronik cihazlar, internet bağlantısının zayıflamasına sebep olur. Bu sebeple modemin bağlantılı olmadığı tüm cihazlar yanından uzaklaştırılmalıdır.

2. Kablosuz Telefonlar

Modeminizin yanından uzaklaştırmanız gerekenler arasında kablosuz telefonlar da yer alıyor. Kablosuz sabit hatlı telefonlar, benzer frekans üzerinden Wi-Fi yönlendiricilerle çalışıyor. Böyle bir durumda da kablosuz telefon ve modem yan yana koyulduğunda internet yavaşlamaya başlıyor.

3. Mikrodalga Fırın

Mikrodalga fırının radyasyonu Wi-Fi sinyalinin bozulmasına neden olur. Mikrodalga fırın ile Wi-Fi’nin frekans aralığı 2,4 GHz’dir. Frekans aralığı aynı olduğundan, modemin yanında mikrodalga fırın varsa sinyallerinin yavaşlamasına neden olur.

4. Su Kapları

Büyük boyutlu su kapları, radyo frekanslarını emerler. Bundan dolayı modemin yanına koyulduklarında da bağlantı sinyallerini zayıflatırlar. Dışarıda yer alan modemler, yağmur yağdığında etkilenerek sinyalin yavaşlamasına sebep olur.

5. Büyük Eşyalar

Modeminizin yanından uzaklaştırmanız gerekenler listemize büyük eşyaları da ekleyebiliriz. Evlerdeki internet bağlantısını sağlayan radyo dalgaları çok kısadır. Radyo dalgaları kısa olduğu için internet bağlantı sinyallerini yayan modemin önüne büyük eşyaların koyulması doğru değildir.

6. Bluetooth Cihazlar

Modem sinyallerini zayıflatan nedenler arasında bluetooth hoparlör ve kulaklıklar da yer alıyor. Modemin çok yakınına koyulan her türlü bluetooth cihaz, internet bağlantısının verimini düşürüyor.

7. Metal Ayna ve Eşyalar

Yönlendirici (router) ve modem gibi cihazlar kesinlikle aynanın yanında durmamalıdır. Modem aynanın yanında duruyorsa modemin yansıttığı sinyaller direkt aynaya çarpar. Dolayısıyla bu da internet bağlantısından tam verim alınamamasına neden olur.