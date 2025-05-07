MOVA E30 Ultra İncelemesi: Zahmetsiz Kapsamlı Temizlik

Zahmetli ve yorucu olan temizlik işini çok kolay hâle getiren MOVA E30 Ultra yüksek emiş gücü, ultrasonik halı tanıma, otomatik robot süpürge temizliği ve bakımı dahil birçok özellik ile üst düzey deneyim elde edilmesini sağlıyor. MOVA E30 Ultra incelemesi ile robot süpürgenin neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

MOVA E30 Ultra İncelemesi

MOVA E30 Ultra modelinde 7000 Pa Vormax emiş gücü bulunuyor. Robot süpürge, yüksek emiş gücü sayesinde üstün performans sergileyerek daha derinlemesine temizlik yapabiliyor. Böylece kirler ve inatçı lekeleri ortadan kaldırabiliyor.

Geliştirilmiş halı temizliği sağlayan ultrasonik halı tespiti özelliğine sahip robot süpürge, halıların ıslanmasını engellemek için otomatik olarak paspası 10,5 mm yükseltiyor. Böylece halıları ıslatmadan inatçı lekeleri temizleyebiliyor.

E30 Ultra'da yer alan RoboSwing teknolojisi köşe temizliği verimliliğini yüzde 15'e kadar artırıyor. Böylece ulaşılması zor yerleri bile rahatlıkla temizleyebiliyor. DuoScrub paspaslama sistemi ise robot süpürgenin iki adet yüksek hızlı döner paspas kullanmasını sağlıyor. Bu sayede kirler ve sıvılar basınç altında kapsamlı şekilde temizleniyor.

LDS radar navigasyonu sistemini içeren robot süpürgede 3DAdapt engellerden kaçınma özelliği mevcut. Bu özellik, sensörler aracılığıyla etraftaki nesnelerin algılanmasını ve temizlik esnasında robot süpürgenin bu nesnelere çarpmamasını sağlıyor.

DualBoost 2.0 teknolojisini destekleyen E30 Ultra, 3,2 litre toz torbası ve otomatik boşaltma özelliği sayesinde 75 güne kadar bakım gerektirmeyen temizlik sunuyor. 4 L kullanılmış su haznesi ve 4,5 L temiz su haznesine sahip E30 Ultra ayrıca kendi kendine paspası temizleyip kurutuyor.

Böylece herhangi bir temizlik yapmanıza gerek kalmadan robot süpürge hem kendini hem de evi temizliyor. Bu, özellikle yoğun iş temposuna sahip kişiler için çok kullanışlı bir özellik.

Smart Pathfinder teknolojisini destekleyen süpürgedeki gelişmiş lazer mesafe sensörleri, hassas konumlandırma ve tutarlı mesafe ölçümleri yapıyor. Bu da kusursuz temizliğin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynuyor.

MOVA marka robot süpürgenin sunduğu önemli avantajlar arasında gerçek zamanlı geri bildirim de yer alıyor. Robot süpürgenin yaptığı temizliğe dair detaylı raporlara telefonunuzdan ulaşabiliyorsunuz.

Clean Genius özelliğini içeren E30 Ultra modeli tamamen kişiselleştirilmiş bir temizlik imkânı sunuyor. Her oda için temizlik modu ve emiş gücü gibi farklı ayarlar uygulayabilirsiniz. Bu da süpürgeden daha fazla verim alınmasını sağlıyor.

E30 Ultra ayrıca evinizdeki farklı zeminlere özel haritalar ayarlamanızı da sağlıyor. Robot süpürgenin gitmeyeceği yerleri belirleme imkânına da sahipsiniz.

Robot süpürgede akıllı emiş gücü artırma özelliği bulunuyor. Derinlemesine temizlik için emiş gücünü ayarlayan robot süpürge, gerektiğinde emiş gücünü azaltıp performanstan ödün vermeden pil ömrünü optimize ediyor.

Robot süpürgenin pil ömrü konusunda da çok başarılı bir performans sergilediğini belirtmek gerekiyor. 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip robot süpürge tek şarjla 260 dakikaya kadar pil ömrü sunuyor. Cihazda hızlı şarj özelliği de mevcut.

Evcil hayvan bölgelerini algılayan E30 Ultra süpürme esnasında toz toplama sıklığını artırarak tüyleri etkili şekilde temizliyor. Alexa, Siri ve Google Assistant desteğine sahip robot süpürge sesli komut ile kontrol edilebiliyor. Böylece bulunduğunuz yerden süpürgenin çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

MOVA E30 Ultra, yüksek emiş gücü ve gelişmiş özellikleri sayesinde evinizin her zaman tertemiz olmasını sağlıyor. Böylece zahmetli olan temizlik işiyle uğraşmadan günlük işlerinize devam edebiliyorsunuz.

Robot süpürgenin 75 güne kadar herhangi bir bakım gerektirmemesi de büyük bir avantaj sağlıyor. E30 Ultra, temizlik esnasında kirlenen paspasları da otomatik olarak yıkayıp kurutuyor.

RoboSwing teknolojisi sayesinde ulaşılması zor köşeler dahil evin her yerini kapsamlı şeklide temizleyebilen robot süpürgede 10,5 mm paspas kaldırma ve ultrasonik halı tanıma gibi özellikler de bulunuyor. Bu özellikler kusursuz temizlikte önemli rol oynuyor.

Sonuç olarak temizlik nedeniyle artık yorulmak istemiyorsanız MOVA E30 Ultra ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

MOVA E30 Ultra Özellikleri

Ürün Boyutları (Robot Süpürge): 349 x 349 x 98 mm

349 x 349 x 98 mm Ürün Boyutları (Baz İstasyonu): 340 x 456 x 590mm

340 x 456 x 590mm Ağırlık (Robot Süpürge): 3,82 kg

3,82 kg Ağırlık (Baz İstasyonu): 8,10 KG

8,10 KG Maksimum Emiş Gücü: 7000Pa

7000Pa Pil Kapasitesi: 5200 mAh

5200 mAh Toz Torbası Hacmi: 3,2 L

3,2 L Temiz/Kullanılmış Su Haznesi Kapasitesi: 4,5 L / 4 L

4,5 L / 4 L Paspas Türü: Çift Döner Paspas

MOVA E30 Ultra Fiyatı

MOVA E30 Ultra isimli robot süpürge 25 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu içerik MOVA iş birliği ile hazırlanmıştır.