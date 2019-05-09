Müslümanlar için Geliştirilen En İyi Mobil Uygulamayı İnceledik

Namaz vakitleri, Kıble bulucu, Kur’an-ı Kerim, Zikir sayacı (Zikirmatik), Cuma mesajları, Ramazan İmsakiyesi (İftar ve Sahur vakitleri) ve çok daha fazlası tek bir uygulamada. Müslümanlar için dünya genelinde en iyi dini uygulama olarak öne çıkan Müslim - Muslim Assistant, inceleme konuğumuz.

Muslim: Müslümanlar İçin Gerçek Asistan

Dünyanın her yerinden Müslümanların kullandığı, Müslümanlar için gerçek bir asistan, İslami görevler için mükemmel bir helal uygulama olan Müslim - Muslim Assistant uygulamasına bu blog yazımızda detaylıca yer veriyoruz.

Bulunduğunuz veya istediğiniz ülke ve şehrin günlük ve aylık namaz saatlerini, Ramazan boyunca da iftar ve sahur vakitlerini takip edebileceğiniz, Haritadan Mekke ve Kabe’yi gösteren Kıble pusulası ile istediğiniz şehirde, yerde %100 kıble yönünü kolayca bulabileceğiniz, Kur’an-ı Kerim okuyup farklı müezzinlerden dinleyebileceğiniz, Yasin suresini Arapça ve Türkçe okuyabileceğiniz, Zikirmatik ile günlük olarak ve özel dini günlerde zikrinizi çekebileceğiniz, Allah’ın 99 ismini öğrenebileceğiniz, Kabe’yi canlı izleyebileceğiniz, tüm duaları öğrenebileceğiniz, yakındaki Camilerin yerini görebileceğiniz zengin içerikli bir dini mobil uygulama olan Müslim - Müslüman Asistan, hem Android hem de iOS işletim sistemli telefonlara ücretsiz indirilebiliyor. Türkçe, Arapça, İngilizce ve daha birçok dilde destek vermesiyle herkese açık bir dini uygulama olan Muslim, Kıble yönünü ve ezan vakitlerini göstermek için internet bağlantısına ihtiyaç duymuyor. Şimdi dilerseniz, mobilde en çok indirilen ve kullanılan dini uygulama Muslim’in özelliklerine geçelim.

Müslim: İslami Görevler İçin Mükemmel Helal Uygulama

Müslim - Müslüman Asistan’ı ilk açtığınızda konum izni ekranıyla karşılaşıyorsunuz. Konumunu Bul ile bulunduğunuz ülke ve şehir otomatik olarak tespit ediliyor ve namaz vakitleri (günlük ve aylık) listeleniyor. Konum izni kadar Bildirim izni de önemli. Bulunduğunuz yerde ezan kısık okunuyor veya hiç okunmuyor olabilir. Namazınızı zamanında eda etmek için Namaz Saatleri bildirimlerini açmanızda fayda var. Namaz vakitleri dışında günlük hadis ve dualar dahil bildirim almak istiyorsanız Günlük bildirimleri, Cuma günü dini mesajlar almak istiyorsanız Cuma bildirimini açıyorsunuz. Bildirimleri almak istemeyenler için de seçenek koyulmuş.

Dünyanın Her Yerinden Müslümanların Kullandığı En İyi Dini Uygulama

Muslim Assistant, Giriş, Kıble, Zikir ve Kur’an olmak üzere 4 bölüme ayrılan, oldukça sade ve modernize edilmiş tasarımlı bir kullanıcı arayüzüne sahip.

Giriş bölümündeki kartlardan günlük ve aylık namaz vakitlerini görüntülemekten Kur’an-ı Kerim okuma sayfasına ulaşmaya, Kabe canlı yayını izlemekten zikir çekmek için zikirmatiğe, Kıble yönü bulucudan Yakındaki Camileri göstermeye, aslında uygulamanın tüm özelliklerine buradan düzenlenebilir kartlar aracılığıyla hızlıca erişebiliyorsunuz. (Burada gösterilen kartları Giriş sayfasında üç noktaya ardından Ayarlar'a dokunarak Genel Ayarlar altında Kart Ayarları'ndan düzenleyebiliyorsunuz.)

Kıble bölümünden kıble yönünü %100 doğru olarak harita veya pusuladan görebiliyorsunuz.

Zikir bölümünden en çok çekilen zikirlere ulaşmak dışında kendi özel zikrinizi de girebiliyorsunuz.

Kur’an bölümünden de Arapça, Türkçe ve diğer dillerde sure ve cüz okuması yapabiliyor, Ayarlar menüsü altından Arapça modu, Gece modu, Okuma, Meal ve İndirme seçeneklerine ulaşabiliyorsunuz.

Tümü sayfasından da yukarıdaki saydıklarım dışında Mesaj Editörü (yazılı ve resimli dini mesaj paylaşmanıza izin veriyor.), Cuma mesajları, Takvim (özel ay ve günleri de gösteren Hicri ve Miladi takvim), Allah’ın 99 ismi, Dualar, İmsakiye ve Yasin sayfasına ulaşıyorsunuz.

Ayarlar sayfasında Bildirimlere de değinmek gerek. Ayarlar - Bildirim Ayarları - Namaz Vakti altında Namaz Vakitlerini Düzenle seçeneğiyle her bir vakit için ayrı ayrı namaz vakitleri alarmları ayarlayabiliyorsunuz. Tam ezan saatinde veya 10 dakika öncesine hatırlatıcı kurup ezan sesiyle veya farklı bir sesle bildirim alabiliyorsunuz. Bu menüde namaz vakitlerini düzenleme (30 dakikaya kadar ileri ve geri alma) şansına da sahipsiniz. Ayarlar - Namaz Vakti Hesaplama Ayarları altında da ayrıca seçenek mevcut. Otomatikte Diyanet İşleri Başkanlığı seçili ancak Mekke dahil birçok seçenek var. Türkiye’deyseniz otomatikte bırakmanızı öneririm.

Ücretsiz ve İnternetsiz!

Müslim - Müslüman Asistan, ücretsiz kullanılabilen bir dini uygulama. Yukarıda değindiğim tüm özelliklere ücretsiz erişebiliyorsunuz. Dilerseniz, reklamsız kullanım (uygulamada reklamlar en aşağıda, ufak bir alanda ve kullanımı etkilemese de daha iyi performans için), widgetlar (farklı görünümde sonraki namaz vakti, sonraki islami etkinliği-özel günü, zikirmatik, yakındaki Camiler, Ramazan boyunca iftar ve sahur saatlerine kalan süre) ve kişiselleştirme (Kıble pusulası kadranı, Zikir butonu, Mesaj editöründe tüm arka planlar) gibi harika özellikler sunan abonelik modelli özel sürümü de var. Özel sürümü 3 gün ücretsiz deneyebiliyorsunuz. Bu süre içerisinde üyeliğinizi ücretsiz olarak iptal edebildiğiniz gibi aylık (2,99 TL) yıllık (14,99 TL - 1,25 TL aylık) ve ömür boyu (89,99 TL) seçeneklerinden biriyle devam edebilirsiniz.

Müslim - Muslim Assistant (Müslüman Asistan) Uygulaması Öne Çıkan Özellikleri