Muslim App (Muslim Assistant)

İslam hakkındaki her şeyi takip edebileceğiniz MuslimApp, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz kapsamlı bir İslami uygulamadır.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Namaz Vakitleri, Kıble uygulaması günlük ibadetlerinizi takip etmenize yardımcı olan kapsamlı bir İslami uygulamadır.

Konumunuza göre doğru namaz vakitlerini gösterir.

Kıble yönünü pusula desteğiyle kolayca bulabilirsiniz.

Muslim Assistant (Müslim Asistanı), Türkiye'deki Müslümanlar için geliştirilen kapsamlı bir islami uygulamadır. Yeni adıyla MuslimApp olan Muslim Assistant, kullanıcılara AI desteği de sunmaktadır. Yüzde yüz Kıble bulucu, namaz saatleri, günlük dualar, zikirmatik, Kur’an-ı Kerim ve daha birçok özelliğe uygulama içerisinden ulaşabilirsiniz.

Yenilenen arayüzü ile Muslim: Namaz Vakitleri, Kıble uygulaması, herkesin rahatlıkla kullanabileceği zengin içerikli tek dini uygulama konumunda. Günlük ibadetlerinizi hatırlatmak için Türkiye’de geliştirilen ve dünyaya açılan uygulamalardan bir tanesidir. Milyonlarca kullanıcısı olan uygulama bütün Müslümanlara hizmet etmek için her geçen gün kendini yenilerken, birçok farklı özelliği aynı anda kullanıcılarına sunmaktadır.

Tam konumunuza göre namaz vakitlerini görüntüleyebilir ve namazları kolayca takip edebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra farklı mezhep seçenekleri sayesinde, kendi mezhebinize uygun bir şekilde ibadet edebilirsiniz.

MuslimApp İndir

Uygulamanın en çok göze çarpan özelliklerinden biri, AI imam özelliğidir. Bu özellik sayesinde İslam hakkındaki sorularınızı sorabilir, Kuran ve hadisleri en doğru şekilde öğrenebilirsiniz.

MuslimApp, kullanıcılara yerleşik bir takvim desteği de sunuyor. Hicri takvimi konumunuza göre inceleyebilir ve İslami özel günleri takip edebilirsiniz. Ayrıca, Ramazan boyunca sahur ve iftar saatlerini de en doğru şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Neredeyse her şey tek tek düşünülmüş diyebiliriz. Yakındaki camiiler, zikirmatik, Kabe canlı yayını, cuma mesajları ve daha birçok küçük ayrıntıyla mükemmel bir islami uygulama olmuş diyebiliriz.

Muslim: Namaz Vakitleri, Kıble Uygulaması Özellikleri

Kıble bulma : İnternet bağlantısı olmadan kıble yönü bulabilir, pusula moduyla yönünüzü bulabilirsiniz.

: İnternet bağlantısı olmadan kıble yönü bulabilir, pusula moduyla yönünüzü bulabilirsiniz. Kur’an-ı Kerim : Kur'an-ı Kerim okuyabilir, müezzin sesinden sureleri dinleyebilir, Bir sonraki girişinizde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

: Kur'an-ı Kerim okuyabilir, müezzin sesinden sureleri dinleyebilir, Bir sonraki girişinizde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Esma-ül Hüsna : Allah’ın 99 ismini ve anlamını kolayca öğrenebilirsiniz.

: Allah’ın 99 ismini ve anlamını kolayca öğrenebilirsiniz. Hicri Takvim: İslami özel günleri takvim üzerinde takip edebilir ve Ramazan boyunca iftar ve sahur saatlerine erişebilirsiniz.

İslami özel günleri takvim üzerinde takip edebilir ve Ramazan boyunca iftar ve sahur saatlerine erişebilirsiniz. Dua : Günlük dualar, duaların anlamı, duaların Arapçasını görebilirsiniz.

: Günlük dualar, duaların anlamı, duaların Arapçasını görebilirsiniz. Ezan saatleri : Diyanet ile uyumlu ezan saatlerine kolayca ulaşabilirsiniz.

: Diyanet ile uyumlu ezan saatlerine kolayca ulaşabilirsiniz. Namaz alarmı : Ezan sesine ya da standart zil sesine sahip namaz alarmları kurabilir, istediğiniz zaman bu alarmları kapatabilirsiniz. Dilerseniz erteleme tuşu meşgul olduğunuzda kılamadığınız namazı tekrar hatırlatabilir.

: Ezan sesine ya da standart zil sesine sahip namaz alarmları kurabilir, istediğiniz zaman bu alarmları kapatabilirsiniz. Dilerseniz erteleme tuşu meşgul olduğunuzda kılamadığınız namazı tekrar hatırlatabilir. İmsakiye : İftar ve Sahur saatlerini görebilirsiniz.

: İftar ve Sahur saatlerini görebilirsiniz. AI İmam: Yapay zeka desteği sayesinde tüm sorularınızı en doğru cevabı alabilirsiniz.

Yapay zeka desteği sayesinde tüm sorularınızı en doğru cevabı alabilirsiniz. Yakındaki Camiiler: Konumunuza en yakın olan camileri yol tarifleriyle birlikte görüntüleyebilirsiniz.

Konumunuza en yakın olan camileri yol tarifleriyle birlikte görüntüleyebilirsiniz. Zikirmatik : günlük zikirlerinizi çekebileceğiniz gibi zikirlerinizi kolayca sayabilirsiniz.

: günlük zikirlerinizi çekebileceğiniz gibi zikirlerinizi kolayca sayabilirsiniz. Sure: Sure araması ve hızlıca sure geçişi yapabilirsiniz.