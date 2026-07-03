Muslim App (Muslim Assistant)
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,181
- DOSYA BOYUTU 171 MB
- Üretici Assistant App Teknoloji AS
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İslam hakkındaki her şeyi takip edebileceğiniz MuslimApp, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz kapsamlı bir İslami uygulamadır.
⚡ Önemli Bilgiler
- Namaz Vakitleri, Kıble uygulaması günlük ibadetlerinizi takip etmenize yardımcı olan kapsamlı bir İslami uygulamadır.
- Konumunuza göre doğru namaz vakitlerini gösterir.
- Kıble yönünü pusula desteğiyle kolayca bulabilirsiniz.
Muslim Assistant (Müslim Asistanı), Türkiye'deki Müslümanlar için geliştirilen kapsamlı bir islami uygulamadır. Yeni adıyla MuslimApp olan Muslim Assistant, kullanıcılara AI desteği de sunmaktadır. Yüzde yüz Kıble bulucu, namaz saatleri, günlük dualar, zikirmatik, Kur’an-ı Kerim ve daha birçok özelliğe uygulama içerisinden ulaşabilirsiniz.
Yenilenen arayüzü ile Muslim: Namaz Vakitleri, Kıble uygulaması, herkesin rahatlıkla kullanabileceği zengin içerikli tek dini uygulama konumunda. Günlük ibadetlerinizi hatırlatmak için Türkiye’de geliştirilen ve dünyaya açılan uygulamalardan bir tanesidir. Milyonlarca kullanıcısı olan uygulama bütün Müslümanlara hizmet etmek için her geçen gün kendini yenilerken, birçok farklı özelliği aynı anda kullanıcılarına sunmaktadır.
Tam konumunuza göre namaz vakitlerini görüntüleyebilir ve namazları kolayca takip edebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra farklı mezhep seçenekleri sayesinde, kendi mezhebinize uygun bir şekilde ibadet edebilirsiniz.
MuslimApp İndir
Uygulamanın en çok göze çarpan özelliklerinden biri, AI imam özelliğidir. Bu özellik sayesinde İslam hakkındaki sorularınızı sorabilir, Kuran ve hadisleri en doğru şekilde öğrenebilirsiniz.
MuslimApp, kullanıcılara yerleşik bir takvim desteği de sunuyor. Hicri takvimi konumunuza göre inceleyebilir ve İslami özel günleri takip edebilirsiniz. Ayrıca, Ramazan boyunca sahur ve iftar saatlerini de en doğru şekilde görüntüleyebilirsiniz.
Neredeyse her şey tek tek düşünülmüş diyebiliriz. Yakındaki camiiler, zikirmatik, Kabe canlı yayını, cuma mesajları ve daha birçok küçük ayrıntıyla mükemmel bir islami uygulama olmuş diyebiliriz.
Muslim: Namaz Vakitleri, Kıble Uygulaması Özellikleri
- Kıble bulma: İnternet bağlantısı olmadan kıble yönü bulabilir, pusula moduyla yönünüzü bulabilirsiniz.
- Kur’an-ı Kerim: Kur'an-ı Kerim okuyabilir, müezzin sesinden sureleri dinleyebilir, Bir sonraki girişinizde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
- Esma-ül Hüsna: Allah’ın 99 ismini ve anlamını kolayca öğrenebilirsiniz.
- Hicri Takvim: İslami özel günleri takvim üzerinde takip edebilir ve Ramazan boyunca iftar ve sahur saatlerine erişebilirsiniz.
- Dua: Günlük dualar, duaların anlamı, duaların Arapçasını görebilirsiniz.
- Ezan saatleri: Diyanet ile uyumlu ezan saatlerine kolayca ulaşabilirsiniz.
- Namaz alarmı: Ezan sesine ya da standart zil sesine sahip namaz alarmları kurabilir, istediğiniz zaman bu alarmları kapatabilirsiniz. Dilerseniz erteleme tuşu meşgul olduğunuzda kılamadığınız namazı tekrar hatırlatabilir.
- İmsakiye: İftar ve Sahur saatlerini görebilirsiniz.
- AI İmam: Yapay zeka desteği sayesinde tüm sorularınızı en doğru cevabı alabilirsiniz.
- Yakındaki Camiiler: Konumunuza en yakın olan camileri yol tarifleriyle birlikte görüntüleyebilirsiniz.
- Zikirmatik: günlük zikirlerinizi çekebileceğiniz gibi zikirlerinizi kolayca sayabilirsiniz.
- Sure: Sure araması ve hızlıca sure geçişi yapabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Muslim: Namaz Vakitleri, Kıble nasıl bir uygulamadır?
Muslim, namaz vakitlerini takip etmek, kıble yönünü bulmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve çeşitli ibadet araçlarından yararlanmak için geliştirilmiş bir İslami yaşam uygulamasıdır.
Namaz vakitleri nasıl hesaplanıyor?
Uygulama, bulunduğunuz konumu kullanarak seçilen hesaplama yöntemine göre günlük namaz vakitlerini otomatik olarak belirler.
Kıble yönünü internet olmadan bulabilir miyim?
Evet. Konum bilgisi alındıktan sonra cihazın pusula sensörü sayesinde kıble yönünü internet bağlantısı olmadan da gösterebilir.
Ezan vakitlerinde bildirim alabilir miyim?
Evet. Uygulama ezan vakti geldiğinde bildirim gönderebilir. Bildirim sesi ve hatırlatma ayarları kullanıcı tarafından özelleştirilebilir.
Uygulamada Kur'an-ı Kerim bulunuyor mu?
Evet. Uygulama, Kur'an-ı Kerim okuma özelliğinin yanı sıra birçok sürümde meal, tefsir veya sesli okuma gibi ek seçenekler de sunabilir.
Muslim App (Muslim Assistant)
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 638
- DOSYA BOYUTU 163.5 MB
- Üretici Assistant App Teknoloji AS
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Muslim Assistant (Müslim Asistan) uygulamasında Kıble yönü bulucu, ezan ve namaz vakitleri, zikirmatik, Allah'ın 99 ismi anlamı ve daha fazlası mevcut.
Muslim Assistant (Müslim Asistan), Kıble yönü bulucu, ezan ve namaz vakitleri, Kur’an-ı Kerim, zikirmatik, cami bulma ve daha fazlasını içeren zengin içerikli tek dini uygulama. iPhone’unuza ücretsiz indirip faydalanabileceğiniz uygulamada bir Müslüman olarak ihtiyaç duyacağınız her şey mevcut. Üstelik internet bağlantı olmadan da kullanabiliyorsunuz.
Muslim Assistant, bir Müslümanın ihtiyaç duyabileceği neredeyse her özelliği içerisinde barındıran oldukça kullanışlı bir iOS uygulamasıdır. iPhone ve iPad’ler üzerinden açılabilen uygulama, içerisinde onlarca farklı özellik barındırdığı gibi başka başka uygulamalara ihtiyaç duymadan, her şeyi tek bir çatıda toplamaktadır.
Muslim Assistant özellikleri
- Kıble bulma: Uygulamanın içerisinde yer alan pusula sayesinde internet bağlantınız olmasa dahi kıble yönünü doğru olarak tespit edebilirsiniz.
- Kur’an-ı Kerim: Kur'an-ı Kerim okuyabilir, müezzin sesinden sureleri dinleyebilir, Bir sonraki girişinizde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
- Esma-ül Hüsna: Allah’ın 99 ismini ve anlamını tek tıklamayla bulabilir ve hepsini öğrenmeye başlayabilirsiniz.
- Dua: Günlük olarak dualarınızı okuyabilir, duaların anlamını bulabilir, sureleri arayabilir ve kolayca bütün dualara, surelere ulaşabilirsiniz.
- Ezan saatleri: Bulunduğunuz konuma göre istediğiniz zaman namaz saatlerine dair bilgi alabilir, gününüzü böyle başlatabilirsiniz.
- Namaz alarmı: Ezan sesine ya da standart zil sesine sahip namaz alarmları kurabilir, istediğiniz zaman bu alarmları kapatabilirsiniz. Dilerseniz erteleme tuşu meşgul olduğunuzda kılamadığınız namazı tekrar hatırlatabilir.
- İmsakiye: Ramazan ayında İftar ve Sahur saatlerini görebilirsiniz.
- Zikirmatik: Günlük zikirlerinizi çekebileceğiniz gibi zikirlerinizi kolayca sayabilirsiniz.
- Sure: Sure araması ve hızlıca sure geçişi yapabilirsiniz