Bir ölçü birimi olan Nano, günümüzde gözle görülemeyecek kadar küçük boyutlardaki maddeleri yapılandıran teknolojiye deniyor. Özellikle tıbbi gelişmelerde sık sık adına rastladığımız nano teknoloji, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle oldukça önemli bir hale geldi. Peki, aslında nano teknoloji nedir ve nerelerde kullanılır?

Nano Teknoloji Ne Demek?

İlk kez 1974 yılında ortaya çıkan Nano teknoloji kavramı, Norio Taniguchi tarafından kullanıldı. Ancak terimin yaygınlaşması ilk kez kullanılmasından çok uzun zaman sonra oldu. Günümüzde fonksiyonel sistemler için moleküler ölçekteki bir mühendislik dalı olarak bilinmektedir.

Nano teknoloji, en temel açıklamasıyla çok küçük boyutlardaki malzemelerin işlenmesi anlamını taşır. Bu küçük boyutlardan kasıt ise metrenin milyarda biridir. Yani insan gözünün göremeyeceği kadar küçük yapılardır. Bu teknoloji, bir büyüklük ile tanımlandığı için akla gelebilecek neredeyse her alanda kullanılır.

Nano Teknoloji Nedir Nerelerde Kullanılır?

Nano teknoloji, yüksek performanslı aletler geliştirmek için kullanılan her türlü tekniği kapsar. Nano teknoloji araştırmaları sonucunda küçük ölçekte; nano materyaller, nano çipler ve nano makinelere ağırlık verildiği gözlemlenir.

Aslında bakıldığında nano teknolojinin kullanım alanı sınırsızdır. Akla gelebilecek her alanda kullanılabilen nano teknoloji; malzeme bilimi, fizik, matematik, kimya, eczacılık, tıp, biyoloji, bilgisayar ve elektrik alanlarında kullanılabilir.

Günümüzde bilim insanları, nano teknolojinin olası sonuçları üzerinde tartışmaktadır. Çünkü her yeni teknolojide olduğu gibi Nano teknolojinin de bazı sonuçları bulunur. Bunlar; zehirlilik, küresel ekonomiye olası etkisi, kıyamet günü senaryoları ve nano maddelerin çevreye etkileridir.

Nano teknoloji ürünleri, elektriksel anlamda büyük tasarruf sağlamaktadır. Bu teknoloji temelde bir ölçü birimi olmasına rağmen, pek çok alanda bir ölçü birimi olarak kullanılmamaktadır. Kullandığımız birçok eşya nano teknoloji ile üretilmiştir veya birçok hastalık nano teknolojisi sayesinde tedavi edilmiştir.

Nano Teknoloji Ürünleri Nelerdir?

Bu teknolojinin alanı sınırsızdır. Bu nedenle gün içerisinde kullandığımız birçok eşyada nano teknoloji izlerine rastlayabiliriz. Örneğin; bilgisayar, telefon ekranları, tablet, kamera lensleri, yansıma önleyiciler, kendisini temizleme özelliği bulunan ürünler, UV korumalı ürünler, buhardan etkilenmeyen ürünler, çizilmeye karşı dayanıklı ürünler ve cam yüzeylerde su ve toz tutmayan ürünler nano teknoloji ile geliştirilmiştir.

Diğer yandan nano çipler de hayatımızda büyük yer kaplamaktadır. Teknolojik aletlerin içerisinde de bu teknoloji yer alabilir. Biyosentezleme, hasar görmüş sinir hücreleri, ecza malzemelerinin üretimi gibi birçok alanda bu teknolojiden yararlanılır.