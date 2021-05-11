Türk Nano Teknoloji Şirketine NASA'dan Birincilik Ödülü!

Türk nano teknoloji şirketi Nanosilver, NASA tarafından düzenlenen yarışmada birincilik ödülünün sahibi oldu. Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi Cube Incubation’da Ar-Ge çalışmalarını yürüten Nanosilver, Mars çalışmaları yarışmasında birinci olmayı başardı.

Türk Nano Teknoloji Firması, NASA'nın Yarışmasında 1. Oldu

Rona Gürçay ve Tanra Gürçay tarafından kurulan Nanosilver, soy metalleri nano boyutlarda üreterek birçok sektöre ham madde sağlıyor. Şirket ayrıca koronavirüs üzerinde %99,99 etkinliği kanıtlanan nano gümüş spreyleri ile uzun süreli koruma ve maksimum etkili hijyen çözümleri geliştirdi.

Nanosilver, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 11. Uluslararası Nano Teknoloji Konferansı’nda, "Yılın Araştırma Ödülü" kazandı. Türk şirket, daha sonra 6. Dünya Yeni Teknolojiler Konferansı'nda geliştirdikleri inovatif üretim teknikleri sayesinde "Yılın Araştırma Ödülü" aldı.

Nano teknoloji firması, NASA tarafından düzenlenen Mars çalışmaları yarışmasında da birinci olarak büyük bir başarının altına imza attı. Firma, "Uzay Mekiklerinin Yüzeylerinin ve Kullanılan Ekipmanların Nano Gümüşle Kaplanması" ve "Uzayda Nano Gümüşle Arıtma" projeleri kapsamında NASA ile çalışmaya başladı. Şirket, geliştirdiği yüzde 100 yerli ve milli teknolojiler ile Türkiye Uzay Ajansına'da katkı sağlayacak.

Nanosilver CEO’su Tanra Gürçay, "Projemizin bilgi ve teknoloji aktarımının tamamını İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yapıyoruz. Bu yöntem ve tekniklerle nano gümüş üretimi yapan Türkiye’nin ilk ve tek şirketiyiz. Halen 14 Ar-Ge projesi yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tanra Gürçay, "Uzay araştırmalarında nano gümüş teknolojisi kullanılıyor. Dünya dışı varlık araştırmalarında, dünyadan hiçbir mikroorganizmanın uzaya taşınmaması gerekiyor ki, yanıltıcı sonuçlar çıkmasın. Bu sebeple araç yüzeyleri nano gümüşle kaplanıyor" şeklinde konuştu.

Gürçay, "NASA’ya sunduğumuz ve birincilik elde ettiğimiz proje kapsamında geliştirdiğimiz nano gümüş tekniği, NASA’nın uzay çalışmalarında, yüzey kaplama tasarımlarında, su arıtma projelerinde kullanılacak. Nano gümüş çok büyük hacimdeki sıvıları arıtmaya imkan sağlıyor" açıklamalarında bulunuyor" sözlerini kullandı ve şu şekilde devam etti: