Biyoloji ve Tıp Alanında Çığır Açan Naşide Gözde Durmuş Kimdir?

Naşide Gözde Durmuş, biyoloji ve tıp alanında çığan açan çalışmalara imza attı. Başarılı bilim insanı, yaptığı çalışmalarla 7’den 70’e herkesin örnek alması gereken birisi. Özellikle genç yaşta ulaştığı başarılı, tüm bilim insanlarına örnek olacak niteliktedir.

Durmuş, yaptığı çalışmalarla hem dünya hem de Türkiye’de tanınır hale geldi. Biz de genç yaşına rağmen önemli başarılara imza atan Durmuş’un hayatını sizler için ele aldık.

Naşide Gözde Durmuş’un Hayatı

Naşide Gözde Durmuş, 1985 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 2003 yılında üniversite sınavında yüksek puan alarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Moleküler Biyoloji Bölümü’ne başladı. ODTÜ’den 2007 yılında mezun oldu.

ODTÜ’den mezun olduktan sonra Fullbright eğitim bursu kazandı. Fullbright, Amerika’nın en prestijli burs programıdır. Fullbright bursu için ABD’ye giden Naşide Gözde Durmuş; antibiyotik direnci, kanser, mikro ve nano teknolojileri alanlarında araştırmalar yaptı.

Naşide Gözde Durmuş’un Kariyeri

Naşide Gözde Durmuş, 2014 yılında Stantord Üniversitesi’nde doktora sonrasında araştırmacı olarak çalışmaya başladı. 2015’te MIT Technology Review Dergisi’nin “35 Yaş Altı Yenilikçiler Listesi” içerisinde yer aldı. Bu listede biyoloji ve tıpta çığır açan 35 liderden biri oldu.

Ünlü bilim insanı, “İnsan Genom Projesi” yürütücülerinden Prof.Ronald W. Davis’le Stanford Üniversitesi Genom Teknoloji Merkezi’nde araştırmalar yapıyor. Burada hücrelerin manyetik özelliklerini ele alarak hastalıklı hücrelerin tespitini eden cihazla ilgili çalışmalar yapıyor.

Durmuş; tıp, biyoloji, nanoteknoloji ve mühendislik alanlarını birleştirerek hem enfeksiyon hem de kanser oluşum aşamalarını anlamaya çalışıyor. Böylelikle tıpta teşhisten tedavi uygulama alanına kadar birçok noktayı değiştirmeye çalışıyor.

Naşide Gözde Durmuş’un Ödülleri

Naşide Gözde Durmuş, yaptığı çalışmalardan dolayı birçok ödüle layık görüldü. Durmuş’un aldığı ödülleri şöyle sıralayabiliriz: