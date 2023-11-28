Astrofizik Çalışmalarıyla Dünyanın Tanıdığı Feryal Özel Kimdir?

Türkiye’yi dünya çapında gururlandıran bilim insanlarından birisi: Prof. Dr. Feryal Özel! NASA Hubble’a kabul edilen ilk ve tek Türk bilim insanı olarak bildiğimiz Feryal Özel’in hayatı toplumun merak ettiği konular arasında yer alıyor. Global ölçekte elde ettiği başarılarla ülkemizi başarıyla temsil eden Feryal Özel’in hayatına ve başarılı kariyerinin öyküsüne gelin, birlikte bakalım!

Feryal Özel Kimdir?

27 Mayıs 1975’te dünyaya gelen astrofizikçinin doğum yeri İstanbul. Doktor bir aileden gelen Özel’in liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi’nde okuduğu biliniyor. Ardından 1995 senesinde Columbia Üniversitesi’nde lisans eğitimine geçiyor.

Fizik ve Uygulamalı Matematik alanında okulu ikincilikle bitirerek Yüksek Onur Derecesi’ne layık görülüyor. Bu başarısının ardından CERN’e ve Kopenhag’a giderek fizik alanında yüksek lisansını tamamlıyor. Eğitim aldığı kurumun adı kaynaklarda Niels Bohr Enstitüsü olarak belirtiliyor.

Bir yıllık Avrupa macerasının ardından ABD’ye gidiyor. Harvard Üniversitesi tarafından doktora öğrencisi olarak kabul ediliyor. 2002’de doktorasını astrofizik üstüne tamamladıktan sonra 2001 senesinde Demetrios Psaltis ile dünya evine giriyor. Şu anda bu evliliğinden Selin ve Deniz isimli iki tane kız çocuğu bulunuyor.

Doktora yıllarının sonunda Arizona eyaletinde Tucson bölgesine taşınıyor. Hubble doktora sonrası bursu kazanarak Princeton İleri Araştırmalar Enstitüsü’nde görev alıyor. 2002 - 2005 senelerinde bu görevini sürdürüyor.

2003’te ‘Büyük Fikirler’ listesine alınarak dünyanın en iyi bilinen bilim insanları ile aynı grupta yer alıyor. Nötron yıldızları, manyetarlar ve karadelikler konularındaki çalışmalarını Arizona Üniversitesi’nde sürdürüyor. 2005 yılında profesör olan Özel, Stephen Hawking ile aynı alanda çalışmalar yapıyor.

Doktora çalışması bilim dünyasında oldukça başarılı bulunduğu için NASA İleri Araştırmalar Enstitüsü’ne dahil ediliyor. Ardından 2012 yılında Harvard Radcliffe Enstitüsü ve 2014’te Berkeley Miller Enstitüsü’ne üye oluyor.

2019 yılında ilk kara delik fotoğrafının çekimini gerçekleştirip kamuoyuna sunan 200 bilim insanının yer aldığı çalışmadaki tek Türk bilim insanı Feryal Özel.

Bilim Akademisi’ne üye olan Özel’in astrofizik alanında birçok ödüle sahip olduğu biliniyor. Dünya basınında popüler olan çeşitli kaynaklarda yazıları yayınlanıyor. TV kanallarında konuk olduğu çok sayıda program / belgeseller mevcut. Aynı zamanda oldukça aktif bir sporcu olduğu belirtiliyor. Maraton ve tiraton koşma becerisine sahip.

Feryal Özel’in Aldığı Ödüller