Kolay taşınabilen yapay zeka destekli projeksiyon cihazı Nebula Mars 3 Air, güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. Uzun pil ömrü ve sesleri güçlü şekilde dışarıya aktarmasıyla da kullanışlı olduğunu net şekilde ortaya koyuyor.

Biz de bu yazımızda Anker’in yan kuruluşu olan Nebula’nın Mars serisinde sunduğu Mars 3 Air isimli projeksiyon hakkında bir rehber hazırladık. Tüm detaylarıyla Nebula Mars 3 Air özellikleri ve fiyatı!

Nebula Mars 3 Air Özellikleri

Yerel Çözünürlük: 1080p

Lamba Ömrü: LED, projektörün ömrü

Lümen Spesifikasyonu: 400

İnternet: 2,4/5 GHz

HDMI Girişleri: 1

Ses Çıkışı: Kulaklık çıkışı

USB Bağlantı Noktası: 1

Nebula’nın yeni projeksiyon cihazı Mars 3 Air, 1080p çözünürlükte muhteşem görseller sunuyor. 400 ANSI lümen sunan bu projeksiyon, görüntüyü muhteşem şekilde aktarıyor. Net şekilde görüntüleri aktardığı için gerçek sinema deneyimi yaşayabilirsiniz. Google TV projektörü sayesinde Netflix, Disney vb. platformlardaki içerikleri dilediğiniz yer ve zamanda izleyebilirsiniz. Bu projektör, Android TV 11.0 ile uyumludur. 400 binin üzerinde içeriği çok rahat izleyebilirsiniz.

Dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanan bu projektör, çift 8 Watt Dolby ses teknolojisine sahip. Dolby ses teknolojisi sayesinde müzik, film vb. tüm içeriklerde dışarıya daha güçlü ses çıkıyor. Sesi net şekilde aktaran bu cihaz, dış mekanlarda olduğu gibi iç mekanlarda da çok rahat kullanılabilir. Taşınabilir hoparlör şeklinde de kullanılabilen projeksiyonla keyifli bir müzik deneyimi yaşayabilirsiniz. Çünkü yenilikçi ve güçlü ses teknolojisi sayesinde kullanıcılarına gerçekçi bir sinema ortamı sunuyor.

Projeksiyonun kullanılabilmesi için %100 şarj olması gerekiyor. Yaklaşık olarak 2,5 saat dii ve film izlenebilir. Aynı zamanda 8 saatte müzik dinleme imkanı sunuyor. Mars 3 Air ile sevdiğiniz filmleri, dizileri keyifli şekilde izleyebilirsiniz. Aynı şekilde sevdiğiniz müzikleri de keyifli şekilde dinleme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Şarjı uzun süre dayandığı için bahçede, parkta kesintisiz kullanabilirsiniz. Nebula Mars 3 Air, IPX 3 teknolojisiyle tasarlanmıştır. IPX 3 teknolojisi, projeksiyonun su geçirmez özelliğine sahip olduğunu ifade ediyor. Ayrıca toz, düşme ve kırılma gibi durumlara karşı da çok dayanıklıdır. Yerleşik bir stand, kamp lambası ve lens kapaklı olarak sunulan cihazda güç göstergeleri entegreli kontrol edilebiliyor. Taşıma sapı sayesinde çok rahat taşınabilir. Ergonomik tasarımından dolayı çok rahat her yere götürülebilir.

Nebula Mars 3 Air Fiyatı

Taşınabilir wifi kablosuz projektör olan Nebula Mars 3 Air, Akıllı Ortam Uyum Teknolojisinden oluşuyor. Bu teknolojisi sayesinde hızlı şekilde kurulabiliyor. 3 saniye içerisinde şu işlemleri gerçekleştiriyor;

Otomatik odaklama

Ekran uyarlama

Engellerden kaçınma

Otomatik trapezoid düzeltme

Yapay zeka tabanlı projeksiyon cihazının fiyatı, 35.000,00 TL’dir.