Dijital Yayın Platformu Netflix Ne Kadar İnternet Yer?

Popüler dijital yayın hizmetini kullanan pek çok kişi, Netflix ne kadar internet yer sorusunun cevabını merak ediyor. Hazırladığımız rehberde Netflix'in veri tüketimine dair merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Gün içerisinde uzun saatler boyunca kullanılan Netflix üzerinden film, dizi, TV programları ve belgesel izleyerek keyifli vakit geçirebilirsiniz ancak cihazınıza indirmediğiniz içerikleri izleyebilmek için internet bağlantısının olması gerekiyor. Peki, Netflix'in internet kullanımı ne durumda?

Netflix Ne Kadar İnternet Yer?

Düşük : Saatte 300 MB civarı

: Saatte 300 MB civarı Orta : Saatte 700 MB civarı

: Saatte 700 MB civarı Yüksek: HD için saatte 3 GB, Ultra HD için saatte 7 GB civarı

Dizi ve film izleme uygulamaları arasında bulunan Netflix'in kütüphanesinde yer alan içerikleri izlerken saatte tüketilen veri çözünürlükte çözünürlüğe değişiklik gösteriyor. Peki, Netflix 1 saatte kaç mb internet tüketir?

Düşük çözünürlükte, temel video ve ses kalitesinde saatte 300 MB civarında veri harcanıyor. Orta ayarlarda, standart video ve ses kalitesinde saatte 700 MB tüketiliyor. Yüksek ayarlarda, en iyi video ve ses kalitesinde, HD çözünürlükte 3 GB, Ultra HD çözünürlüğünde ise 7 GB internet kullanılıyor.

Netflix'te Veri Kullanımı Ayarları Nasıl Yapılır?

Netflix sitesini ziyaret edin.

"Oturum aç" butonuna tıklayın.

Hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşedeki profil simgesine basın.

"Hesap" kategorisine girin.

"Profil ve Ebeveyn Kontrolleri" kısmından profil resmine tıklayın.

"Yürütme ayarları" bölümünü görüntüleyin.

"Otomatik", "Düşük", "Orta" veya "Yüksek" seçeneğini seçin.

"Kaydet" butonuna basın.

Popüler dijital yayın hizmetinde veri kullanımı ayarlarını yapabilmek için ilk olarak platformun resmî web sitesini ziyaret edin ve hemen ardından "Oturum aç" butonuna basın. Üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza girdikten sonra sağ üst köşede yer alan profil simgesinin üzerine basın. Açılan pencere üzerinden "Hesap" kategorisine tıklayın. Bir sonraki adımda "Profil ve Ebeveyn Kontrolleri" kısmından profil resmine tıklayın.

"Yürütme ayarları" bölümünü görüntüleyin. Açılan bölümde çeşitli seçenekler göreceksiniz. "Otomatik", "Düşük", "Orta" veya "Yüksek" seçeneğini seçin ve son olarak "Kaydet" butonuna basın.

Bu yazıda milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Netflix 1 saatte kaç mb internet tüketir sorusunu yanıtladık. Ayrıca veri kullanım ayarlarının nasıl yapıldığını açıkladık. Netflix'in internet kullanımı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.