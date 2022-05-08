Netflix İzleme Geçmişi Nasıl Silinir?

Dünyanın en popüler akış platformlarından biri olan Netflix, kullanıcılara çeşitli özellikler sunuyor. Bunlardan biri de izleme geçmişi. Netflix izleme geçmişi çoğu zaman oldukça kullanışlı olsa da bazen geçmişte izlediklerimiz biriktiğinde epey kafa karıştırıcı olabiliyor. Netflix izleme geçmişinde biriken birçok içerik sonradan izleyeceğimiz filmler konusunda da algoritmaya dahil oluyor. Bu nedenle kullanıcılar genel anlamda sürekli benzer içeriklere maruz kalıyor ve yeni şeyler keşfetmek zor olabiliyor. Peki, Netflix izleme geçmişi nasıl silinir?

Bilgisayarda Netflix Geçmişi Silme

Bilgisayarınızdan Netflix’in resmi internet sitesine giriş yapın.

Ardından ekranın sağ üst köşesinde yer alan ‘Hesap’ bölümüne giriş yapın.

Bu bölümden ‘İzleme Etkinliği’ kısmına tıklayın.

Açılan pencerede bu zamana kadar izlediğiniz bütün içerikleri görebilirsiniz.

Kaldırmak istediğiniz içeriğin karşısındaki daire ikonuna tıklayın.

Eğer bütün içerikleri silmek istiyorsanız ekranın alt kısmında yer alan ‘Tümünü Gizle’ seçeneğini kullanabilirsiniz.

İşaretlediğiniz içerikler izleme geçmişinizden kaldırılacaktır.

Netflix platformu basit kullanıcı arayüzü ile oldukça kolay bir kullanım imkanı sağlıyor. Bu nedenle Netflix izleme geçmişini silmek de oldukça basit.

Android Telefonda Netflix Geçmişi Silme (h2 başlık ve yazı)

Netflix Android güncel sürümüne giriş yapın.

İzleme geçmişini silmek istediğiniz hesaba giriş yapın ve ekranın sağ altında bulunan ‘daha fazla’ yazan üç çizgi seçeneğine tıklayın.

Tıklama işleminden sonra gelecek olan menülerden ‘Hesap’ seçeneğine tıklayın, tıklama işleminden sonra Netflix sizi otomatik olarak web sitesine yönlendirecektir.

Bu aşamadan sonra yukarıda yapılan adımları aynı şekilde takip ederek telefondan

Netflix izleme geçmişini silme işlemini yapabilirsiniz.

iPhone Telefonda Netflix Geçmişi Silme