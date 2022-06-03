En Başarılı Netflix Korku Filmleri - 2022

Netflix, korku filmleri izlemek isteyen kişiler için harika bir platform çünkü dijital yayın hizmetinin içerik kütüphanesinde çok başarılı yapımlar bulunuyor. Bu yazıda birbirinden başarılı yapımları bir arada topladık.

Korku, dünya genelinde en sevilen türlerden bir tanesidir. Popüler dijital yayın platformunda korku türünde yapım izlemek isteyen ancak kararsız kalan kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız liste üzerinden yeni yapımlar keşfedebilir ve beğendiğiniz filmi hemen izlemeye başlayabilirsiniz.

En İyi Netflix Korku Filmleri Listesi

A Quiet Place

Verónica

Annabelle

#Alive

The Witch

Countdown

Mama

The Invisible Man

The Possession of Hannah Grace

Eli

It

Creep

World War Z

Yukarıda popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebileceğiniz en başarılı 13 korku filmi bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. A Quiet Place

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: John Krasinski, Emily Blunt, Millie Simmonds ve dahası

2018 yapımı A Quiet Place (Sessiz Bir Yer) isimli yapımda bir ailenin korkunç yaratıkların dikkatini çekmemek için herhangi bir ses çıkarmaması gerekir. Korku, dram ve bilim kurgu ögelerini içeren filmin yönetmenliğini John Krasinski üstlendi.

2. Verónica

IMDb Puanı: 6,2

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Sandra Escacena, Claudia Placer, Bruna González ve dahası

Okulda ruh çağıran bir kız, evinde kötü niyetli bir varlığın olduğundan şüphelenir. 2017 yılında vizyona giren yapımın yönetmenliğini Paco Plaza üstlendi. Başarılı film1 saat 45 dakika uzunluğunda.

3. Annabelle

IMDb Puanı: 5,4

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Annabelle Wallis, Ward Horton, Tony Amendola ve dahası

Bir adam, eşine nadir bulunan bir oyuncak bebek alır ancak bu hediye, evin içerisinde doğa üstü olayların yaşanmasına yol açar. 2014 yılında vizyona giren yapım, 6,5 milyon dolar bütçe ile çekildi. 257 milyon dolardan fazla hasılat elde eden film 2014 yılında vizyona girdi.

4. #Alive

IMDb Puanı: 6,3

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Yoo Ah-in, Park Shin-hye, Jeon Bae-soo ve dahası

Zombi salgınının yaşandığı şehirde kendini eve kilitleyen bir genç, hayatta kalabilmek için mücadele eder. 1 saat 38 dakika uzunluğundaki film 2020 yılında vizyona girdi. Güney Kore yapımı film korku, aksiyon ve dram ögelerini içeriyor.

5. The Witch

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie ve dahası

New England ormanının yakınında yaşamını sürdüren aileler, bir cadının kendilerini lanetlediğini düşünür. 2015 yılında vizyona giren film 4 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 40,4 milyon dolar hasılat elde etti. Yönetmenliğini ve senaristliğini Robert Eggers'in üstlendiği yapım 1 saat 32 dakika uzunluğunda.

6. Countdown

IMDb Puanı: 5,4

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Elizabeth Lail, Jordan Calloway, Talitha Eliana Bateman ve dahası

Quinn Harris isimli bir hemşire, akıllı telefonuna kullanıcılarının öleceği zamanı tahmin edebilen bir uygulama indirip yükler. Harris, üç gün sonra hayatını kaybedeceğini öğrenir. 1 saat 30 dakika uzunluğundaki film 2019 yılında vizyona girdi. 6,5 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 48 milyon dolar gelir elde etti.

7. Mama

IMDb Puanı: 6,2

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, Megan Charpentier ve dahası

İki kardeş, annelerinin hayatını kaybetmesinin ardından amcalarının evine taşınır. Bir süre sonra evde doğa üstü olaylar meydana gelmeye başlar. 2013 yılında vizyona giren film 1 saat 40 dakika uzunluğunda. Fantastik, korku ve gerilim ögelerini içeren yapımın yönetmenliğini Andy Muschietti üstlendi.

8. The Invisible Man

IMDb Puanı: 7,1

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid ve dahası

2020 yılında vizyona giren The Invisible Man (Görünmez Adam) filminde Cecilia Kass isimli bir kadın, görünmez bir varlık tarafından rahatsız edilmeye başlar. 7 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 125 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Dram, korku ve gizem ögelerini içeren yapımın yönetmenliğini Leigh Whannell yaptı.

9. The Possession of Hannah Grace

IMDb Puanı: 5,2

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Shay Mitchell, Grey Damon, Kirby Johnson ve dahası

Megan Reed isimli eski bir polis, bir hastanenin morgunda çalışmaya başlar. Reed, genç bir kızın cesedinin kötü ruhlar tarafından ele geçirildiğini fark eder. Yönetmenliğini Diederik Van Rooijen'in üstlendiği yapım 2018 yılında vizyona girdi. 43 milyon dolar hasılat elde eden film 1 saat 25 dakika uzunluğunda.

10. Eli

IMDb Puanı: 5,8

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Charlie Shotwell, Lili Taylor, Kelly Reilly ve dahası

Eli isimli çocuk, sahip olduğu hastalık nedeniyle deneysel bir tedavi görmek için bir kliniğe yatırılır. 2019 yapımı film 11 milyon dolar bütçe ile çekildi. 1 saat 38 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini Ciarán Foy üstlendi.

11. It

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Jaeden Martell, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis ve dahası

2017 yılında vizyona giren It, Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlandı. 35 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 700,4 milyon dolar hasılat elde ederek oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Yönetmenliğini Andy Muschietti'nin üstlendiği yapım 2 saat 14 dakika uzunluğunda.

12. Creep

IMDb Puanı: 6,3

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Mark Duplass ve Patrick Brice

Video çekim işleri yapan ve maddi açıdan zor durumda olan Aaron, internet üzerinden bir iş alır. Aaron, bunun üzerine bir dağ kasabına yolculuk eder. Bir beyin tümörüne sahip olduğunu ve ameliyat şansının olmadığını belirten Josef, yakında doğacak bebeği için Aaron'un bir video günlüğü kaydetmesini ister.

13. World War Z

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz ve dahası

Birleşmiş Milletler görevlisi, ölümcül zombi salgınını durdurmaya çalışır. 2013 yılında vizyona giren World War Z (Dünya Savaşı Z), Max Brook'un romanından uyarlandı. 190 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım 540 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı.

Bu yazıda korku türündeki en başarılı 13 filmi bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.