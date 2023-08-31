Netflix'in En Sevilen Psikolojik Gerilim Filmleri

Netflix’te film keyfi yapmak isteyenler için farklı kategorilerde yüzlerce film seçeneği bulunuyor. Gerilim sevenlerin bir kısmı tercihini aksiyon filmlerinden yana kullanırken bazıları ise psikolojik gerilim filmlerini seçiyor.

Siz de psikolojik gerilim filmlerinden hoşlanan bir Netflix abonesiyseniz, keyifle izleyeceğiniz bazı Netflix filmlerini bu yazımızda sizin için bir araya getirdik. İşte, Netflix’in en popüler psikolojik gerilim filmleri!

Netflix'te İzleyebileceğiniz En İyi Psikolojik Gerilim Filmleri

I Care A Lot

Missing

İntrison

The Weekend Away

Hush

Greta

Furie

1. I Care A Lot

Marla Grayson isimli bir kadının hayatını konu alan bu filmde yasal vasi olma hizmeti sunuyor. Bu hizmet için mahkeme Marla’yı genellikle yaşlı kişilere atıyor.

Filmde bu durumu farklı bir şekilde kullanan Marla hizmet vermek üzere atandığı yaşlı kişilerin servetine el koyup kendilerini zorla huzur evine gönderen bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.

Game of Thrones’un oyuncu kadrosunda yer alan Rosamund Pike’ın hayat verdiği Marla’nın bu tutumu sonunda başına iş açıyor. Jennifer isimli yaşlı kadın öncekiler kadar kolay bir hedef olmadığını göstermeye başladıktan sonra işler karmaşık ve gerilim dolu bir hâl alıyor.

2. Missing (Kayıp)

1973’te Şili’de yaşanan darbe olayı sonrasında Amerikalı bir genç olan Charles Horman’ın kayıplara karışması bu filmin esas konusunu oluşturuyor.

Charles isimli karakterin eşi olan Beth yaşanan bu şüpheli durumu araştırmaya karar veriyor. Ancak başta ABD Büyükelçiliği olmak üzere ulaşabildiği tüm merciler tarafından geri çevriliyor.

Eş zamanlı olarak Charles’ın babası olan Ed, oğlunun kayboluşunu araştırmak amacıyla ülkeye geliyor. Charles’ın aslında bilinçli olarak ortadan kaldırıldığı ve bu durumun politik sebeplere dayandığı gerçeğiyle yüzleşmesi ise biraz zaman alıyor.

3. Hush

Sağır ve dilsiz bir yazar olan Maddie isimli başrolün özel durumunun nedeni çocukken başına gelen bir trafik kazası olarak biliniyor.

İzole bir hayat sürmek amacıyla ormandaki evinde yaşayan Maddie’yi bu evde büyük bir travma bekliyor. Bir anda evin penceresinde gördüğü maske giymiş bir psikopat gören Maddie adeta hayatta kalma mücadelesi vermeye başlıyor.

4. The Weekend Away (Kaçamak)

Kate ve Orla isimli iki yakın arkadaş her yıl geleneksel olarak tatile çıkıyor. Tatil zamanı yaklaştığında bu ikili rotasını Lisbon’a çeviriyor.

Lisbon tatilinin ilk günlerinde her şey güzel giderken bir sabah uyandığında Orla arkadaşı Kate’i kaldıkları yerde bulamıyor. Bunun üstüne arkadaşını öldürmekle suçlanıyor. Kendini aklamaya ve olayın ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan Orla, büyük bir sır ile karşı karşıya geliyor.

5. Greta

Bu film ise Manhattan’da yeni bir hayata atılan Frances’in metroda bulduğu yeşil renkli bir çantayı sahibine teslim etmesi ile başlıyor.

En yakın arkadaşlarından birinin onu sık sık uyarmasına rağmen Greta ile arkadaş olan Frances’in başına geleceklerden habersiz olması filmin gerilim seviyesini artırıyor. Çünkü aslında Greta’nın Frances için hazırladığı ölümcül planların olduğu görülüyor.

6. Intrsion (Ev Baskını)

Küçük bir kasabada yeni bir hayat sürmek için yola çıkan evli bir çift bu filmde ilk başlarda mutlu bir hayat sürüyor. Ancak, ansızın yaşanan bir haneye tecavüz vakası çiftin hayatı için bir dönüm noktası oluyor.

Olayın etkisiyle büyük bir travma yaşayan kadının çevresindekilere karşı tutumu ilişkilerini ve çiftin hayatını farklı şekillerde etkiliyor.

7- Furie

Filmde Adamae Niane’nin canlandırdığı Paul isimli başrol ailesi ile birlikte tatil planları yapıyor. Tatile çıkmadan önce evi çocuklarının bakıcısına ve bakıcının eşine emanet etmeye karar veriyor.

Ancak ailece gittikleri tatilden döndüklerinde bakıcı ve eşinin resmen kendi evlerini işgal ettiklerini görüyorlar. Bu evin artık onlara ait olduğunu iddia eden bakıcı ve kocası ile Paul ve ailesi arasında geçen olaylar mevcut devlet sistemini eleştiren bazı detayları içeriyor.