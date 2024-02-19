Netgsm Tarifeleri ve Fiyatları - 2024

Netgsm tarifeleri ve fiyatları, yeni mobil operatöründe yer alan paketlerden birine abone olmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde Netgsm tarafından sunulan paketlerin içeriğini ve fiyat etiketlerini sıraladık.

Farklı miktarlarda dakika, SMS ve internet sunan paketlere göz atabilir ve size en uygun olan tarifeyi seçip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Aylık fiyat etiketleri, paket içeriğine göre değişiklik gösteriyor. Peki, 2024 yılında Netgsm tarife ücreti ne kadar?

Netgsm Tarifeleri ve Fiyatları

Tarife İçeriği Aylık Fiyatı 1 GB İnternet 100 dakika 50 SMS 29 TL 1 GB internet 250 dakika 100 SMS 39 TL 1 GB internet 500 dakika 100 SMS 49 TL 2 GB internet 250 dakika 50 SMS 49 TL 2 GB internet 500 dakika 50 SMS 59 TL 4 GB internet 250 dakika 50 SMS 59 TL 1 GB internet 500 dakika 500 SMS 59 TL 4 GB internet 500 dakika 100 SMS 69 TL 6 GB internet 500 dakika 50 SMS 79 TL 4 GB internet 750 dakika 100 SMS 89 TL 10 GB internet 500 dakika 50 SMS 99 TL 6 GB internet 1000 dakika 100 SMS 99 TL 15 GB internet 500 dakika 50 SMS 119 TL 10 GB internet 1500 dakika 100 SMS 129 TL 20 GB internet 500 dakika 100 SMS 149 TL 20 GB internet 1000 dakika 100 SMS 179 TL 20 GB internet 2000 dakika 100 SMS 219 TL 30 GB internet 2000 dakika 100 SMS 285 TL 40 GB internet 2000 dakika 100 SMS 355 TL 50 GB internet 2000 dakika 100 SMS 430 TL

Not: Tabloda yer alan tarifelerin içerikleri ve fiyat etiketleri zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Bu rehberde Netgsm paketleri ne kadar fiyata satılıyor sorusunu yanıtladık. Yeni mobil operatör tarafından sunulan tarifeler ve ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu tarifeler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.