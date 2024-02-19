Netgsm Tarifeleri ve Fiyatları - 2024
Bu yazıda Netgsm tarifeleri ve fiyatları hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte Netgsm tarafından sunulan tarifelerin içerikleri ve ücretleri!
Netgsm tarifeleri ve fiyatları, yeni mobil operatöründe yer alan paketlerden birine abone olmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde Netgsm tarafından sunulan paketlerin içeriğini ve fiyat etiketlerini sıraladık.
Farklı miktarlarda dakika, SMS ve internet sunan paketlere göz atabilir ve size en uygun olan tarifeyi seçip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Aylık fiyat etiketleri, paket içeriğine göre değişiklik gösteriyor. Peki, 2024 yılında Netgsm tarife ücreti ne kadar?
Netgsm Tarifeleri ve Fiyatları
|Tarife İçeriği
|Aylık Fiyatı
|
1 GB İnternet
100 dakika
50 SMS
|29 TL
|
1 GB internet
250 dakika
100 SMS
|39 TL
|
1 GB internet
500 dakika
100 SMS
|49 TL
|
2 GB internet
250 dakika
50 SMS
|49 TL
|
2 GB internet
500 dakika
50 SMS
|59 TL
|
4 GB internet
250 dakika
50 SMS
|59 TL
|
1 GB internet
500 dakika
500 SMS
|59 TL
|
4 GB internet
500 dakika
100 SMS
|69 TL
|
6 GB internet
500 dakika
50 SMS
|79 TL
|
4 GB internet
750 dakika
100 SMS
|89 TL
|
10 GB internet
500 dakika
50 SMS
|99 TL
|
6 GB internet
1000 dakika
100 SMS
|99 TL
|
15 GB internet
500 dakika
50 SMS
|119 TL
|
10 GB internet
1500 dakika
100 SMS
|129 TL
|
20 GB internet
500 dakika
100 SMS
|149 TL
|
20 GB internet
1000 dakika
100 SMS
|179 TL
|
20 GB internet
2000 dakika
100 SMS
|219 TL
|
30 GB internet
2000 dakika
100 SMS
|285 TL
|
40 GB internet
2000 dakika
100 SMS
|355 TL
|
50 GB internet
2000 dakika
100 SMS
|430 TL
Not: Tabloda yer alan tarifelerin içerikleri ve fiyat etiketleri zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.
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Bu rehberde Netgsm paketleri ne kadar fiyata satılıyor sorusunu yanıtladık. Yeni mobil operatör tarafından sunulan tarifeler ve ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu tarifeler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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