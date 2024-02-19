Netgsm Tarifeleri ve Fiyatları - 2024

Bu yazıda Netgsm tarifeleri ve fiyatları hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte Netgsm tarafından sunulan tarifelerin içerikleri ve ücretleri!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Netgsm tarifeleri ve fiyatları, yeni mobil operatöründe yer alan paketlerden birine abone olmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde Netgsm tarafından sunulan paketlerin içeriğini ve fiyat etiketlerini sıraladık.

Farklı miktarlarda dakika, SMS ve internet sunan paketlere göz atabilir ve size en uygun olan tarifeyi seçip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Aylık fiyat etiketleri, paket içeriğine göre değişiklik gösteriyor. Peki, 2024 yılında Netgsm tarife ücreti ne kadar?

Netgsm Tarifeleri ve Fiyatları

Tarife İçeriği Aylık Fiyatı

1 GB İnternet

100 dakika

50 SMS

 29 TL

1 GB internet

250 dakika

100 SMS

 39 TL

1 GB internet

500 dakika

100 SMS

 49 TL

2 GB internet

250 dakika

50 SMS

 49 TL

2 GB internet

500 dakika

50 SMS

 59 TL

4 GB internet

250 dakika

50 SMS

 59 TL

1 GB internet

500 dakika

500 SMS

 59 TL

4 GB internet

500 dakika

100 SMS

 69 TL

6 GB internet

500 dakika

50 SMS

 79 TL

4 GB internet

750 dakika

100 SMS

 89 TL

10 GB internet

500 dakika

50 SMS

 99 TL

6 GB internet

1000 dakika

100 SMS

 99 TL

15 GB internet

500 dakika

50 SMS

 119 TL

10 GB internet

1500 dakika

100 SMS

 129 TL

20 GB internet

500 dakika

100 SMS

 149 TL

20 GB internet

1000 dakika

100 SMS

 179 TL

20 GB internet

2000 dakika

100 SMS

 219 TL

30 GB internet

2000 dakika

100 SMS

 285 TL

40 GB internet

2000 dakika

100 SMS

 355 TL

50 GB internet

2000 dakika

100 SMS

 430 TL

Not: Tabloda yer alan tarifelerin içerikleri ve fiyat etiketleri zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

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Vodafone tarifeler ve fiyatları, farklı bir pakete geçiş yapmak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Bu rehberde Netgsm paketleri ne kadar fiyata satılıyor sorusunu yanıtladık. Yeni mobil operatör tarafından sunulan tarifeler ve ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu tarifeler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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