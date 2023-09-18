Nintendo Switch’e Uygun En İyi Hafıza Kartları Hangileri?
Nintento Switch'teki oyunlarda verimli bir deneyim yaşamak için daha çok depolama alanı gerekiyor. İşte Nintendo Switch uyumlu hafıza kartları!
Nintedo Switch uyumlu hafıza kartları sayesinde konsolun depolama alanı genişler ve daha çok oyun kaydedilir. Nintendo Switch oyunlarında 128 GB, 256 GB ve 512 GB kapasiteli hafıza kartları kullanılıyor. Hafıza kartları sayesinde birçok oyun saklanabilir.
Yüksek performansa sahip kartlar oldukları için oyunlar çok daha hızlı yükleniyor. Nintendo Switch’e uygun hafıza kartı seçerken; dayanıklı, garantili, ücretsiz teknik destek ve hızlı yükleme içinde yüksek aktarma hızlarından oluşması gerekiyor.
Hafıza kartları Nintendo Switch oyunlarına hızlı erişim sağlıyor. Tablet, telefon vb. taşınabilir oyun cihazlarıyla da kolay uyum sağlıyor.
Nintendo Switch 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Nintendo’dan beklenen yeni oyun konsolu Switch 2 ile ilgili haberler piyasada büyük bir yankı uyandırıyor. Uzun zamandır Nintendo kullanıcılarının beklediği bu konsolun etkileyici bir oyun performansı sunması hedefleniyor.
Nintendo Switch Uyumlu 6 Hafıza Kartı
- SanDisk Ultra 128 GB MicroSD
- Silicon Power 1 TB Superior SD
- Kingston Canvas Select microSDXC
- Kingston Canvas Go Plus microSDXC
- Micro Center Premium microSDXC
- SanDisk 1 TB Extreme microSDXC
1. SanDisk Ultra 128GB MicroSD
Nintendo Switch uyumlu hafıza kartları içerisinde yer alan SanDisk Ultra 128GB MicroSD, 120 MB/s’ye kadar aktarım gerçekleştirebiliyor. SanDisk Ultra 128 GB MicroSD, Nintendo Switch oyunlarında sorunsuz çalışıyor.
2. Silicon Power 1TB Superior SD
Maksimum 80 MB/s yazma ve 100MB/s okuma aktarım hızına sahip olan Silicon Power 1TB Superior SD, adaptörle birlikte sunuluyor. Mobil cihazlarla dizüstü bilgisayarlarda çok rahat kullanılabiliyor. Nintendo Switch oyunlarının akıcı bir şekilde oynanmasını sağlıyor.
3. Kingston Canvas Select microSDXC
A1 sınıfı performansla Kingston Canvas Select microSDXC tasarlanmıştır. Bu hafıza kartı sayesinde Nintendo Switch oyunlarındaki görüntüler daha hızlı yüklenir. Kingston Canvas Select microSDXC; dayanıklılık, hız ve performans açısından dikkat çekiyor. Uzun süre kullanılabilecek şekilde dayanıklı tasarlanmıştır.
4. Kingston Canvas Go Plus MicroSDXC
170 MB/s’ye kadar okuma hızına sahiptir. 512 GB’a kadar depolama sunan hafıza kartının SD okuyucusu vardır. Ultra yüksek hızı, UHS-1’dir. A2 Application Performance Class’ı desteklemesi, oyunları daha akıcı hale getirmektedir.
Kingston Canvas Go Plus MicroSDXC, bir SD adaptörü ile sunuluyor. Nintendo Switch oyunlarını akıcı ve kesintisiz oynanmasını sağlıyor.
5. Micro Center Premium microSDXC
Nintendo Switch uyumlu hafıza kartları arasında yer alan Micro Center Premium microSDXC, 170 MB/s’lik okuma hızına sahiptir. Bu kartın, SD okuyucusu bulunuyor. Ultra yüksek hızı UHS-1’e ulaşıyor.
6. SanDisk 1TB Extreme microSDXC
SD okuyuculu SanDisk 1TB Extreme microSDXC, 190 MB/s okuma hızından oluşuyor. Hafıza kartının ultra yüksek hızı, UHS-1’dir. Çok dayanıklı olan hafıza kartı aynı zamanda birçok konfigürasyonla da dikkat çekiyor.
SanDisk 1TB Extreme microSDXC, Nintendo Switch hafıza kartı desteği için ideal bir seçimdir.
Sizce hangi hafıza kartı ile verimli Nintendo Switch oyunları oynanır? Sizin kullandığınız hangisi? Yorumlara yazabilirsiniz.
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