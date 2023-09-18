Nintendo Switch’e Uygun En İyi Hafıza Kartları Hangileri?

Nintedo Switch uyumlu hafıza kartları sayesinde konsolun depolama alanı genişler ve daha çok oyun kaydedilir. Nintendo Switch oyunlarında 128 GB, 256 GB ve 512 GB kapasiteli hafıza kartları kullanılıyor. Hafıza kartları sayesinde birçok oyun saklanabilir.

Yüksek performansa sahip kartlar oldukları için oyunlar çok daha hızlı yükleniyor. Nintendo Switch’e uygun hafıza kartı seçerken; dayanıklı, garantili, ücretsiz teknik destek ve hızlı yükleme içinde yüksek aktarma hızlarından oluşması gerekiyor.

Hafıza kartları Nintendo Switch oyunlarına hızlı erişim sağlıyor. Tablet, telefon vb. taşınabilir oyun cihazlarıyla da kolay uyum sağlıyor.

Nintendo Switch Uyumlu 6 Hafıza Kartı

SanDisk Ultra 128 GB MicroSD

Silicon Power 1 TB Superior SD

Kingston Canvas Select microSDXC

Kingston Canvas Go Plus microSDXC

Micro Center Premium microSDXC

SanDisk 1 TB Extreme microSDXC

1. SanDisk Ultra 128GB MicroSD

Nintendo Switch uyumlu hafıza kartları içerisinde yer alan SanDisk Ultra 128GB MicroSD, 120 MB/s’ye kadar aktarım gerçekleştirebiliyor. SanDisk Ultra 128 GB MicroSD, Nintendo Switch oyunlarında sorunsuz çalışıyor.

2. Silicon Power 1TB Superior SD

Maksimum 80 MB/s yazma ve 100MB/s okuma aktarım hızına sahip olan Silicon Power 1TB Superior SD, adaptörle birlikte sunuluyor. Mobil cihazlarla dizüstü bilgisayarlarda çok rahat kullanılabiliyor. Nintendo Switch oyunlarının akıcı bir şekilde oynanmasını sağlıyor.

3. Kingston Canvas Select microSDXC

A1 sınıfı performansla Kingston Canvas Select microSDXC tasarlanmıştır. Bu hafıza kartı sayesinde Nintendo Switch oyunlarındaki görüntüler daha hızlı yüklenir. Kingston Canvas Select microSDXC; dayanıklılık, hız ve performans açısından dikkat çekiyor. Uzun süre kullanılabilecek şekilde dayanıklı tasarlanmıştır.

4. Kingston Canvas Go Plus MicroSDXC

170 MB/s’ye kadar okuma hızına sahiptir. 512 GB’a kadar depolama sunan hafıza kartının SD okuyucusu vardır. Ultra yüksek hızı, UHS-1’dir. A2 Application Performance Class’ı desteklemesi, oyunları daha akıcı hale getirmektedir.

Kingston Canvas Go Plus MicroSDXC, bir SD adaptörü ile sunuluyor. Nintendo Switch oyunlarını akıcı ve kesintisiz oynanmasını sağlıyor.

5. Micro Center Premium microSDXC

Nintendo Switch uyumlu hafıza kartları arasında yer alan Micro Center Premium microSDXC, 170 MB/s’lik okuma hızına sahiptir. Bu kartın, SD okuyucusu bulunuyor. Ultra yüksek hızı UHS-1’e ulaşıyor.

6. SanDisk 1TB Extreme microSDXC

SD okuyuculu SanDisk 1TB Extreme microSDXC, 190 MB/s okuma hızından oluşuyor. Hafıza kartının ultra yüksek hızı, UHS-1’dir. Çok dayanıklı olan hafıza kartı aynı zamanda birçok konfigürasyonla da dikkat çekiyor.

SanDisk 1TB Extreme microSDXC, Nintendo Switch hafıza kartı desteği için ideal bir seçimdir.

Sizce hangi hafıza kartı ile verimli Nintendo Switch oyunları oynanır? Sizin kullandığınız hangisi? Yorumlara yazabilirsiniz.