Nio Fiyat Listesi - 2023

Nio; elektrikli araçların üretilmesi ve hareket ettirilmesi amacıyla kuruldu. Şirketin üretim merkezi, Hefei kentindedir. Şirket faaliyete geçirilmeden önce elektrikli araçların geliştirilmesi ve tasarlanması gibi noktalarda önemli çalışmalar yaptı. Şirket aynı zamanda araçların şarj istasyonlarıyla birlikte pil değiştirme istasyonlarının kurulmasına yönelikte çeşitli çalışmalara imza attı.

Nio Fiyatları

Süper araba şeklinde tabir edilen dengeli ve hızlı araçlar üreten Nio’nun fiyat listesini şöyle sıralayabiliriz:

1. Nio ET5

Nio ET5, şirketin ET7’nin ardından ikinci elektrikli sedan otomobili olma özelliği taşıyor. Bu araç, çift elektrikli motorlu olarak kullanıcılarına 75, 150 ve 100 kWh batarya seçenekleriyle sunuluyor. Aracı dilerseniz batarya kiralama seçeneğiyle daha uygun fiyata satın alma şansınız var.

Nio ET5 Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic-3996cc-Benzin-Otomatik fiyatı, 7.488.637 TL’den satışa sunuluyor.

2. Nio ET7

Nio ET7; 653 HP motor ve 100 kWh batarya olarak geliştiriliyor. 675 km menzil ve 14.8 kWh/100 km tüketim özelliğine sahiptir. Araç, Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic otomatik ve benzinli olarak 7.488.637 TL’den kullanıcılarıyla buluşuyor.

3. Nio EC6

544 HP motora sahip olan Nio EC6, elektrikli SUV türünde tasarlanmıştır. 615 km menzilli araç, dört çeker sürüş sisteminden oluşuyor. Çift motordan oluşan aracın torku 725 Nm’dir. Nio EC6’nın azami hızıysa 200 km/h’dir. Nio EC6 Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic fiyatı 7.488.637 TL’dir.

4. Nio ES6

420 km menzilli Nio ES6, 435 HP motordan oluşuyor. 70 kWh bataryalı araç, tork 610 Nm’dir. Çift motor sisteminden oluşan Nio ES6, dört çeker sürüş sistemlidir. Elektrikli SUV olan Nio ES6, 2020 yılında piyasaya sürüldü. Aracın fiyatı, 7.488.637 TL’dir.

5. Nio ES8

Elektrikli SUV araç türü olarak tasarlanan Nio ES8, 544 HP motor gücünden oluşuyor. 725 Nm tork özellikli aracın azami hızı 200 km/h’dir. Çift motorlu araç, dört çeker sürüş sistemlidir. Aracın satış fiyatı, 7.488.637 TL’dir.

6. Nio EP9

Nio EP9, 1360 hp güçle tasarlanmıştır. Bu araç, son teknoloji donanımlarla dizayn edilmiştir. EP9’un 0-100 km/h hızlanması 2.7 saniyedir. 0-200 km/h hızlanmasıysa 7 saniyedir. Nio EP9 fiyatı, 7.488.637 TL olarak belirlenmiştir.

Nio marka otomobillerin fiyatlarının hepsi aynı skaladan başlıyor. Sizin tercihiniz hangi model olurdu? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.