Nissan Qashqai e-Power Özellikleri ve Fiyatı

Japon otomobil üreticisi Nissan 2022 yılında düzenlediği bir etkinlikte Nissan Qashqai e-Power’i tanıttı. Bu araç hem tasarımıyla hem de özellikleriyle otomobil tutkunları tarafından tam not aldı. Biz de sizler için Nissan Qashqai e-Power şeklinde adlandırılan hibrit versiyonlu bu aracın özellikleri ve fiyatını araştırdık.

Nissan Qashqai e-Power Özellikleri

Nissan Qashqai e-Power; Skypack, Platinum Premium ve Design Pack şeklinde 3 donanım paketi şeklinde satışa sunuluyor. Giriş seviyesi olan Design Pack paketi şu güvenlik özellikleriyle otomobil tutkunlarının huzuruna çıkıyor;

Akıllı kör nokta önleme

Akıllı yorgunluk algılama

Fren destekli akıllı şerit takip asistanı

Akıllı arka çapraz trafik uyarı

Üst seviyedeki Platinum Premium paketinde yukarıda sıralanan güvenlik özelliklerinin yanı sıra şu özeliklerde var;

ProPILOT Asistanı- Akıllı Hız Sabitleme Sistemi + Akıllı Şerit Takip Asistanı

Akıllı uzun far asistanı

Akıllı hız sabitleme

Nissan Qashqai e-Power’de içten yanmalı ve üç silindirli 1.5 turbo benzinli motora sahip. Motor yalnız başına 156 beygir olarak güce ulaşıyor. Ancak motorun ulaştığı bu güç, tekerleklere kadar gitmiyor. Burada motor sadece elektrik üretimi yapan bir jeneratördür.

Motora giden enerji, bir güç çevirici aracılığıyla dönüştürülüyor. Böylelikle dönüştürülen enerji, direkt elektrik motoru ya da bataryaya gönderiliyor. Tekerleklere gücü ileten elektrik motoru, 330 Nm tork ve 188 beygir güç üretmektedir.

Nissan Qashqai e-Power’in içten yanmalı motoru, optimum devirde çalışıyor. Geleneksel içten yanmalı motorla karşılaştırıldığı zaman CO2 salınımını önemli miktarda azaltıyor. Yakıt verimliliğinin artmasında da etkin rol oynuyor. Motor sesi düşük olduğu içinde kullanıcılarına konforlu bir sürüş imkanı sunuyor.

Nissan Qashqai e-Power’da yer alan içten yanmalı motorun en dikkat çekici özelliği, değişken sıkıştırma oranlı olmasıdır. Bu sıkıştırma oranı, 8:1 ile 14:1 aralığında değişmektedir. Sıkıştırma oranı, aracın o an içindeki gücüyle ilgili.

Piskon stroku uzunluğunu etkileyen mekanizma sıkıştırma oranını belirliyor. Motor sisteminin verimli çalışması için düşük güçte sıkıştırma seviyesinin yükselmesi gerekiyor. Aynı zamanda motorun güç çıkışı, sıkıştırma oranının düşürülmesiyle gerçekleşiyor.

Bahsettiğimiz tüm bu güç çıkışlarında sürücü müdahalesine ihtiyaç duyulmuyor. Nissan Qashqai e-Power, yaklaşık olarak 5.4 lt/100 km yakıt sarfiyatı yapıyor. Ayrıca 1000 km’den fazla menzil, 7,9 saniye 0-100 km/s hızlanma süresi ve 122 g/km CO2 emisyon verilerine ulaşıyor.

Araçta bir de “Linear Tune” şeklinde ifade edilen özel sistem var. Linear Tune sistemi sayesinde araçla benzinli motor hızı aynı seviyede oluyor. Nissan Qashqai e-Power hızlandığı zaman, motor hızı da kademeli şekilde artmaya başlıyor. Böylelikle elektrik motorunun ihtiyaç duyduğu enerji temin edilmiş oluyor.

Nissan Qashqai e-Power Fiyatı

Yüksek donanımıyla dikkat çeken Nissan Qashqai e-Power fiyatı şu şekilde sıralanabilir;