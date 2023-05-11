Nokia G11 Serisi Özellikleri ve Fiyatı

Nokia’nın yeni serilerinden biri olan G11, ortalama bir bütçe ile fiyat-performans ürünü satın almak isteyenlerin imdadına koşuyor. Akıllı telefon gereksinimlerinize ilişkin yeterli özellikler sunan Nokia G11 serisinde iki farklı model bulunuyor. Bunlardan biri Nokia G11 diğeri ise Nokia G11 Plus olarak tanıtılıyor.

Tahmin edeceğiniz üzere G11 Plus modeli G11’in geliştirilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. İki modelde de fonksiyonel pek çok özellik mevcut. Şık tasarımı, uygun fiyatlandırması ve teknolojik özellikleri ile dikkat çeken seriye ilişkin bilmeniz gereken tüm detaylara birlikte göz atalım.

Nokia G11 Serisi Özellikleri Neler?

Nokia G11 serisini incelerken ilk olarak Nokia G11 modelinden başlayabiliriz. 6.5 inç büyüklüğündeki LCD ekranında 90 Hz yenileme hızına sahip olan bu model, çözünürlük olarak HD+ görüntüler sunuyor.

Ön yüzeyde 8 MP çözünürlüğe sahip bir adet ön kamera bulunurken, arka yüzeyde ise 13 MP çözünürlüğe sahip bir adet ana kamera bulunuyor. Ana kameranın yanında ise 2 MP’lik iki adet kamera daha yer alıyor.

İşlemci olarak Unisoc T606 yonga setinin kullanıldığı Nokia G11’in RAM kapasitesi 3 GB olarak belirtiliyor. 18 W hızlı şarj desteği bulunan cihaz 5050 mAh’lık bataryaya sahip. Mavi ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği olan G11 modelinin işletim sistemi ise Android 11 olarak karşımıza çıkıyor.

Nokia G11 Teknik Özellikleri

Ağırlık: 164 gram

Ön tarafta cam arkada plastik yüzey ve plastik çerçeve

Çift sim özelliği

6.5 inç IPS LCD 90 HZ, 720 x 1600 px çözünürlüğe sahip ekran

Android 11 işletim sistemi

Unisoc T606 (12 nm) yonga seti

Sekiz çekirdekli işlemci (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55)

Mali-G57 MP1 GPU

RAM: 3 GB

Dahili: 32 GB + microSDXC

Ana kamera: 13 MP + 2 adet 2 MP’lik kamera

LED Flaş

1080p 30 FPS Video (Arka kamera)

1080p 30 FPS 8 MP Video (Ön kamera)

3.5 mm Jack ve hoparlör

Wi-Fi, 5.0 Bluestooth, GPS, NFC, FM Radyo ve USB Type-C 2.0

Parmak izi, yakınlık sensörleri ve ivme ölçer

18 W Hızlı şarj

5050 mAh batarya

Uzun pil ömrü ile adını duyuran Nokia G11’in Plus modelinde de birçok kullanışlı özellik yer alıyor. 3 gün pil ömrü sunan G11 Plus modeline baktığımızda ekran boyutunun 6.52 inç olduğunu görüyoruz. 90 HZ yenileme hızına sahip HD+ ekranın üst kısmında damla çentik içinde bir adet 8MP’lik ön kamera yer alıyor.

Arka kısımda ise 50 MP’lik bir ana kamera ve yanında iki adet 2 MP’lik kamera bulunuyor. G11 Plus’ın parmak izi okuyucusu da cihazın arka yüzeyine konumlandırılmış. RAM kapasitesi ise 4 GB olarak belirtiliyor.

Nokia G11 Plus Teknik Özellikleri

Ekran: 90 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD 6.52 inç ekranda 720 x 1600 px çözünürlük

Ram: 4GB

Arka kamera: 50 MP + İki adet 2 MP’lik kamera

Ön kamera: 8 MP

Arttırılabilir hafıza özelliği

Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 4G

Mono hoparlör

3.5 mm jack kulaklık

USB Type-C

Android 12 işletim sistemi

Dahili hafıza: 64 GB

Ağırlık: 192 gram

10 W Hızlı şarj

Nokia G11 ve G11 Plus Arasındaki Farklar

Nokia G11’de NFC özelliği bulunuyor.

G11, Plus modelinden 27.4 gram daha hafif.

G11’de pusula mevcut.

G11 8 W daha yüksek hızla şarj edilebiliyor.

Nokia G11 Plus toz ve su geçirmeye karşı dayanıklı olarak tanıtılıyor. Ancak bu alanda herhangi bir IP sertifikası mevcut değil.

G11 Plus’ta 1 GB daha fazla RAM mevcut.

G11 Plus’ın ana kamerasında üç kat daha fazla MP çözünürlükte görüntüler elde edilebiliyor.

G11 Plus’ta dahili stereo hoparlör bulunuyor.

İşletim sistemi olarak G11’de Android 11, Plus modelinde Android 12 kullanılıyor.

G11 Plus’ta zaman atlama özelliği mevcut.

G11’in dahili hafızası 32 GB, G11 Plus’ınki ise 64 GB.

Nokia G11 Serisi Fiyatı Ne Kadar?

Nokia G11 serisi ilk olarak 159 Euro’dan satışa çıkarıldı. Vergiler hesaba katılmadığında yaklaşık olarak 3.100 TL gibi bir rakama denk gelen bu fiyat, vergiler eklendiğinde ise 6.000 TL’nin üstüne çıkıyor.

G11 Plus modeline baktığımızda ise ABD’de G11 Plus fiyatlarının 199 dolardan başladığını söylemek mümkün. TL ile oranladığımızda vergiler hariç 3.800 TL civarına denk gelen bu rakam vergiler ile birlikte 7.500 TL’nin üstüne çıkıyor.