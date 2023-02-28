Nokia G22 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Nokia G22 özellikleri, yakın zamanda uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon modeli satın almak isteyen çoğu kişi tarafından merak ediliyordu. HMD Global tarafından yapılan tanıtımla beraber söz konusu cihazın donanım bileşenleri ve fiyat etiketi belli oldu.

HMD Global, Mobil Dünya Kongresi etkinliğinden önce Nokia marka yeni akıllı telefon modelleri tanıttı. Tanıtılan cihazların arasından G22 ön plana çıkıyor. Bunun sebebi ise telefonun kolayca tamir edilebilir yapıya sahip olmasıdır.

iFixit ile iş birliği yapan HMD, bozuk ekran ve bozuk şarj portu gibi problemlerin giderilmesine yardım edebilecek resmî kılavuzlar ve parçalar sunuyor. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmış plastik arka kapağa sahip Nokia G22, fiyat performans telefonlar arasında yer alıyor. Peki, telefonda hangi donanım bileşenleri bulunuyor?

Nokia G22 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6,5 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 270 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 3

İşlemci: Unisoc T606

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 12 nm

Bellek: 4 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

Ön Kamera: 8 MP

Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

Bluetooth: 5.0

NFC: Var

Batarya Kapasitesi: 5050 mAh

Kablolu Şarj: 20W

Yazılım: Android 12

Ağırlık: 196,2 gram

Kalınlık: 8,5 mm

Fiyatı: Yaklaşık 180 dolar

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nokia G22, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 90Hz tazeleme hızı sunuyor. 196,2 gram ağırlığındaki akıllı telefon 165 x 76,2 x 8,5 mm boyutlarında.

Gücünü Unisoc T606 işlemcisinden alan telefonda Mali-G57 MP1 GPU yer alıyor.4 GB RAM'e sahip olan cihazın depolama tarafında 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki ayrı sürüm bulunuyor. Böylelikle kullanıcılar ihtiyacını karşılayabilecek sürümü tercih edebilir.

Şık tasarımı ile dikkat çeken akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Telefonun ön ve arka kameraları 1080 piksel çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip. Android 12 ile beraber gelen cihazın yan tarafında parmak izi okuyucusu yer alıyor. 20W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyen cihazda 5050 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Nokia G22 Fiyatı

Mavi ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen Nokia G22 isimli yeni akıllı telefon modeli yaklaşık 180 dolar fiyat etiketine sahip. Tamir kiti 5 dolar karşılığında satın alınabilecek. Batarya için 31 dolar, ekran için 52 dolar fiyat belirlendi.

Nokia G22 Çıkış Tarihi

Onarım parçaları sunması nedeniyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Nokia G22, 8 Mart tarihinde itibaren satın alınabilecek. Telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.