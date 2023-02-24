Başarısızlık Hikayeleri: Nokia Nasıl Battı?

Nokia geçmişten günümüze en sağlam telefonlar arasında yer alıyordu. Öyle ki Nokia 3310 modeli internet aleminde meme olarak görülüyor ve insanlar Nokia’nın adeta bir tank gibi sağlam olduğunu düşünüyordu. Aslında abartıldığı kadar da vardı. Hatta insanlar Nokia 3310 kılıfını görünce “Neyi neyden koruyorsunuz? Yere düşse beton kırar” diyordu. Espiri bir yana Nokia gerçekten de sağlamdı. Peki efsaneviyi batıran ne oldu? Nokia neden battı? Gelin, yakından bakalım.

Nokia Neden Battı?

iPhone piyasaya çıktıktan bir süre akıllı telefon yarışı başlayacaktı. Geçmişten günümüze iPhone serisini merak edenler içeriğimize göz atabilir.

Nokia tuşlu telefon olarak halen bir efsane ve gerektiği zaman hayat kurtarıyor. Ancak zamanla telefonlar evrimleşmeye başladı. Dokunmatik telefonlar kendini işletim sistemlerine bıraktı. iPhone iOS işletim sistemi kullanırken diğer telefonlar Android olarak piyasa sürülüyordu.

Tabi ki araya farklı işletim sistemleri girmiş olsa da dünya, bu iki işletim sisteminin etrafında dönüyor. Nokia ise Android kullanmıyordu. iOS zaten kullanamazdı. Kendi dokunmatik telefonlaı açıldığında Java simgesi çıkıyordu. İşte Nokia’nın ilk yaptığı hatalar arasında işletim sistemini yanlış seçmesi oldu. Belki de halen efsaneyken kendi işletim sistemini üretse ve kullanıcılar cezbet seydi günümüzde halen liderler arasında yer alırdı.

Bir süre Nokia, dayanıklı ama işletim sistemi kötü olan telefonlarla devam etti. Şirket artık telefon dünyasında batmanın eşiğindeydi. Fakat araya teknoloji dünyasının liderlerinden biri girdi. Microsoft! Microsoft, her zamanki gibi yeni teknolojilere ayak uydurmak istedi. Bir zamanlar telefon dünyasının lideri olan Nokia ile bir işbirliği olacaktı. İşte karşımıza Nokia Lumia çıkmıştı. Windows 8 arayüzünü kullanıyor ve insanlar Windows’un adeta telefona taşınmasını konuşuyordu.

Her şey ilk başta güzel görünüyordu. Ancak bir sorun vardı. Sorun işletim sisteminin kullanışlı olmamasından kaynaklanıyordu. İnsanlar Nokia’nın geri döndüğünü düşünmüş olsa da Nokia telefonlarda Windows işletim sistemine sahip bir cihaz, birçok sorun ile beraberinde geliyordu.

Başlıca en büyük sorunlardan biri de işletim sistemi cidden kullanışsızdı. Öyle ki insanlar Wi - Fi açmak için ayarlara girmeli ve oradan bu işlemi yapmalıydı. iOS veya Android cihazlarda ise bu oldukça kolaydı.

Microsoft ve Nokia iş birliği çok kısa bir süre sonra tamamen sona erdi. Ve Nokia artık telefon dünyasında bir zamanların efsanesi olarak kalacaktı.

En İyi 5 Nokia Telefon

Nokia 8.3 5G

Nokia 7 plus

Nokia 5.1 Plus

Nokia 3.1 Plus

Nokia 2.2

Dünyanın en iyi telefon markalarından biri olan Nokia’yı kullanmak istiyorsanız ve aynı zamanda teknolojiden geri kalmak istemiyorsanız Nokia 8.3 5G telefonuna göz atmalısınız.

Nokia Microsoft olayından sonra Android işletim sistemi geçmiş durumda. Dayanıklılık denilince akla gelen markanın 7 Plus modeli 2 gün pil ömrü sunuyor.

Yeterli seviyede RAM’e sahip olan telefon birçok özellikle beraber gelmektedir. Çift kamera ve MediaTek Helio P60 işlemci telefonda istenileni vermektedir.

Ekran kasa oranı ile karşımıza gelen model bir telefonda istenileni vermektedir. Ayrıca MediaTek Helio P22 işlemcisinin bulunduğu söylemeden geçmeyelim.

Birbirinden farklı renk seçenekleri ve yeterli seviyedeki kamerasıyla öne çıkan telefon tam bir fiyat performans ürünü.

Nokia günümüzde Android işletim sistemi telefonlar satıyor. Ancak sanılanın aksine piyasayı çoktan Samsung, Xiaomi, Oppo ve benzeri markalar aldı. iOS ise gününün halen en iyisi

Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce efsane kendini toparlayabilir mi? Yorumlar kısmında tartışalım.