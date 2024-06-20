Nothing CMF Phone 1 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Çin esaslı bir akıllı telefon markası olan Nothing’in yeni cihazı satışa hazırlanıyor. Hindistan’da ve sonrasında dünyanın farklı noktalarında piyasaya sürülecek olan modelde kullanışlı özellikler bizleri bekliyor. İşte, Nothing CMF Phone 1’in özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

Nothing CMF Phone 1 Özellikleri

6.67 inç büyüklüğünde ekranla gelmesi beklenen CMF Phone 1’in ekranı AMOLED teknolojisi ile donatılacak.

120 Hz yenileme hızı ile FHD+ çözünürlük sunan ekranda bir adet ön kameraya yer verilecek ve bu kameranın çözünürlüğü 16 MP olacak.

İşlemci tarafında MediaTek Dimensity 7300’ün tercih edildiğini görüyoruz. Grafik işlemcisi olarak ise Mali-G615 MC2 eşlik edecek.

5000 mAh bataryada 33 W hızlı şarj desteği sunan cihazın arka kamera seti iki adet kameradan oluşacak.

Ana kamerada 50 MP çözünürlük sunulacak.

5G destekli akıllı telefonda minimum 8 GB RAM ve 128 GB Dahili depolama kapasitesi bulunacağı belirtiliyor.

Android 14 işletim sistemi ile gelecek olan cihazda parmak izi okuyucu da bulunacak.

Nothing CMF Phone 1 Fiyatı

Nothing CMF Phone 1 için resmi satış fiyatı henüz açıklanmadı. İlk olarak Hindistan’da satışa çıkması beklenen cihazın başlangıç fiyatının 20.000 Hindistan Rupisi’nden daha düşük bir seviyede kalacağı düşünülüyor.

Bu da yaklaşık 240 Dolar’a denk geliyor. Yani, vergisiz fiyatı 7.857 TL’nin altında olabilir. Vergiler eklendiğinde ise bu rakamın 16.000 TL seviyesine ulaştığını görüyoruz.

Nothing CMF Phone 1 Çıkış Tarihi

Nothing imzalı yeni akıllı telefon modeli sektörde adından söz ettirmeyi başardı. Kullanıcılar bir süredir bu telefon hakkında konuşuyor. Tıpkı fiyatı gibi cihazın satışa çıkacağı tarihe ilişkin de kesin bir açıklama bulunmuyor. Yine de çok yakın bir tarihte bu telefonun raflarda görülecek olması bekleniyor.

İlk başta cihaz Hindistan’da satışa çıkacak. Daha sonra ise kademeli olarak globalde satışa sunulacak. Bazı kaynaklara göre Haziran ayının sonlarına doğru Nothing CMF Phone 1’in piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye’ye gelmesi durumunda Nothing CMF Phone 1’i satın almak ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!