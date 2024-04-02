Nothing Phone (3) Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Merak içerisinde beklenen Nothing Phone (3) modelinin özellikleri ve fiyatı ile ilgili bu zamana kadar birtakım bilgiler ortaya çıktı. Peki, farklı tasarımı ve güçlü donanımıyla öne çıkması beklenen telefon neler sunacak?

2024 yılının mart ayında piyasaya sürülen Nothing Phone (2a) uygun fiyat etiketi nedeniyle ilgi odağı hâline gelmişti. 2a modeli satışa sunulduktan sonra yeni telefona dair bazı sızıntılar yaşandı. Bu sızıntılar, yeni cihaz ile ilgili merak edilen bazı soruları ışık tuttu.

Bu rehber, Nothing Phone (3) ücreti, çıkış tarihi ve donanımı hakkında ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu sebepten ötürü rehberdeki bilgiler değişebilir.

Nothing Phone (3) Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2412 piksel

: 1080 x 2412 piksel İşlemci : Snapdragon 8s Gen 3

: Snapdragon 8s Gen 3 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 50 MP

: 50 MP + 50 MP Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj: 45W

Telefonun Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisine sahip olacağı iddia ediliyor. Bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren işlemci Xiaomi Civi 4 Pro modelinde de tercih edilmişti.

Nothing marka yeni telefonun önceki modellere kıyasla daha yüksek batarya kapasitesi ile gelmesi bekleniyor. 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği söylenen telefon 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olabilir.

Nothing Phone (3) Fiyatı

Nothing Phone (3) modelinin Hindistan'da 40.000 rupi ila 45.000 rupi (480 dolar ila 540 dolar) civarında fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia ediliyor. Nothing Phone (3) Türkiye fiyatı ise 38 bin TL civarında olabileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu telefonun fiyat etiketi henüz resmî olarak açıklanmadı. Bu nedenden dolayı telefon farklı fiyat etiketine sahip olabilir.

Nothing Phone (3) Çıkış Tarihi

Nothing marka yeni akıllı telefon modelinin 2024 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Serinin önceki telefonları da temmuz ayında tanıtılmıştı.

Bu rehberde Nothing Phone (3) ücreti, çıkış tarihi ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.