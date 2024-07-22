Nothing CMF Watch Pro 2 Özellikleri ve Fiyatı

Nothing’in alt markası olarak bilinen CMF, bu sezon ilk akıllı telefon modeli ile birlikte çeşitli akıllı teknolojik ürünlerinin tanıtımını gerçekleştiriliyor. CMF Phone 1’in ardından dikkat çeken ürün seçenekleri arasında CMF Watch Pro 2 ve Buds Pro 2 bulunuyor.

Bunlardan CMF Watch Pro 2, yenilikçi özellikleri ile öne çıkan bir akıllı saat. Peki, bu saat bize ne gibi özellikler sunuyor? Cihaz hakkında çokça konuşulan detaylar neler? Gelin, CMF Watch Pro 2’yi yakından tanıyalım.

CMF Watch Pro 2 Özellikleri

1.32 inç büyüklüğündeki ekranda 466 x 466 px çözünürlük sunan akıllı saatin ekranında AMOLED teknolojisi kullanılıyor. 60 Hz yenileme hızı sunan bu ekranın güç aldığı bataryanın kapasitesi ise 305 mAh olarak belirtiliyor.

İşlemci tarafına baktığımızda Qualcomm Snapdragon Wear 4200+ bizi karşılıyor.

Kalp atışı ve kandaki oksijen seviyesinin ölçümünü gerçekleştirilebilen bu cihazda 120’iy aşkın egzersiz modu bulunuyor. Hatta bu egzersizlerin içinde nefes egzersizleri de mevcut.

Sağlık ve fitness takibi açısından başarılı bir ürün olan CMF Watch Pro 2, 5 ATM’ye kadar farklı basınç seviyelerinde suya karşı dayanıklılık sunuyor. Suya dayanıklılık seviyesi IP68 sertifikası ile derecelendiriliyor.

Cihazın farklı renklerde çerçeve ve kayış seçenekleri mevcut. Alüminyum alaşımlı kasanın yanında döner kurma kolu bulunuyor.

Telefonumu bul, yapay zeka destekli gürültü engelleme, Bluetooth ile arama gibi özellikler de bu akıllı saat modelinde mevcut.

CMF Watch Pro 2 Fiyatı

CMF’nin yeni akıllı saat modelinin dolar olarak fiyatı 69 dolar olarak paylaşıldı. Bu da TL olarak yaklaşık 2.300 TL oluyor. Türkiye’de satışa çıkması durumunda cihazın fiyatına bir de vergiler eklenecek. Bu nedenle toplam tutarın 2.500 TL’den daha fazla olmasını beklediğimizi söyleyebiliriz.

CMF Watch Pro 2 ile birlikte markanın yeni gelen ürünlerinden biri de Buds Pro 2 olacak. Bu cihazın da satış fiyatının yaklaşık 59 dolar seviyesinde olacağı belirtiliyor.

Siz bu akıllı saat modelini nasıl buldunuz? Böyle bir ürün alırken baktığınız öncelikli özellikler neler? Bu ürün beklentilerinizi karşılayacak mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!