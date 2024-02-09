Notion Uygulaması Nedir? Nasıl Kullanılır?

Eğer gündelik işlerinizi daha düzenli yürütmenizi sağlayacak yardımcı bir uygulama arıyorsanız, Notion tam da aradığınız uygulama olabilir. Bu uygulama sayesinde notlarınızı, görevlerinizi, projelerinizi ve bilgilerinizi organize edebilir kaotik günlük yaşantınızı bir nebze olsun düzene sokabilirsiniz.

Notion'ın uygulama dışında internet sitesi de bulunuyor. Platforma sesli içerikler, yazılar ve görseller eklenerek düzenlemeleri yapılıp her sayfası başka kişilerle paylaşılabilir. Uygulama üzerinden ortak çalışma sayfaları hazırlanabilir. Kullanıcılar kendi internet sitelerini, tabloları ve takvimleri de oluşturabilir. Peki Notion nasıl kullanılır?

Notion Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Notion uygulaması, kullanıcılarına hem iş hem de kişisel amaçlar için özelleştirilebilir üretkenlik aracı sunuyor. Platformda önceden oluşturulan bloklar ve farklı farklı şablonlar yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar, platformu ihtiyaçları doğrultusunda düzenleyebiliyorlar.

Notion’un kullanım adımlarını şöyle sıralayabiliriz;

İlk olarak Notion’un web sitesi ya da uygulaması üzerinden hesap oluşturulur.

Ana sayfa oluşturulduktan sonra farklı veri tabanları ve sayfalar sisteme eklenir.

Sayfala oluşturulup içerisine içerikler eklenir. Sayfalarla içerikler; takvimler, ödev listeleri, projeler, notlar ve daha fazlasından oluşuyor.

Sayfalara bloklar eklenip içerikler özelleştirilebilir. Bloklar; metinler, görseller, kod blokları, görev listeleri gibi birçok öğeyi içeriyor.

Platform kullanıcılarına birçok şablon sunuyor. Bu sayede veri tabanları ve sayfalar ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir. Şablonlardan yararlanılarak projeler hızlıca oluşturulur. Dolayısıyla zamandan tasarruf edilir.

Veri tabanları oluşturularak öğeler; düzenlenebilir, sıralanabilir ve filtrelenebilir. Veri tabanları oluşturma işlemi sayesinde de projeler, müşteri bilgileri, görevler, finansal bilgiler gibi hususlara da hemen ulaşılır.

En son adımda veri tabanları ve sayfalar, diğer kullanıcılarla paylaşılabilir.

Notion, takım çalışması ve proje yönetiminde çok kullanışlı bir platformdur. Birçok şablon ve özellikten oluşan platform, kullanıcılarına esnek araç sunarak onların ihtiyaçlarını gideriyor.

Notion Uygulaması Özellikleri Nelerdir?

Notion uygulaması özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Ücretsiz olarak 1000 blok oluşturulur.

Word, görsel ve pdf gibi birçok farklı türde dosya eklenebilir.

Ortak çalışma alanları oluşturulur.

Harici ve dahili linkler kolayca eklenebilir.

Figma, Zapier ve Drive gibi uygulamalarla da entegre edilebilir.

Sayfada paylaşılan kişiler düzenlenip, yorum yapılabilir. Aynı zamanda görüntüleyen kişilere de ulaşılabilir.

Template oluşturulup satılabilir.

Kullanım amaçlarına uygun olarak templateler bölümlere ayrılıyor. Kullanıcılara hazır olarak sunulan templateler, istenilen şekilde doldurulabilir.

Ücretli/ücretsiz olarak oluşturulan kişiselleştirilmiş sayfalar, e-posta adresi ya da bağlantı linkiyle paylaşılabilir.

Hazırlanan yapılacaklar listesi içerisinden takımdaki arkadaşların işleri belirtilip son teslim tarihleri hakkında bilgi verilir. Böylelikle ekipteki herkesin görevleri tek takvim üzerinde açıkça belirtilmiş olur.

Şablonlar içerisinde link verilebilir.

Tek sayfa içerisinde dokuman, yapılacaklar listesi ve takvimde yer alır. Kullanıcılar, sayfaların içerisine dilediklerini koyabilir.

Notion uygulamasında harici ve dahili linkler kolayca eklenebilir. Ayrıca platform üzerinde minimalist landing page’de oluşturulabilir. Notion, Super uygulamasıyla entegre edilebiliyor. Notion ve Super uygulamasının entegre edilmesi sonucunda siteye yazılım bilgisine gerek kalmadan SEO ve daha çok eklenti eklenebiliyor.

Notion Uygulaması Hangi Alanlarda Kullanılır?

Notion uygulaması kullanım alanları şöyle sıralanabilir:

1. Görev Yönetimi ve Proje Süreçlerini Kolaylaştırır

Platform, takım çalışmasına uygun olarak tasarlanmıştır. Takım içerisindeki ekiplerin görevleri kolayca yönetilir. Proje süreçleri daha hızlı ve sağlıklı ilerler.

2. Tasarımcılara Düzenli Çalışma Ortamı Sunar

Tasarımcılara yoğun projelerde yardımcı olur. Karışık ve zor olan tasarım işlerini kolaylaştırarak zamandan tasarruf ettirir. Tasarımcıların işlerini kolaylaştırmak amacıyla birçok kullanışlı araç sunar.

3. Ekip Kültürü Oluşturur

Notion uygulaması, projelerin doğru şekilde oluşturulup müşterilere zamanında teslim edilmesi için ekip kültürü oluşturulmasına olanak tanır. Şirketler, platform üzerinden ekipleriyle hem kısa hem de uzun vadedeki hedeflerini belirleyerek ona uygun şekilde bir yol izlerler.

Peki, siz Notion uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? İş süreçlerinizi kolaylaştırmak adına kullandığınız Notion’a benzer uygulamalar var mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.