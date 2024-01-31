3D Nesne Tasarlayabileceğiniz Yapay Zekâ Uygulaması: Luma AI Nedir? Nasıl Kullanılır?

Metinden görsel ve video üretiminin ardından üç boyutlu nesne üretebileceğiniz yapay zekâ araçları da geliştirildi. Bunlardan biri de Luma AI.

Bu uygulamada ücretsiz bir şekilde istediğiniz promptlara uygun 3D nesneler oluşturabilirsiniz. Ayrıca görsel ve video içeriklerini de 3D haline getirebilirsiniz. Bu nesneleri farklı formatlarda cihazınıza kaydedip farklı amaçlarla kullanabilirsiniz.

Peki, Luma AI nedir? Nasıl kullanılır?

Luma AI Nedir?

Luma AI sadece metin, görsel ve video üzerinden değil anlık olarak kameradan taratacağınız nesneleri de üç boyutlu hale getirebilen bir uygulamadır. Telefonunuzun kamerası ile tarattığınız insanları, hayvanları, nesneleri ve daha fazlasını bu araç ile 3D nesne formatına dönüştürmeniz mümkün.

Temel işlevleri gerçekleştirebilmeniz için kullanıcı girişi yapmanız yeterli. Birçok özelliğe ücretsiz bir şekilde erişebiliyorsunuz. Tabi, bazı sınırlandırmalar da var. Örneğin belli sayıda 3D model oluşturma hakkı tanıyor. Ayrıca bu modeller bir filigran ile işaretleniyor. Bu filigranı kaldırmak için de ücretli üyeliğe geçiş yapmanız gerekiyor.

Uygulamada yapabileceğiniz diğer işlemler arasında oluşturduğunuz modellere animasyon ekleyerek bu modelleri hareket ettirebilme ve başkalarıyla yaptığınız çalışmaları paylaşabilme imkânı bulunuyor. Oluşturulan modellerin rengi, boyutu ve şekli manuel olarak değiştirilebiliyor.

Luma AI Nasıl Kullanılır?

Uygulamayı indirmek için tarayıcıdan lumalabs.ai web sitesine girebilirsiniz. Sağ üst kısımda yer alan hamburger menüden ‘download app’ butonuna tıklayarak uygulamayı indirebilirsiniz.

Metinden 3D nesne tasarlamak için Genie: Text to 3D seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Alt kısımda yer alan prompt çubuğuna kendi isteminizi girip ‘use prompt’ diyerek ilerleyebilirsiniz.

‘Hassaslaştır’ butonuna tıkladığınızda oluşturulan nesnenin yüksek çözünürlüklü haline ulaşma imkânınız oluyor. Ayrıca önceden tasarladığınız nesneler de ‘Creations’ bölümünde saklanıyor. Bu sekmeden geçmiş çalışmalarınızı tekrar görüntüleyip düzenleyebilirsiniz.

Anlık olarak bulunduğunuz ortamdaki herhangi bir nesneyi dönüştürmek için kameranızı iyice temizledikten sonra uygulamadan ‘Guided Capture Mode’a geçip kamerayı açmalısınız. Burada taramak istediğiniz objeyi parmağınızla seçmeni isteniyor.

İlgili kısmı seçili hale getirdikten sonra objenin etrafında telefonunuzu hareket ettirmeniz gerekiyor. Objenin çevresinde bir süre döndükten sonra üç boyutlu bir koordinat şeması seçtiğinz kısmın etrafında beliriyor.

Bu şemanın işlem yapmak istediğiniz alanla uyumlu olduğunu ‘confirm’ butonuna basarak onaylayabilirsiniz. Bu seçimi üstünde bulunan oklardan tutup çekerek genişletebilirsiniz.

Onay verdikten sonra uygulama 3D nesneye çevirme işlemini başlatıyor. Bu aşamada uygulamanın yönlendirmesine bağlı olarak nesnenin çevresinde dönerek karşınıza çıkan çizgileri doldurmalısınız.

İşlemi tamamladıktan sonra yüklediğiniz dosyaya bir isim verip ilerleyebilir, nesnenin 3D halini görüntüleyebilirsiniz.