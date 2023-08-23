Nubia Neovision Glass Özellikleri ve Fiyatı

ZTE’nin ürettiği Nubia NeoVision Glass isimli arttırılmış gerçeklik gözlükleri 2023 yazının başında piyasaya sürüldü. Güneş gözlüğüne benzeyen tasarımıyla dikkat çeken NeoVision Glass hem arttırılmış gerçeklik deneyimi hem de şık bir kullanım vadediyor.

Ergonomik ve konforlu kullanım sağlayan hafif ve dayanıklı materyaller ile uzun süre kullanabileceğiniz bir gözlük olarak karşımıza çıkıyor. Renk seçenekleri görsel açıdan yapacağınız ürün seçimlerinde farklılık yaratırken gözlüğe entegre edilmiş kamera ve sensör gibi ek donanımlar cihazın teknolojik fonksiyonları arasında sıralanıyor.

Eğitimden oyuna, sanal gezilerden tarih yolculuğuna farklı amaçlarla kullanabileceğiniz Nubia NeoVision VR Glass’ın özelliklerini ve fiyatı hakkında merak edeceğiniz tüm soruların cevaplarını bu yazımızda sizin için bir araya getirdik.

İşte, Nubia NeoVision Glass hakkındaki detaylar!

ZTE Nubia NeoVision Glass Özellikleri

Çok renkli değiştirilebilir parlayan lenslere sahip olan cihaz oldukça hafif bir üürn olarak karşımıza çıkıyor. 120 inçlik sanal ekranı ve sürükleyici ses deneyimiyle arttırılmış gerçeklik performansı başarılı olan gözlüğü satın aldığınızda ürünle birlikte bazı aksesuarlar da size gönderiliyor.

ZTE Nubia NeoVision’un kutusu ile birlikte DR kablosu, flama lensi (SharpBlue), gözlük bezi, koruyucu, yumuşak bir çanta geliyor. Kaba görünümlü ve ağır arttırılmış gerçeklik gözlükleri ile kıyaslandığında oldukça nazik ve kullanışlı bir tasarıma sahip olan Nubie NeoVision’un sahip olduğu diğer özellikler şu şekilde sıralanıyor:

Her iki göz için Mikro-OLED ekranda 1080p çözünürlük

Daha fazla gizlilik

İnsana uygun tasarım

Sürükleyici ve kayıpsız ses

79 gram ağırlık

1800 nit parlaklık

43 derece görüş alanı

44,1 kHz örnekleme hızı

16 bit derinlik

ZTE Nubia NeoVision Glass Fiyatı

Avrupa’nın farklı ülkeleri başta olmak üzere, Orta Doğu’dan Pasifik ülkelerine, Güney Afrika’dan Asya’ya farklı coğrafyalarda satışa çıkan NeoVision Glass resmi sitesinde 500 Euro bandında satışa sunulmuştu.

Vodafone sayesinde Türkiye’de de satışa çıkan ZTE Nubia NeoVision VR’ı operatörün ‘yanımda’ uygulamasından satın alma imkânınız bulunuyor. Uygulamayı açıp ‘her şey yanımda’ sekmesine girerek ZTE Nubie NeoVision’u arayabilirsiniz. Bu arama sonucunda cihazın Türkiye’deki güncel satış fiyatının 13 bin 264 TL olduğu görülüyor.