Monitörüm Kaç Hz? Monitör Yenileme Hızı Öğrenme

Hız, teknolojinin önemli bir parçasıdır. Hız faktörü, kullanıcı deneyimini etkileyen faktörlerin başında geliyor. Örneğin, oyun oynarken monitörün yenileme hızı çok önemlidir. Aynı şekilde bilgisayarda günlük işleri yaparken hem net hem de pürüzsüz görüntülere ulaşmak içinde monitörün yenileme hızının yüksek olması gerekiyor.

Dolayısıyla birçok kullanıcının kafasında “monitörüm kaç Hz” gibi bir soru oluşabilir. Biz de bu rehberde monitör yenileme hızı öğrenme yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Monitör Yenileme Hızı Öğrenme Yöntemleri

Windows 10 ve 11’de monitör yenileme hızı şu şekilde öğrenilir;

Cihazdan direkt “Ayarlar’a” ya da masaüstüne sağ tıklanıp “Ekran Ayarları” sayfasına gidilir.

“Gelişmiş Ekran Ayarları” görüntüleninceye dek mouse aşağıya doğru kaydırılır.

“Ekran Bilgileri” altında monitörün yenileme hızı yer alır.

Yukarıdaki adımların ardından ekrana açılır bir menü gelecek. Bu menü, kullanıcının desteklenen farklı yenileme hızlarından uygun olanı seçmesini sağlar. Görüntüde olduğu gibi monitör yenileme hızının 60,05 Hz olduğunu ancak değişebildiğini görebilirsiniz.

Nvidia Kontrol Paneli Üzerinden Monitör Yenileme Hızı Öğrenme

Monitörün yenileme hızı ayarlarına Nvidia Kontrol Paneli üzerinden ulaşmak için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak masaüstüne sağ tıklanır.

Nvidia Denetim Masası üzerine basılır.

“Ekran” seçeneğinin alt kısmında “Çözünürlüğü Değiştir” seçeneği var.

“Yenileme Hızı” açılır menüsüne basılıp en yüksek ayar seçilir.

Yalnız Windows 11’de menüden Nvidia Kontrol Paneli’nin görüntülenmesi için “Daha Fazla Seçeneği Göster” butonuna tıklamak gerekir.

Monitör Yenileme Hızı Neden Kontrol Edilmeli?

Monitörlerin yenileme hızının yüksek olması hem oyunların performansını hem de grafik kalitesini artırır. Bu sayede daha net görüntüler elde edilir. Özellikle bu durum oyuncuların oyunlarda başarılı olması için çok önemlidir.

Genel olarak monitörler, 60 Hz yenileme hızında satışa sunulur. Ancak hızlı oyunlar, spor etkinlikleri gibi durumlar için monitör yenileme hızının 144 Hz ya da 240 Hz olması daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunar. Bunun için 144 Hz-240 Hz’lere ulaşan cihazlar kullanmak daha mantıklıdır. Monitör yenileme hızının yüksek olması hem net hem de temiz, akıcı görüntüler açısından çok önem arz ediyor.

Peki, sizin monitörünüzün yenileme hızı kaç? Yükseltmeyi düşünüyor musunuz? Yorum alanından monitör yenileme hızıyla ilgili kullanıcı deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.