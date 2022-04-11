Video oyunlarına yönelik çıkardığı başarılı ekran kartlarıyla adından sıkça söz ettiren NVIDIA, programlanabilir grafik işlemci piyasasında dünya liderliğini kimseye kaptırmıyor. Bunun yanında kullanıcıların ekran kartlarını daha verimli kullanmaları için yardımcı uygulamalarla da desteğini sürdüren ünlü şirket GeForce Experience ile pek çok özelliği beraberinde getiriyor. Peki Nvidia GeForce Experience Nedir? Nasıl kullanılır? Tüm merak edilenleri bu yazımızda anlatıyoruz.

Nvidia GeForce Experience Nedir?

Nvidia grafik kartına sahip bir PC oyuncusuysanız, Nvidia Kontrol Panelini veya Nvidia'nın GeForce Experience'ını kullanma olasılığınız çok yüksektir. Kullanıcılar, grafik ayarlarınızı kontrol etmek için en iyi aracın hangisi olduğunu merak ederek genellikle iki programı karıştırırlar. Gerçek şu ki, farklı grafik ayarlarını kontrol etmek ve değiştirmek, ayrıca sürücüleri ve diğer performans ayarlarını güncellemek için hem Nvidia Kontrol Panelini hem de GeForce Experience'ı kullanabilirsiniz.

GeForce Experience, basit bir tanım yapmak gerekirse ekran kartınızın yardımcı uygulamasıdır. Sürücünüzü güncel tutmanızı, oynadığınız oyunları bilgisayarınıza göre optimize etmenizi ve dilerseniz oynadığınız oyunlardan görüntü almanızı sağlar. GeForce GTX sınıfı GPU’lar 900, 800M, 700, 700M, 600 ve seçkin 600M serisinde bu özelliklerin hepsini kullanmanıza olanak verir. Ekran kartınız yukarıda saydığım serilerden biriyse eğer Nvidia GeForce Experience aracını bir an önce indirmenizi öneririm. Hemen aşağıdan uygulamayı bilgisayarınıza güvenli bir şekilde indirebilirsiniz.

GeForce Experience, oyunlar için bir dizi performans ve yapılandırma ayarı, GPU'nuz için otomatik sürücü güncellemeleri, canlı akış için Nvidia Shadowplay, entegre oyun filtreleri (Instagram filtreleri gibi ancak PC oyunlarınız için) ve daha birçok güçlü seçenek sunar. Nvidia'nın GeForce Experience'ı, geçmişte kötü bir üne sahipti. Bazıları bunu bir oyun bilgisayarına gereksiz bir ekleme olarak gördü. Diğerleri, ek sistem kaynakları kullandığını iddia ediyordu. Ancak en son sürümlerinde GeForce Experience, Nvidia GPU sahipleri için çok yönlü bir GPU yönetim aracı haline geldi.

Peki, Nvidia GeForce Experience ne gibi özellikle sunmakta? Nvidia GeForce Experience, aşağıdakiler de dahil olmak üzere farklı özellikler içerir:

Otomatik oyun optimizasyonu.

Nvidia ShadowPlay'i kullanarak otomatik oyun anlarını kaydedin ve oluşturun.

GeForce Experience'tan Facebook, Twitch ve YouTube üzerinden canlı yayın akışı başlatın.

Ekran görüntüleri yakalayın ve filtreleyin.

Nvidia GPU sürücülerini otomatik olarak güncelleyin.

Oyunları Nvidia Shield cihazlarına aktarın.

Bazı oyunlar, oyunculara fotogerçekçi grafikler sunarak her zamankinden daha fazla derinlik ve sürükleyicilik yaratmaya çalışır. Bu inanılmaz grafiklerle eşit derecede inanılmaz oyun içi grafik seçenekleri geliyor. Grafikleri Düşük, Orta, Yüksek, Ultra vb. olarak ayarlamanıza izin veren, genellikle kullanımı kolay bir grafik geçişi vardır. Çoğu oyun, sistem donanımınızın özelliklerini otomatik olarak algılar ve en uygun grafik düzeyini sağlamaya çalışır. Nvidia GeForce Experience, Nvidia'nın geniş bulut veri merkezini ve veri setindeki sayısız diğer PC donanım yapılandırmasını kullanarak bu grafik ayarlarını daha da optimize eder.

Nvidia oyun optimizasyonu yüzlerce oyunu destekler ve oyun içi performansta ince ayar yapılmasına yardımcı olabilir.

Nvidia GeForce Experience Nasıl Kullanılır?

Oynanışınızı kaydetmek veya hatta az önce elde ettiğiniz öldürme serisini yakalamak istiyorsanız, GeForce Experience bunu kolaylıkla sizin için yapabilir. Oyuna girdikten sonra, GeForce Experience kısayol tuşuna (varsayılan olarak Alt+Z) basmanız yeterlidir; GeForce Experience katmanı ekranda görünecektir. Açıldığında, birkaç seçeneğin göründüğünü göreceksiniz. Anında Yeniden Oynatma ile Nvidia ShadowPlay, belirli bir kısayol tuşuna bastığınızda oyunun son birkaç dakikasını kaydeder.

Anında Tekrar Oynatmayı kişiselleştirmek, yakalanan süreyi, videonun kalitesini, çözünürlüğü, kare hızını ve bit hızını değiştirmek için ayarları açabilirsiniz. Ayarların çoğunu olduğu gibi bırakmanızı ve yalnızca kaydedilen süreyi değiştirmenizi öneririz. Oynadığınız oyunun bir klibini kaydetmek istiyorsanız, varsayılan olarak Alt+F10 tuşlarına basmanız yeterlidir; bu, onu galeriye kaydeder.

Oyununuzu manuel olarak kaydetmek istiyorsanız, bunu GeForce Experience ile de yapabilirsiniz. GeForce Experience yer paylaşımındaki kayıt seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Sadece bir kısayol tuşu kullanmak istiyorsanız, bunu varsayılan olarak Alt+F9 tuşlarına basarak da yapabilirsiniz.Son olarak, GeForce Experience'ı kullanarak canlı yayınlar yapabilirsiniz. Canlı yayınlarınızı Facebook, Twitch veya YouTube üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 'CANLI YAYIN' düğmesine tıklayarak ve ardından Ayarlar'a basarak yayın ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz.

Ayarlar, OBS veya XSplit gibi kapsamlı değil ancak GeForce Experience, kullanımı son derece kolay olma avantajına sahip. Akış ayarlarınızı yapılandırdıktan sonra, 'Başlat'ı tıklayarak veya Alt+F8 kısayol tuşlarına basarak yayına başlayabilirsiniz. Ve elbette GeForce Experience ile ekran görüntüsü alabilirsiniz. Alt+F1 ile bir ekran görüntüsü yakalayabilirsiniz ancak gerçekten bir şeyleri başka bir düzeye taşımak istiyorsanız, fotoğraf modunu kullanmak isteyeceksiniz.

Alt+F1 tuşlarına basarak veya GeForce Experience yer paylaşımında 'Fotoğraf modu' seçeneğini seçerek fotoğraf moduna girebilirsiniz. Bu modda, filtreler ekleyebilir ve hatta AI kullanarak ekran görüntünüzü daha yüksek bir çözünürlüğe yükseltebilirsiniz. Hepsi bu kadar değil, belirli oyunlarda mümkün olan en iyi görüntüyü yakalamak için kamerayı hareket ettirmek için Nvidia Ansel teknolojisini de kullanabilirsiniz.

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