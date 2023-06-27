Öğrenciler İçin En İyi iPad Modelleri

İlk okuldan üniversiteye varıncaya kadar hemen her yaş grubundaki öğrenciler hem günlük hayatta hem de okul için tablet kullanmayı tercih ediyor. Tablet modelleri arasında fonksiyonel özellikleri ile öne çıkan başlıca ürün seçenekleri ise Apple’ın iPad modelleri oluyor.

iPad’ın farklı sürümlerinin öğrencilere sağladığı birçok avantajdan söz etmek mümkün. Okul öncesi dönemdeki çocuklar için bile kullanışlı özellikleri bünyesinde barındıran, öğrenciler için en iyi iPad modellerini sizler için sıraladık!

Öğrenciler için En Kullanışlı iPad Modelleri Hangileri?

Beşinci nesil iPad Air iPad Pro Dokuzuncu nesil iPad iPad Mini

1. Beşinci Nesil iPad Air ve Özellikleri

Beşinci nesil iPad Air güçlü sistem özellikleri ve bu özelliklere göre Pro ile kıyaslandığındaki nispeten ekonomik fiyatı nedeniyle öğrenciler için en çok tavsiye edilen iPad modelleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

M1 işlemcinin kullanıldığı iPad Air hızlı ve güçlü bir performansa sahip olmanın yanı sıra Apple Pencil 2 ve Magic Keyboard desteği sayesinde ekstra kullanışlılık sağlıyor.

Önceki modeller ile kıyaslandığında ince yapıda ve hafif bir iPad olan iPad Air’ın kaliteli görüntü özellikleri dikkat çekiyor. 10,9 inç boyutundaki Liquid Retina ekranda P3 renk skalası ve True Tone ile kaliteli görüntüler elde ediliyor. Beşinci nesil iPad Air’in teknik özellikleri ise şu şekilde:

Ağırlık: 461 gram

Boyutlar: 247.6 x 178.5 x 6.1 mm

Çözünürlük: 1640 x 2360 px

İşlemci: M1

microSD: Yok

Arka kamera: 12 MP

Ön kamera: 12 MP

2. Altıncı Nesil iPad Pro ve Özellikleri

iPad’in en üstün özelliklere sahip iPad serisi olan altıncı nesilde M2 işlemcinin yüksek performansı tüm yaş gruplarındaki kullanıcılara çeşitli avantajlar sunuyor. Aynı zamanda şu an için en pahalı iPad olarak bilinen bu sürüm geniş bir bütçeye sahip olanların değerlendirebileceği alternatifler arasında yer alıyor.

M2 işlemci sayesinde havada bekletme gibi ekstra bir özellik sunan iPad Pro’da Apple Pencil 2 ve Magic Keyboard desteği de mevcut. Ek olarak, iPad Pro’da USB-C portuna yer veriliyor.

Bu port ile tablete ekstra bir monitör bağlamak mümkün hale geliyor. Özellikle tasarım ve çizim yapan üniversite öğrencileri iPad Pro’nun sunduğu geniş kullanım olanaklarından yararlanabiliyor. Altıncı nesil iPad Pro’nun teknik özellikleri ise şu şekilde:

Ağırlık: 688 gram

Çözünürlük: 2048 x 2732 px

İşlemci: M2

Pil ömrü: 10 saat

Boyut: 280.6 x 214.9 x 6.4 mm

Depolama: 128/ 256/ 512 GB/ 1 TB/ 2 TB

Ön kamera: 12 MP

Arka kamera: 12 MP / 10 MP/ LiDAR

3. iPad (9. Nesil)

Öğrenciler için düşük bütçeli bir seçim olarak değerlendirebileceğimiz 9. Nesil iPad, geniş renk yelpazesi (P3) ve 10.2 inç büyüklüğündeki Retina özelliğine sahip olan ekranı ile iPad kullanıcılarına konfor sağlayacak temel özellikleri bünyesinde barındırıyor.

1. Nesil Apple Penciil ve Smart Keyboard ile kullanım imkânı sunan bu modeli temel özelliklere sahip bir iPad kullanmak isteyen kişiler tercih ediyor. Öğrenciler için de bu özelliklere sahip olan bir iPad yeterli oluyor. 9. Nesil iPad’in teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Ağırlık: 487 gram

İşletim sistemi: iPadOS 16

Çözünürlük: 1620 x 1620 pc

İşlemci: A13 Bionic

Pil: 10 saat

Ön kamera 12 MP, arka kamera 8 MP

4. iPad Mini

2021’de son sürümü çıkan iPad Mini’de Apple Pencil 2 desteğinden yararlanılabiliyor. 8.3 inç boyutundaki ekran diğer iPad modellerinden küçük olsa da bu durum ağırlık açısından kullanıcılara avantaj sağlıyor.

293 gram ağırlığı ile son derece hafif ve taşıması kolay bir ürün olan iPad mini’de bir adet de USB-C bağlantı girişi bulunuyor. Apple A15 Bionic işlemcinin kullanıldığı cihaz performans açısından da öğrencilerin beklentilerini karşılıyor.