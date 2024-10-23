Ekran teknolojisinin gelişmesinin bir sonucu olarak bilgisayar ve monitör ekranları yaşamımızın önemli parçaları arasında yer almaya başladı. Yalnız ekran teknolojisinin gelişmesi ortaya çıkan sorunları bertaraf etmiyor. Özellikle monitör ve bilgisayarlarda zaman içerisinde ölü piksel gibi sorunlar meydana gelebiliyor.

Biz de rehberde ölü piksel nedir, nasıl kontrol edilir ve düzeltilir sorularını cevaplayacağız.

Ölü Piksel Nedir?

Ölü piksel, dijital ekranlardaki belirli pikselin işlevini yitirmesidir. Böyle bir durum hem monitörün üretim aşamasında hem de daha sonraki kullanımlarda meydana gelir.

Ölü piksel, genel olarak ekranın herhangi bir yerinde beyaz ve siyah nokta şeklinde belirir. Ölü piksel kendi içinde 3’e ayrılıyor. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

Sıcak piksel

Ölü piksel

Sıkışmış piksel

Sıcak piksel, devamlı beyaz renkte yanar. Ölü piksel, hiçbir renk göstermez. Sıkışmış piksellerse devamlı belirli bir renkte (mavi, kırmızı, yeşil) yanar.

Ölü Piksel Testi Nasıl Yapılır?

Ölü piksel testi için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak monitör ekranı temizlenmelidir. Kir, toz vb. yapılar ölü piksel olarak görülebilir.

Linke tıklayarak ölü piksel testinin internet sitesi açılır.

tıklayarak ölü piksel testinin internet sitesi açılır. F11 tuşuna tıklayarak test tam ekran olarak uygulanır.

Test tamamlanıncaya denk devam edilir.

Test sonucu, monitörde ölü piksele rastlandıysa hızlıca üretici firmayla iletişime geçmeniz faydalı olacaktır.

Ölü piksel testi yapılırken ekrana dikkatli bakılarak beyaz, siyah ya da başka anormal farklı renkte noktaların olup olmadığına bakılmalıdır. Ekranın tüm köşeleri dikkatli incelenerek herhangi renk sapmasının olup olmadığı da kontrol edilmelidir. Yalnız test esnasında ekranın doğru kalibrasyonunun yapılmasına çok dikkat edilmelidir. Doğru kalibrasyon, test sonuçlarını daha doğru yansıtır.

Ölü Piksel Nasıl Anlaşılır?

Monitörde ölü piksel olup olmadığını anlama için öncelikle ekran dikkatli incelenmelidir. Ekran üzerinde devamlı beyaz ve siyah renkte yer alan piksel, ölü şeklinde nitelendirilir. Ölü pikseller, ekranın genel görüntü kalitesini önemli ölçüde düşürür. Ölü pikseller aynı zamanda kullanıcı deneyimini de olumsuz etkiliyor.

Ölü piksel olup olmadığının anlaşılması için yukarıda belirttiğimiz test ya da internette yer alan çeşitli ücretsiz ölü piksel test araçlarından yararlanılabilir. Ayrıca çeşitli özel yazılımlarla da ölü piksel olup olmadığı anlaşılabilir. Özel yazılımlar, ekranın her pikselini çeşitli renklerle test ediyor. Böylelikle ekrandaki ölü pikseller hem hızlı hem de etkili şekilde kolayca tespit edilir.

Ölü Piksel Nedenleri Nelerdir?

Ölü piksel, birçok nedenden dolayı ortaya çıkar. Bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz;

Üretim sürecinde ortaya çıkan hatalar

Ekranın darbe alması

Uzun süreli kullanım

Aşırı ısınma

Ekranın yanlış kullanılması

Çevresel faktörler

Ekranın maruz kaldığı elektriksel problemler

Elektrik dalgalanmaları

Kısa devre

Üretim esnasında kullanılan malzemelerin kalitesi

Düşme ve çarpma durumları

Üretim yapılırken ekranın her pikselinin doğru çalıştığından emin olmak zordur. Böyle bir durumda pikseller ölü olarak ekrana yerleşir. Ölü pikseller, kullanıma bağlı olarak da zaman içinde ortaya çıkabilir. Ekranın uzun süre kullanılması, darbe alması, düşmesi, çarpması ve aşırı ısınması da ölü piksellere neden olur.

Ölü Piksel Nasıl Düzeltilir?

Ölü piksel probleminin çözümü için çeşitli yazılımlardan yararlanılabilir. Sorunu çözmek için içerisindeki parça ya da panel değiştirilebilir. Bu problem fabrika kaynaklıysa ürün iade edilebilir ya da değiştirilebilir.

Kullanıcı hatalı ölü piksel sorunlarındaysa ücret ödeyerek problemin giderilmesi sağlanabilir. Maliyetli olabilir ancak kesin çözüm için şarttır.