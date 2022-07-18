Binlerce bilgisayar kullanıcısı veya telefon, televizyon gibi cihazlarda yeni alındığında ekranlarında bir süre sonra gözlere çarpan bir görüntü olacaktır. Ekran beyaz veya farklı bir renk ile kaplandığında kullanıcı bir yerde ya da birkaç yerde nokta şeklinde kararmalar görür. Bu kararmalar Ölü Pixel'in işaretidir. Bu durum birçok kullanıcının canını sıkmakta ve çözüm aramaktadır. Peki ya Ölü Pixel nedir? Gelin birlikte bakalım.

Ölü Pixel Nedir?

İngilizcesi Dead Pixel olarak bilinen Ölü Pixel'i tanımlamadan önce Pixel ne demek ona bakmak gerekir. Pixel: Cihazlarda görüntünün elde edilmesi için kırmızı, yeşil ve mavi renklerden oluşması ile elde edilen ve bu Pixel'lerin bir araya gelerek görüntünün oluşmasını sağlayan bir yapıdır.

Ölü Pixel: Bir dijital ekranda meydana gelen Pixel kaybıdır. Bu nedenle cihazınızın ekranına baktığınızda bir kararma görüyorsanız bu bir Ölü Pixel'dir. Monitörlerde Ölü Pixel beyaz bir arka plan açık iken bir yerde veya birkaç yerde kararmalar olduğu ile anlaşılabilir bunun yanında Ölü Pixel testleri yapmak için programlarda mevcuttur.

Ölü Pixel Testi Nasıl Yapılır?

Ölü Pixel testi yapmak istediğiniz cihazı seçin.

Bilgisayar için yapacaksanız pixeltesti sitesine gidin.

sitesine gidin. Aşağıda bulunan; "Ölü Pixel Testi İçin Tıklayınız" butonuna tıklayın.

Yeni açılan sekmede ekranınızı tam ekran yapın.

Tam ekran yapmak için F11 tuşuna basın.

tuşuna basın. Aşağı doğru kaydırın 5 farklı arka plan karşınıza çıkacaktır.

arka plan karşınıza çıkacaktır. Dikkatlice gözünüzü ekrandan ayırmayın.

Eğer Ölü Pixel bulunuyorsa bir karartı olması gerekir.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Telefondan Ölü Pixel Testi Nasıl Yapılır?

Display Tester uygulamasını cihazınıza kurun.

uygulamasını cihazınıza kurun. Uygulamayı açın.

Yukarıda bulunan; "Tests" kısmana gelin.

"Defective pixel detection" butonuna basın.

Açılan ekranda Ölü Pixel olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Ölü Pixel Tamir Edilebilir Mi?

Birçok kullanıcı bu durumdan rahatsızdır ve Ölü Pixel tamir etmek için çözümler aramaktadır. Ancak Ölü Pixellerin tamir edilmesi mümkün değildir. Ölü Pixellerin tek tamir edilme olanağı monitörün ya da ekranın panelini değiştirmektir. İnternet üzerinde bazı Ölü Pixel kurtarma yöntemleri mevcuttur. Her zaman işe yaramasada sıkışmış Pixelleri onarabilir. İşlemi gerçekleştirmek için JScrennFix sitesine gitmeniz ve adımları uygulamanız gerekecektir. Söylemekte fayda var işlem biraz uzun sürebilir.

Bu içeriğimizde Ölü Pixel nedir, testi nasıl yapılır, tamir edilebilir mi? Gibi soruları yanıtladık. Sizler Ölü Pixel ile karşılaştığınız zaman neler yapıyorsunuz, test için hangi programları kullanıyorsunuz yorumlarda bizler ile görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.