Omix X400 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

2022 yılının Temmuz ayında piyasaya sürülen OMIX markalı akıllı telefon modeli X400, kullanışlı ekran özellikleri ve farklı hafıza seçenekleri ile öne çıkıyor.

Üçlü arka kamera sistemine sahip olan cihaza ilişkin kullanıcıların merak ettiği sorulardan birisi şu: Omix X400 su geçirir mi? Suya karşı dayanıklı mı? Bu yazımızda cihazın toza ve suya karşı gösterdiği performansı inceliyoruz.

Omix X400 Teknik Özellikleri

6.53 inç IPS LCD Ekran

Ekran çözünürlüğü: HD+ 720 X 1600 px

Pilsel yoğunluğu 269 PPI / Ekran yenileme hızı: 60 Hz

5000 mAh batarya

18 W’luk hızlı şarj desteği

Unisoc T610 yonga seti mevcut

50 + 2 + 2 MP üçlü arka kamera

Ön kamera 16 MP çözünürlüğüne sahip.

Radyo mevcut

Suya dayanıklılık seviyesi: IPX3

Toza dayanıklılık seviyesi: IP5X

Omix X400 Su Geçirir Mi?

Akıllı telefonların suya karşı dayanıklılık seviyesi kullanıcı seçimlerini önemli ölçüde etkiliyor. IP sertifikasına sahip olan cihazların suya ve toza karşı ne kadar dayanıklı olduğunu anlamak oldukça kolay.

IP sertifikası bulunmayan modeller direkt olarak su ve toz geçirebilen cihazlar olarak tanımlanıyor. IP derecesi ise üründen ürüne değişiklik gösteriyor. Omix X400’e baktığımızda bu ürün IP53 sertifikasına sahip. Peki, IP53 derecelendirmesi ne anlama geliyor?

IP değerlerinde ilk basamakta yer alan rakam toza karşı dayanıklılığı simgeliyor. Bu rakamın ulaşabileceği maksimum değer 6. Dolayısıyla bahsettiğimiz cihazın maksimuma yakın seviyede toza karşı dirençli olduğunu görüyoruz.

İkinci basamakta yer alan rakam ise suya karşı dayanıklılığı gösteriyor. Bu rakam 0-8 arasında bir değere sahip olmalı. Söz konusu cihaz IP53 derecesine sahip olduğu için 8 üzerinden 3’lük bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz.

Omix X400 Suya Dayanıklı Mı?

IP53 sertifikasına sahip olan cihazlardaki 3 değeri, cihazın suya sadece belli koşullar altında dayanıklılık gösterebildiğini ifade ediyor. Omix X400 de bunlardan biri. Peki, bu koşullar neler? Yani, cihaz hangi şartlar altında su geçirmeme özelliğine sahip? Gelin, birlikte bakalım.