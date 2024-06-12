OnePlus Nord 4 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde OnePlus Nord 4'ün özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte OnePlus marka yeni akıllı telefon!
OnePlus Nord 4 modelinin özellikleri ve fiyatı ile ilgili bu zamana kadar çeşitli bilgiler ortaya çıktı. Peki, uzun bir süredir merak içerisinde beklenen yeni akıllı telefon modeli neler sunacak?
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen OnePlus Nord 3 5G sahip olduğu şık tasarım ve özellikleriyle ilgi odağı hâline gelmişti. Nord 3 satışa sunulduktan sonra serinin yeni modeline dair bazı sızıntılar yaşandı. Bu sızıntılar, akıllı telefon hakkında bazı merak edilen sorulara ışık tuttu.
Bu rehber, OnePlus Nord 4 ücreti ve donanımı hakkında ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenden dolayı rehberdeki bilgiler değişiklik gösterebilir.
OnePlus Nord 4 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,74 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1240 x 2772 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 3
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.500 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
100W Hızlı Şarj Sunan OnePlus Nord CE4 Özellikleri ve Fiyatı
Çok şık bir görünüme sahip olan OnePlus Nord CE4 özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, yeni akıllı telefon neler sunuyor? İşte detaylar!
İddiaya göre 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak telefon, AMOLED ekran üzerinde 1240 x 2772 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Geekbench testinde telefonun Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciye sahip olacağı ortaya çıkmıştı.
Telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alabilir. Telefonun arka kameralarının 50 megapiksel ve 8 megapiksel çözünürlüklerinde olacağı söyleniyor.
OnePlus Nord 4 Fiyatı
OnePlus Nord 4 modelinin 359 dolar civarında satışa sunulacağı söyleniyor. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenden ötürü telefon farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.
OnePlus Nord 4 Çıkış Tarihi
OnePlus Nord 4 isimli telefonun 2024 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Henüz resmî açıklama yapılmadığından dolayı telefon farklı bir tarihte tanıtılabilir.
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Bu rehberde OnePlus 12 özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte OnePlus marka yeni akıllı telefon modelinin detayları!
Bu rehberde OnePlus Nord 4 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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