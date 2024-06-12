OnePlus Nord 4 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

OnePlus Nord 4 modelinin özellikleri ve fiyatı ile ilgili bu zamana kadar çeşitli bilgiler ortaya çıktı. Peki, uzun bir süredir merak içerisinde beklenen yeni akıllı telefon modeli neler sunacak?

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen OnePlus Nord 3 5G sahip olduğu şık tasarım ve özellikleriyle ilgi odağı hâline gelmişti. Nord 3 satışa sunulduktan sonra serinin yeni modeline dair bazı sızıntılar yaşandı. Bu sızıntılar, akıllı telefon hakkında bazı merak edilen sorulara ışık tuttu.

Bu rehber, OnePlus Nord 4 ücreti ve donanımı hakkında ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenden dolayı rehberdeki bilgiler değişiklik gösterebilir.

OnePlus Nord 4 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,74 inç

: 6,74 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1240 x 2772 piksel

: 1240 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 7+ Gen 3

: Snapdragon 7+ Gen 3 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 8 MP

: 50 MP + 8 MP Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya Kapasitesi : 5.500 mAh

: 5.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

İddiaya göre 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak telefon, AMOLED ekran üzerinde 1240 x 2772 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Geekbench testinde telefonun Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciye sahip olacağı ortaya çıkmıştı.

Telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alabilir. Telefonun arka kameralarının 50 megapiksel ve 8 megapiksel çözünürlüklerinde olacağı söyleniyor.

OnePlus Nord 4 Fiyatı

OnePlus Nord 4 modelinin 359 dolar civarında satışa sunulacağı söyleniyor. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenden ötürü telefon farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

OnePlus Nord 4 Çıkış Tarihi

OnePlus Nord 4 isimli telefonun 2024 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Henüz resmî açıklama yapılmadığından dolayı telefon farklı bir tarihte tanıtılabilir.

Bu rehberde OnePlus Nord 4 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.