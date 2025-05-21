OnePlus 8 Özellikleri Neler? 2025'te Hala Alınır mı?

OnePlus 8, özellikleri ve fiyatı ile günümüzde hala dikkatleri üzerine çekiyor. Peki 2020 yılında çıkan bu amiral gemisi katili günümüzde hala kullanılır mı? Bu yazıda "OnePlus 8, 2025'te hala satın alınır mı? sorusuna cevap aradık.

OnePlus 8 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.55 İnç

6.55 İnç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Çözünürlük : 1080x2400 (FHD+) Piksel

: 1080x2400 (FHD+) Piksel İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 48 MP + 16 MP + 2 MP

48 MP + 16 MP + 2 MP Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Video: 4K 30 / 60 FPS – 720p 480 FPS | Ön kamera: 1080p 30 FPS

4K 30 / 60 FPS – 720p 480 FPS | Ön kamera: 1080p 30 FPS Pil: 4300mAh, 30W hızlı şarj

4300mAh, 30W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS

Android 13 tabanlı OxygenOS Renkler: Onyx Black, Glacial Green, Interstellar Glow

Onyx Black, Glacial Green, Interstellar Glow Boyut ve Ağırlık: 160.2 x 72.9 x 8.0 mm – 180 gram

Çıktığı yıl uygun fiyatına rağmen sunduğu özelliklerle amiral gemisi katili olarak anılan OnePlus 8, bu tanımın hakkını vererek gücünü Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden alıyordu. Söz konusu işlemciye dönemine göre oldukça yüksek olan 8 / 12 GB RAM seçenekleri eşlik ederken, 90 Hz AMOLED ekran da bu telefonun öne çıkan özelliklerinden biriydi.

OnePlus 8 Fiyatı

Normalde 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile 12 GB RAM 256 GB depolama seçenekleriyle satışta olan OnePlus 8, aradan geçen beş yılın ardından artık ülkemizde satılmıyor. İkinci olarak ise telefonun kondisyonuna göre 4 ila 11 bin TL arasında satılıyor.

OnePlus 8, 2025'te Hala Alınır Mı?

OnePlus 8, 2025'te kullanılır mı sorusunun cevabı ise maalesef hayır. Söz konusu model her ne kadar dönemine göre güçlü işlemcisi, yüksek RAM kapasitesi ve hızlı şarj gibi özelliklerle ve fiyatıyla dikkat çekse de aradan geçen beş yıl akıllı telefonların gelişimi için oldukça uzun bir süre.

Bu nedenle günümüzde bir telefona 11 bin TL verecekseniz 2024 ya da 2025'te satışa çıkmış olmasını tercih etmekte fayda var. Bu kadar eski bir amiral gemisi yerine Redmi Note 14 Pro, Poco M6 Pro ya da Samsung Galaxy A35 5G gibi güncel orta sınıf modeller siizn için çok daha doğru bir tercih olacaktır.

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