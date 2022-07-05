Apple tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Apple Books, kullanıcılarına sevdikleri ve sevecekleri tüm kitaplara erişme fırsatı veriyor.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Apple, her yıl piyasaya sürdüğü birbirinden farklı ürünler ile teknoloji dünyasında yüksek ses getirmeye devam ediyor. Teknolojik ürünlerin yanı sıra ürettiği yazılımlar ile de adından söz ettiren şirket, şimdide müşterilerine kitap okuma platformu sunuyor. Apple Books adında yayınlanan yeni uygulama birbirinden farklı dillerde kullanılabiliyor. Kullanıcılarına sevdikleri ve sevebilecekleri birbirinden farklı türde kitaplar sunan uygulama, kullanıcılarına mükemmel bir deneyim sunuyor. Kullanıcılarına birbirinden farklı dijital kitaplara diledikleri her ortamda erişme fırsatı veren yapım, kullanıcılara kişiselleştirilmiş önerileri de deneyimleme fırsatı veriyor. Apple Books adındaki kitap uygulaması sayesinde kullanıcılar kendi kitaplıklarını da düzenleme imkanı veriyor.

Apple Books Özellikleri

Kullanıcılar kendi kütüphanelerini kurabilir,

Binlerce farklı dijital kitap,

Kitap arama,

Türkçe dahil farklı dil seçenekleri,

Okuma süresi takibi,

Kitap açıklamaları, kapakları ve değerlendirmeleri görme,

Milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Apple Books ücretsiz yapısı ile App Store üzerinde yükselmeye devam ediyor. Kullanıcılarına birbirinden farklı türdeki kitaplara diledikleri her ortamdan anında ulaşma ve okuma sürelerini takip etme fırsatı veren Apple Books, iOS akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra bilgisayarlarda da kullanılabiliyor. Oldukça basit bir yapıya sahip olan uygulama, düzenli olarak içeriğini genişletmeye devam ettiği gibi kullanıcılarına yepyeni özellikleri de deneyimleme imkanı tanıyor.

Bünyesinde Türkçe dahil farklı kitap seçeneklerine ev sahipliği yapan Apple Books, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Uygulamayı hemen App Store üzerinden indirebilir ve binlerce farklı kitaba dilediğiniz yerden erişebilirsiniz.

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App Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Apple Books ile iOS akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra bilgisayarlardan da binlerce farklı kitaba ücretsiz olarak erişebilirsiniz.