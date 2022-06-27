OnlyFans Nedir, OnlyFans Ne Demek?

OnlyFans nedir sorusu, platformun 2020 yılında başlayan karantina sürecinde yoğun olarak kullanılmaya başlanması ile cevabı en çok merak edilen sorulardan biri hâline geldi. Abonelik tabanlı platform, hayranlara başka hiçbir yerde olmayan içerikler satılmasına olanak tanıyor.

Platformun ismi, COVID-19 ile dünyanın dört bir yanına kadar gitti. OnlyFans, NFT (Non fungible token ya da Türkçe karşılığı ile değiştirilemez token) satışı furyasına benzer şekilde içeriklere ödeme yapan kullanıcı sayısının artmasında önemli bir aktör oldu.

NFT hakkında bir bilginiz yoksa NFT nedir sorusunu yanıtladığımız yazımıza göz atabilirsiniz. NFT'nin ne işe yaradığını bilmek, internetten para kazanmayı mümkün hâle getiren OnlyFans'ın nasıl bir platform olduğunu daha iyi anlamanızı sağlayacaktır.

OnlyFans Nedir?

OnlyFans, 2016 yılında kurulan, kullanıcıların özgün içerikler satabileceği ya da satın alabileceği bir platformdur. Abonelik tabanlı bir platform olduğu için bazı içeriklere sahip olmak için içeriklerin sahibine ödeme yapmak gerekiyor.

Salgının etkilerinin en derinden hissedildiği dönemde çoğu sektör zor günler geçirdi. Bu sektörlerde çalışanlar ise yeni bir gelir kapısına ihtiyaç duymaya başladı. OnlyFans, o dönemde sanatçılara, komedyenlere ve benzerlerine yeni bir gelir akışı sunan platformlardan biri olarak çoğu kişinin ilgisini çekti. Platformu o süre içinde çok sayıda ünlü isim kullandı.

OnlyFans ile benzer bir platform da Patreon fakat bu platform OnlyFans gibi tartışmalı bir platform olmadı. Bunun sebebi, OnlyFans'te içerik oluşturucularının yetişkin içerikler de dahil olmak üzere hemen hemen her türlü içeriği yükleyebilmesi ve satabilmesidir.

OnlyFans Ne Demek?

OnlyFans sadece hayranlar anlamına gelir. Platformun ismi konseptinden geliyor. İçerik üreticileri bu platformda yalnızca takipçilerine özel içerikler sunuyor. Bu içeriklerin büyük bir kısmına belirli bir ücret karşılığında erişilebilse de platformda ücretsiz içerikler de mevcuttur.

Bu içeriklerin hitap ettiği kitle, o içeriklerin sahiplerinin hayranlarından oluşuyor. Bu da platformun adının "sadece hayranlar" olması için iyi bir nedeni olduğu anlamına geliyor.

OnlyFans Güvenilir mi?

OnlyFans'ı kullanmak tam olarak güvenilir değildir. İster içerik oluşturucusu ister normal bir kullanıcı olun, platformun kullanıcılarını kötü amaçlı yazılım indirmeye, kişisel bilgilerini ele geçirmeye, güvenli olmayan zararlı web sitelerini ziyaret etmeye ikna eden bir dolandırıcı kesimi bulunuyor.

Siber dolandırıcılar, OnlyFans'te hem içerik oluşturucularını hem de normal kullanıcıları tuzağa düşürmek için her türlü yönteme başvuruyor. Bu yöntemlerin sonucunda ele geçirilen kullanıcı verileri, 2021 yılında herkese açık olarak paylaşılmıştı. Bu verilerin boyutu ise dudak uçuklatacak kadar büyüktü.

Yine de dikkatli olduğunuz sürece OnlyFans güvenli bir platformdur. Bir kullanıcı olarak çok fazla kişisel bilgi paylaşmazsanız güvenle kullanabilirsiniz.

İki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmek, diğer platformlarda kullanılan e-posta adresi kullanmamak, virüsten koruma yazılımını etkin olarak kullanmak gibi önlemler alabilirsiniz. En önemlisi de güçlü şifre oluşturmanın püf noktalarını inceleyerek sizi güvende tutacak bir şifre oluşturmalısınız.

OnlyFans Nasıl Kullanılır?

Hesap oluşturun.

Abonelik tipini seçin.

Hesabınızı tanıtarak takipçi kazanmaya başlayın.

OnlyFans'ı kullanmak için öncelikle hesap oluşturmalısınız. Daha sonra içeriklerinizi satmak ya da ücretsiz olarak sergilemek için abonelik tipini seçmelisiniz. Son olarak içeriklerinizin keşfedilmesi için hesabınızı tanıtmalısınız.

Gelin, bu adımları daha ayrıntılı ele alalım.

OnlyFans Hesap Açma Nasıl Yapılır?

OnlyFans'ı açın.

"Sign up for OnlyFans" seçeneğine tıklayın.

"Name" kısmına adınızı, "e-mail" kısmına e-posta adresinizi, "password" kısmına ise şifrenizi yazıp "Sign Up" butonuna basın.

OnlyFans'ın çalışma biçimi hakkında bilginiz yoksa kafanızda OnlyFans hesabı açmak ücretli mi ya da OnlyFans'a kaydolmak paralı mı gibi sorular olabilir. OnlyFans'te hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir. Bir hesap açmak için yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Bu adımları takip ettikten sonra sizden kimlik doğrulama istenecektir. Devam etmeden önce bu bilgileri sağlamanızın yol açabileceği güvenlik ve gizlilik sorunlarını göz önünde bulundurmalısınız.

Abonelik Tipini Seçme

OnlyFans'te bir içerik oluşturucusu olarak para kazanabilirsiniz. Bu bölümde hesabınızdaki içeriklerin ücretsiz mi yoksa ücretli mi olacağını belirliyor, ücretli ise ne kadar abonelik fiyatı talep ettiğinizi belirliyorsunuz. İndirim yapma imkânınız da vardır.

OnlyFans Nasıl Takipçi Kazanılır?

OnlyFans'te takipçi kazanmak için başvurabileceğiniz çok sayıda yol bulunuyor. OnlyFans hesabınızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilir, blogunuz ya da YouTube kanalınız varsa hesabınızın bağlantısına blogunuzda ya da kanalınızın videolarının açıklamasında yer verebilirsiniz.

OnlyFans'te nasıl para kazanılır gibi sorularınız varsa bunun cevabı abone sayınıza bağlıdır. Abonelik ücretini siz belirliyorsunuz. Yüksek bir fiyat belirlerseniz abone sayınız nispeten düşük olacaktır. Uygun abonelik ücreti sunarsanız bu durumda çok sayıda aboneniz olacak ve daha çok kazanmanız mümkün hâle gelecektir.

Daha çok abone kazanmak için indirimli abonelik paketleri sunmayı da düşünebilirsiniz.

OnlyFans Nasıl Yüklenir, Uygulaması Var mı?

OnlyFans'ın Android ya da iOS için bir mobil uygulaması bulunmuyor. OnlyFans'ın web sitesi mobil cihazlar için iyi çalışacak şekilde optimize edilmiştir. Bu aynı zamanda belirli aralıklarla uygulama güncelleme gibi zorunlulukların olmadığı anlamına geliyor.

OnlyFans APK indirme vaadi veren çok sayıda web sitesinin olduğuna da dikkat çekmek gerekiyor. Bu uygulamalar resmî uygulamalar değildir. Bu nedenle kötü amaçlı yazılım içermesi muhtemeldir. Bu tür uygulamalardan uzak durmalısınız.

Bu yazıda OnlyFans nedir, nasıl kullanılır, güvenilir mi, OnlyFans'ten nasıl para kazanılır gibi soruları yanıtladık. Bu platformla ilgili kafanıza takılan başka bir soru varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.