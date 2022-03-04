Geleceğin Yıldızı Olan NFT Nedir? Nasıl Yapılır?

Dijital dünya büyümeye hız kesmeden devam ediyor. Bu süreçte ise hayatımıza birçok yeni terim giriyor. Peki, bu terimlerden biri olan NFT nedir, nasıl yapılır, açılımı nedir, ne işe yarar, nasıl satılır, nasıl alınır? NFT coinler neler?

Bu makalede daha şimdiden çok fazla rağbet görmekte olan NFT terimine yakından bir bakış atıyoruz. Makalenin sonunda NFT ile ilgili bilinmesi gereken ne varsa öğreneceksiniz.

NFT Nedir? Ne Demek?

NFT, değiştirilemeyen token anlamına gelir. Büyük bir çoğunlukla kripto para birimleri kullanılarak çevrim içi ortamda alınıp satılır. Zannedilenin aksine yenilerde ortaya çıkmadı. Yaklaşık 8 yıldır var fakat dijital sanat eserlerini satın almak ve satmak için yaygın bir yöntem hâline geldiği için çoğu kişi tarafından yeni fark edildiği söylenebilir.

Bir NFT, aklınıza gelebilecek herhangi bir şey olabilir. Dijital ortamda çizim mi yapıyorsunuz? Olur. Müzik mi yapıyorsunuz? Pekâlâ olur. Bunlar genellikle de türünün tek örneği olarak sunulur. Sınırlı sayıda satışa çıkarılır ve her birinde benzersiz olarak tanımlanmasını sağlayan kodlar bulunur.

NFT'nin yaygınlaşmaya başladığı ilk günlerde zaten başka yerlerde var olan, bir bakıma internet ile özdeşleşmiş eserler NFT olarak satışa çıkarılmıştı. Şimdilerde ise yapımına yoğun emek harcanan eserlere ağırlık verildiği görülüyor.

NFT Açılımı Nedir?

NFT'nin açılımı, "Non Fungible Token". Bu, Türkçede "değiştirilemez token" anlamına geliyor. Değiştirilemez ile yapılmak istenen vurgu, aslına bakacak olursanız dijital bir varlığın eşsiz olması ve başka bir varlığın yerine geçememesi.

NFT Ne İşe Yarar?

NFT, dijital eserlerin tescillenmesini sağlar. GIF, video, fotoğraf, çizim ve hatta bir tweet bile NFT olarak satışa çıkarılabilir.

Bundan birkaç ay önce Twitter'ın ilk tweeti, 2.9 milyon dolara NFT olarak satılmıştı. Bu tweeti zaten ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. O hâlde neden o tweeti NFT olarak satın almaya ihtiyacınız olsun? Aslında NFT olarak satılan ve internette zaten var olan eserleri istediğiniz kadar kopyalayabilirsiniz. Bunu yapmanızın önünde hiçbir engel yok.

NFT'nin faydası tam olarak bu noktada görülüyor: NFT'ler size kopyalanamayacak bir şey yani eserin mülkiyetini vermek için geliştiriliyor. Tabii ki bazı eser sahipleri, eserlerini istediği kadar çoğaltma hakkını elinde tutabilir. Bu durumda da fiziksel sanat koleksiyonculuğuna dönmek gerekiyor.

Mona Lisa örneğine gidelim. Herkes Mona Lisa'nın görüntüsünü telefonuna indirebilir ama orijinaline sadece bir kişi sahip olabilir.

Dijital bir eser ile fiziksel bir eserin aynı olmadığını düşünebilirsiniz ama bunun gözlem sınırlılığından kaynaklanabileceğini de unutmamalısınız. Leonardo da Vinci nasıl ki sıradan bir eseri için de olsa çok fazla emek harcamışsa NFT olarak satışa sunulan eserler için de emek harcanıyor.

Eğer Twitter'da paylaşılan ilk tweet gibi NFT'lerden yola çıkarsanız bunun bir saçmalık olduğunu düşünebilirsiniz ama sanatçının günlerini hatta haftalarını alan eserlere yönelirseniz düşünceniz de yönelme hızınızla değişir.

NFT Nasıl Yapılır?

NFT yapmak istediğiniz bir eseri seçin.

Blockchain teknolojisini seçin.

Dijital cüzdanınızı oluşturun.

NFT pazarınızı belirleyin.

Eserinizi yükleyin.

Satış biçimini ayarlayın.

Herkes bir NFT oluşturabilir. Sizin de satmak istediğiniz bir eser varsa bunu NFT olarak satışa çıkarabilirsiniz. Eserinizi NFT olarak satışa çıkarmak için yukarıdaki adımları daha detaylı bir şekilde ele aldığımız aşağıdaki adımları takip edin.

1. NFT Olarak Satmak İstenen Eseri Seçme

Aklınızda hangi eserinizi NFT olarak satışa sunacağınıza dair bir fikir yoksa benzersiz dijital varlığınızı bir an önce seçmeniz gerekiyor. Özel olduğunu düşündüğünüz bir resim, müzik, video oyunu ya da video oyunu ile bağlantılı bir öge, GIF, tweet… Sadece değerli olduğunuz bir eser düşünün ya da yeni bir eser oluşturun.

Belirtmeden diğer maddeye geçmeyelim: Tamamen size ait bir ögeyi satışa sunduğunuzdan emin olun. Size ait olmayan bir şeyleri satmaya çalışmak, sizi istenmeyen durumlara maruz bırakabilir.

2. Blockchain Teknolojisini Seçme

Eserinizi seçtikten sonra onu NFT'ye dönüştürmek için gerekli adımları atmanın vakti geldi. Bunun için öncelikle NFT'niz için kullanmak istediğiniz blockchain teknolojisini seçmelisiniz. Ethereum, sanatçılar arasında en yaygın olarak kullanılır. Dilerseniz siz de onu tercih edebilirsiniz.

3. Dijital Cüzdan Oluşturma

Bir dijital cüzdanınız yoksa NFT oluşturmadan önce bir tane oluşturmalısınız. Bu cüzdan, dijital varlıklarınıza erişmenizi sağlayacak.

Dijital cüzdanınızı oluşturduktan sonra kripto para birimi satın almanız gerekecek. Çoğu NFT platformu, Ethereum'un kripto para birimi olan Ether'i kabul eder. Başka bir kripto para birimi kullanıyorsanız onu dijital cüzdanınıza bağlayabilirsiniz.

4. NFT Pazarını Belirleme

Dijital bir cüzdanınız ve kripto paranız olduğuna göre NFT'nizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bu aşamada eserinizi satmak için bir pazar yeri seçmeniz gerekiyor. Örneğin Cem Yılmaz NFT satışlarını OpenSea'da sergilemişti. Size en uygun olanını bulmak için pazar araştırması yapabilirsiniz.

Odaklanılan unsurlar platformdan platforma değişebilir. Bu nedenle eserinize bağlı olarak bir seçim yapmanız iyi bir fikir olabilir. Bununla birlikte bazı pazar yerlerinin kendi kripto para birimini kullandığını da belirtelim.

5. Eseri Yükleme

Bu aşamaya geldiyseniz artık NFT'nizi oluşturmaya hiç olmadığınız kadar hazırsınız. Seçtiğiniz pazar yerinde dijital eserinizi platforma yüklemek için talimatlara yer verilir. Bu talimatları takip ederek eserinizi benzersiz hâle getirip satmaya başlayabilirsiniz.

6. Satış Biçimini Belirleme

Son ve muhtemelen en kolay aşamaya geldik. Bu aşamada NFT'nizden nasıl para kazanacağınızı belirleyeceksiniz.

Dilerseniz NFT'nizi sabit bir fiyata satabilirsiniz. Bunu seçerseniz bu fiyatı kabul eden ilk kişi eseri alır. Bunun dışında bir başlangıç fiyatı belirleyebilir ve eserinizi açık artırma ile satabilirsiniz.

NFT Nasıl Satılır?

NFT satmak için öncelikle eserinizin değerine bakın. Satılamayan bir NFT'nin size faydasından çok zararı dokunur. Zarara uğramamak için yatırımınızın doğru bir karar olup olmadığını kontrol edin.

Eserinizin diğer insanların gözünde bir değeri yoksa o eserin satılma ihtimalinin olmadığından emin olabilirsiniz. Eğer bundan seneler önce paylaştığınız ve hiçbir etkileşim almamış bir tweeti NFT olarak satmak istiyorsanız bunu kimse umursamaz ama tweetin paylaşılmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen pek çok kullanıcı tarafından hatırlanıyorsa o hâlde satılabilir.

NFT satışı için blockchain teknolojisini belirlemeli, dijital cüzdanınızı oluşturmalı, NFT pazarını seçmeli, eseri yüklemeli ve satış biçimini ayarlamalısınız. Bu adımların sonunda insanları eserinizi satın almaya davet edebilirsiniz.

NFT Nasıl Alınır?

Birçok sanatçı, NFT'leri ETH olarak satar. Bu, pazar yerinden pazar yerine değişiklik gösterebilir. Bir pazar yeri belirledikten sonra siz de orada sergilenen NFT'leri satın alabilirsiniz.

Bir NFT'nin değerini, o NFT'yi üreten ya da NFT'ye yatırım yapan kişi belirler. Eserin fiyatı eserin değerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir, her NFT sabit bir fiyata satılmaz.

NFT Coinler Neler?

Chiliz

Fetch.ai (FET)

Decentraland

The Sandbox

Boson Protocol (BOSON)

ECOMI

Phantasma

Smooth Love Potion (SLP)

Axie Infinity

Theta

Aurory (AURY)

CateCoin

Flow

Gala

Ultra

Enjin Coin

Illuvium (ILV)

DEAPCOIN

Magi

Handshake (HNS)

Banana

Atari

Unifty

Piyasadaki NFT coinleri hangileri diyenler sıraladığımız bu coinler, herhangi bir ölçüte bağlı kalınarak sıralanmadı. Yalnızca bilgi vermek açısından piyasada mevcut NFT coinler bir arada toplandı. Sıralama esnasında piyasa değeri ve benzeri faktörler dikkate alınmadı.

NFT Satış Siteleri Neler?

Opensea

Binance

Rarible

1. Opensea

Opensea, birbirinden ilginç ve etkileyici NFT'leri keşfetmek, satın almak ve satışa sunmak için mükemmel bir yer olarak görülüyor. Dünyanın ilk NFT pazarı olarak ortaya çıktı. Dünyanın dört bir yanındaki sanatçılar tarafından en çok tercih edilen NFT satış sitelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Eğer NFT dünyasına ilk kez adım atıyorsanız Opensea'nın başlamak için iyi bir yer olduğunu belirtmek gerekiyor.

2. Binance

Dünyanın en büyük kripto para platformlarından biri olma yolunda ilerleyen Binance, NFT alma ve satma olanağı da sunuyor. Binance, NFT oluşturma işlemini Twitter'da bir tweet paylaşmak ya da Instagram'a bir fotorğaf yüklemek kadar basit tutuyor. Opensea gibi Binance da satılan her bir NFT için az da olsa bir ücret alıyor.

3. Rarible

Rarible, komisyon kesintisi yüzünden diğer platformların biraz gölgesinde bırakılsa da oldukça kolay bir kullanım sunuyor. Bu da onu oldukça kullanışlı hâle getiriyor. Rarible'da satış yapmak isteyen kimse hiçbir zahmete girmiyor ve kolaylıkla NFT oluşturup satabiliyor. Şirketin birçok büyük şirketle de ortaklığı var.

Rarible'ı kullanmanın en büyük avantajı ise en çok Türk alıcı ve satıcının olduğu bir pazar yeri olması. Rarible, ETH kullansa da RARI adlı kendi kripto para birimini de kullanıyor. Bu platformda NFT almak ya da satmak için Walletlink gibi kripto cüzdana sahip olmanız gerekiyor.

4. NBA Top Shot

NBA'nın NFT dünyasına giriş projesi olan NBA Top Shot, kendi pazarında dünyanın önde gelen basketbol liglerinden koleksiyonlar sunuyor.

5. Foundation

NFT satış siteleri arasında öne çıkan başka bir platform da Foundation. Foundation, dijital eserler almak için basit bir yol sunan bir platform olarak ortaya çıktı. İlk ortaya çıkışından bu yana Foundation üzerinden milyonlarca NFT satışı gerçekleştirildi.

Kendi NFT'nizi oluşturmak ve satmak için kolay bir yol sunan platform arıyorsanız buranın başlamak için iyi bir yer olmadığını ancak NFT almak açısından oldukça iyi bir yer olduğunu belirtmek gerekiyor.

Pazar yerleri, dijital varlıklarınızı koleksiyonlara dönüştürmede başvuracağınız en iyi yerler olsa da çok sayıda seçenek olması, seçim yapmanızı zorlaştırabilir. Seçim yelpazenizi daraltmak için yapmanız gerekenlerin başında ise ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmak geliyor.

Son olarak bunun nispeten yeni bir endüstri olduğunu unutmayın. Bazı NFT'ler yüksek bir fiyata satılabilse de tüm NFT'lerin satılacağının bir garantisi yok.

Değer bakımından dijital eserler ile fiziksel eserler hemen hemen aynı sayılır. Eserin gerçekten değerli olup olmadığı tamamen eserin ne kadar benzersiz olduğuna, onu satışa sunan kişinin piyasadaki itibarına ve alıcı adaylarının eser hakkında tam olarak ne düşündüğüne bağlı olarak belirlenir.

Eserinize gerçekten güveniyorsanız, satılacağından eminseniz artık NFT dünyasına adım atmanızın vakti gelmiştir. Yukarıdaki NFT satış sitelerinden birini seçebilir ve NFT nasıl yapılır sorusu altında sıraladığımız adımları takip edebilirsiniz.

Bu adımların sonuna geldiğinizde geriye sadece onu nasıl pazarlayacağınızı belirlemek kalıyor. Eseriniz neden satın alınmalı? Bu soruya verebileceğiniz iyi bir cevap varsa daha fazla beklemenize gerek yok, eserinizi tanıtmaya başlayın.

Bu makalede NFT nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar, NFT açılımı nedir, NFT coinler neler, NFT nasıl alınır ve NFT nasıl satılır gibi sorulara yanıt verdik. Konu ile ilgili kafanıza takılmaya devam eden sorular varsa bunları aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.