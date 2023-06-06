Oppo A16 Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?

Oppo A16 özellikleri, yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan A16 2023 yılında satın alınır mı? Bu yazıda söz konusu cihaza ilişkin merak edilen soruları cevaplayacağız.

Oppo tarafından üretilen A16 2021 yılında piyasaya sürüldü. Bütçe dostu bir model olan A16, satışa sunulduğu dönemde fiyat ve donanım bakımından iddialı bir cihazdı. Peki, Oppo A16 donanım tarafında neler sunuyor?

Oppo A16 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6,52 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 269 PPI

İşlemci: MediaTek Helio G35

RAM: 3 GB / 4 GB

Depolama: 32 GB / 64 GB / 256 GB

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

Ön Kamera: 8 MP

Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

Bluetooth: 5.0

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Yazılım: Android 11, ColorOS 11.1

Ağırlık: 190 gram

Kalınlık: 8,4 mm

6,52 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Oppo A16, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü MediaTek Helio G35 işlemcisinden alan telefonda PowerVR GE8320 yer alıyor. RAM tarafında 3 GB ve 4 GB, depolama tarafında ise 32 GB, 64 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut.

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön yüzeyinde ise 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.

Ön ve arka kameralar 1080 piksel çözünürlüğünde 30 FPS video kaydı alabilme yeteneğine sahip. 5000 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çeken cihaz Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 ile beraber geliyor. Peki, Oppo A16 fiyatı ne kadar?

Oppo A16 Fiyatı Ne Kadar?

Oppo A16 modelinin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan sürümü 4 bin 499 TL civarında bir fiyat etiketiyle satılıyor. Peki, Oppo A16 isimli telefon 2023'te alınır mı?

Oppo A16 2023'te Alınır mı?

Oppo A16 modelini satın alıp almamak tamamen sizin tercihinize kalmış fakat bu telefon yerine daha güncel bir model tercih etmek daha mantıklıdır. Örneğin 2022 yılında satışa sunulan Samsung Galaxy A13 modelini ya da 2023'te piyasaya sürülen Samsung Galaxy A14'ü tercih edebilirsiniz.

En iyi fiyat performans telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy A13'ün 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda internette 5 bin 650 TL civarında fiyata satılıyor. Galaxy A14'ün 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 5 bin 899 TL fiyat etiketine sahip.

Not: Rehberde yer alan fiyatlar zaman içerisinde artabilir veya azalabilir.