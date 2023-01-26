Oppo Find N2 Flip Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Oppo Find N2 Flip özellikleri, katlanabilir akıllı telefon satın almak isteyen çoğu kişi tarafından oldukça merak ediliyordu. Kısa süre önce Çin'de yapılan duyuruyla beraber cihazın donanım bileşenleri, tasarımı ve fiyatı belli oldu.

Çok şık bir görünüme sahip olan Oppo Find N2 Flip, 2022 yılının aralık ayında Çin'de tanıtıldı. Çok yakında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi 2023 fuarından sonra global pazar için piyasaya sürüleceği söylenen cihaza dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Oppo Find N2 Flip Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel

Piksel Yoğunluğu: 403 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: ?

Ekran Parlaklığı: ?

Kapak Ekran Boyutu: 3,26 inç

Kapak Ekran Çözünürlüğü: 382 x 720 piksel

Kapak Ekran Piksel Yoğunluğu: 250 PPI

İşlemci: Mediatek Dimensity 9000+

İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

Bellek: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

MicroSD Kart Slotu: ?

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP

Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/240 FPS

Ön Kamera: 32 MP

Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

Hücresel: 5G / 4G

Bluetooth: 5.3

NFC: Var

Kızılötesi: Yok

Güvenlik: Parmak izi

Suya Dayanıklılık: ?

Batarya Kapasitesi: 4300 mAh

Kablolu Şarj: 44W

Kablosuz Şarj: ?

Kablosuz Ters Şarj: ?

Yazılım: Android 13, ColorOS 13

Ağırlık: 191 gram

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Oppo Find N2 Flip, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2520 piksel çözünürlük, HDR10+ ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Katlanabilir akıllı telefonun kapak ekranı 3,26 inç büyüklüğünde. Kapak ekranının çözünürlüğü ise 382 x 720 piksel.

Gücünü Mediatek Dimensity 9000+ işlemcisinden alan telefonda Mali-G710 MC10 GPU'su yer alıyor. 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı seçeneğe sahip olan cihazın depolama tarafında 256 GB ve 512 GB şeklinde iki ayrı sürüm bulunuyor.

191 gram ağırlığındaki akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde 112 derece görüş alanı sağlayan ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Android 13 tabanlı ColorOS13 ile beraber gelen cihazın yan tarafında parmak izi okuyucusu yer alıyor. 4300 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken telefon 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Oppo Find N2 Flip 7,5 mm kalınlığında.

Oppo Find N2 Flip Fiyatı

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: Yaklaşık 884 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: Yaklaşık 943 dolar

Oppo Find N2 Flip modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yaklaşık 884 dolar, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu yaklaşık olarak 943 dolar fiyat etiketine sahip.

Cihazın 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün ücreti henüz belli değil. Bu fiyatların Çin pazarı için belirlendiğini belirtmek gerekiyor. Söz konusu cihaz global pazarda farklı ücret ile satışa sunulabilir.

Oppo Find N2 Flip Çıkış Tarihi

2022 yılının aralık ayında Çin'de tanıtılan Oppo Find N2 Flip'in 27 Şubat tarihinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nin ardından global pazarda satışa sunulacağı söyleniyor. Elbette bunun sadece bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.

Bu yazıda Oppo'nun yeni katlanabilir akıllı telefon modeli ile ilgili merak edilen bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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