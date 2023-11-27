Oppo A96 Özellikleri ve Fiyatı

Bütçe dostu akıllı telefon modeli Oppo A96 özellikleri neler sorusunun yanıtı, yeni akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde 2022 yılında piyasaya sürülen telefonun neler sunduğunu açıkladık.

Oppo A96 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,59 inç

: 6,59 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2412 piksel

: 1080 x 2412 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 401 PPI

: Yaklaşık 401 PPI İşlemci : Snapdragon 680

: Snapdragon 680 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm GPU : Adreno 610

: Adreno 610 RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj : 33W

: 33W Ağırlık : 191 gram

: 191 gram Kalınlık: 8,4 mm

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.

Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip. Snapdragon 680 işlemcisinin ve Adreno 610 GPU'nun yer aldığı telefonda 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut.

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan A96, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2412 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 401 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 191 gram ağırlığındaki telefon 164,4 x 75,7 x 8,4 mm boyutlarında.

5.000 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Peki, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunan Oppo A96 ne kadar fiyata satılıyor?

Oppo A96 Fiyatı

"Yıldızlı siyah" ve "gün batımı mavisi" olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Oppo A96 modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 500 TL civarında fiyata satılıyor.

Bu rehberde Oppo A96 ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.