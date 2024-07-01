Oppo A38 Özellikleri ve Fiyatı

Oppo’nun A38 modeli geçtiğimiz sene tanıtılmıştı. Şimdi ise cihazın Türkiye pazarına giriş yapmasına karar verildi. Gelişmiş teknolojik özellikleri, kullanışlı ekranı ve hızlı şarj destekli batarya özelliği ile gündeme gelen model artık ülkemizde de akıllı telefon almak isteyen kullanıcılar ile buluşacak.

Bu yazımızda Oppo A38 modelinde kullanıcılara sunulan özellikleri ve cihazın fiyatını inceliyoruz. İşte, Oppo A38 hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!

Oppo A38 Özellikleri

6.56 inç büyüklüğündeki kullanışlı ekranda IPS LCD teknolojisi bizi karşılıyor. 720 x 1512 px HD+ çözünürlük sunan bu ekranda 269 PPI piksel yoğunluğu ve 90 Hz ekran yenileme hızının sunulduğunu görüyoruz.

Cihazın batarya kapasitesi 5000 mAh olarak belirtiliyor.

USB Type-C girişi ile 33 W hızlı şarj desteği sunuluyor.

16 milyon renk sunan telefon işlemci olarak MediaTek Helio G85’ten besleniyor.

Grafik işlemcisi olarak ise Mali-G52 MC2 kullanılmış.

Kamera özelliklerine baktığımızda arka tarafta 50 MP’lik bir ana kamera olduğunu görüyoruz. Bu sensör 2 MP’lik ikinci kamera ile destekleniyor.Yani cihazda ikili arka kamera sistemi mevcut.

Ön kamerada ise 5 MP çözünürlük sunuluyor.

Cihazın RAM kapasitesi 4 GB olarak belirtiliyor. Dahili depolama alanı ise 128 GB olarak belirtiliyor.

Cihazın boyutları 163.74 x 75.03 x 8.16 mm olarak belirtiliyor. Ağırlığı ise 190 gram.

Oppo A38 Fiyatı

Oppo A38 2023 yılında tanıtılmasına rağmen hala daha Türkiye’de satışı yapılmıyordu. Son paylaşılan verilere göre artık Türkiye’de Oppo A38 modeli satılmaya başlanacak. Bu cihazın ülkemizde ne kadarlık bir fiyatla satışa çıkacağı ise merak konusu oldu.

Yurtdışında ilk çıktığı dönemde 160 dolar gibi bir etiketle satışı yapılan telefon bu rakamla Türkiye’de satışa çıkarsa vergisiz fiyatı muhtemelen 5.000 TL seviyesinde olacak. Vergiler dahil fiyatı ise bu tahmine göre 10.500 TL’nin üstünde bir rakama ulaşabilir.

Siz bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçtiğimiz sene tanıtılmış olmasına rağmen bu yıl Türkiye pazarına giriyor olmasına ilişkin yorumlarınız neler? Cihazın özellikleri ve fiyatını kıyasladığınızda fiyat / performans ürünü olarak değerlendirmek mümkün mü? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!