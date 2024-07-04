Oppo Reno 12F Özellikleri ve Fiyatı

Oppo’nun yeni akıllı telefon modeli Reno 12 serisine ekleniyor. Orta segmente yönelik geliştirilen Oppo Reno 12F, yapay zekâ destekli yenilikçi teknolojiler sunuyor. Gelişmiş ekran özellikleri, güçlü bataryası ve işlemcisi ile gündem olan telefonun diğer özelliklerini bu içerikte detaylandırıyoruz. İşte, Oppo Reno 12F’in özellikleri ve fiyatı!

Oppo Reno 12F Özellikleri

Oppo’nun yeni akıllı telefon modeli Reno 12F FHD+ çözünürlük sunan 6,67 inç büyüklüğündeki bir ekrana ev sahipliği yapıyor.

AMOLED teknolojisi ile donatılan bu ekranda 10 bit renk, 2100 nit maksimum parlaklık, 120 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunuluyor.

Ekranın alt kısmında bir adet parmak izi okuyucu mevcut olup koruma katmanı olarak AGC DT-Star 2 kullanılıyor.

Arka tarafta 50 MP çözünürlüklü bir adet ana kamera ile birlikte 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro sensör karşımıza çıkıyor.

Ön yüzeyde özçekim için konumlandırılmış 32 MP’lik bir ön kamera bulunuyor.

5000 mAh bataryadan güç alan cihazda 45 W hızlı şarj desteği mevcut.

IP54 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılığı derecelendiriliyor.

Oppo AI adlı yapay zeka özellikleri sayesinde daha fonksiyonel bir telefon haline gelen cihazın kamera bölümünü çevreleyen Halo Light ışığı bulunuyor.

Cihazda işlemci olarak MediaTek Dimensity 6300 yonga seti kullanılıyor.

RAM kapasitesi için ise birden fazla seçenek sunuluyor. Bu seçenekler LPDDR4x 8 ve 12 GB RAM olarak karşımıza çıkıyor.

Dahili hafıza bölümünde 256 ve 512 GB seçenekleri mevcut.

Oppo Reno 12F Fiyatı

İlk olarak Tayland’da satışı başlayan cihazın iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Turuncu ve yeşil alternatiflerinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Başlangıç fiyatı ise 330 dolar olarak belirlenmiş. Bu da TL olarak vergiler dahil edildiğinde 22.050 TL gibi bir rakama denk geliyor.

Yani, cihazın Türkiye’de satışa çıkması durumunda bu civarda bir fiyatlandırmaya sahip olması muhtemel gibi gözüküyor. Ayrıca tercih edeceğiniz RAM ve dahili depolama konfigürasyonuna göre de cihaz fiyatlarında değişiklik görülebileceğini unutmamalısınız.

Siz bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Satın almayı düşünür müsünüz? Yorumlara yazın!